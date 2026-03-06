Ukraine cảnh báo cứng rắn Thủ tướng Hungary, Budapest phản ứng mạnh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 5/3 dường như đã cảnh báo Thủ tướng Hungary Viktor Orbán bằng việc đề cập tới Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), khi căng thẳng liên quan đến đường ống dầu Druzhba của Nga tiếp tục leo thang.

Đường ống này đã ngừng hoạt động từ ngày 27/1, khi Kiev cho biết một đoạn ở tỉnh Lviv phía tây Ukraine bị tên lửa Nga phá hủy. Nga bác bỏ thông tin này.

Hungary và Slovakia cáo buộc Kiev cố tình chặn việc trung chuyển dầu Nga sang 2 nước EU, trong khi Budapest đã tuyên bố chặn khoản vay hỗ trợ 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine cho đến khi việc trung chuyển được khôi phục.

Theo hãng tin Ukrinform, ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo rằng: “Chúng tôi hy vọng rằng một người trong Liên minh châu Âu (ám chỉ ông Orban) sẽ không chặn 90 tỷ euro, hoặc ít nhất là đợt giải ngân đầu tiên của khoản 90 tỷ euro, để binh sĩ Ukraine có vũ khí".

“Nếu không, chúng tôi sẽ cung cấp địa chỉ của người đó cho Lực lượng vũ trang của mình, cho các chàng trai của chúng tôi. Hãy để họ gọi cho ông ta và nói chuyện theo cách của họ", ông cảnh báo.

Ông Zelensky cũng tiết lộ: “Thông tin hiện tại cho thấy trong vòng khoảng 1 đến 1 tháng rưỡi, đường ống dầu này có thể được khôi phục hoạt động".

"Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mọi thứ bị phá hủy sẽ được khôi phục hoàn toàn”, ông nói thêm, ám chỉ Kiev có thể chặn đường ống trong tương lai.

Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó phản ứng mạnh với phát biểu của ông Zelensky, cho rằng điều này “đã vượt qua mọi giới hạn.”

“Không ai có thể đe dọa Hungary hoặc Thủ tướng của chúng tôi. Không ai có thể gây sức ép chúng tôi chỉ vì chúng tôi từ chối trả giá cho cuộc chiến của Ukraine và từ chối chấp nhận giá năng lượng cao hơn vì Ukraine", nhà ngoại giao Hungary tuyên bố.

Ông Szijjártó nói, dù ông Zelensky cảnh báo nhiều đến đâu và hợp tác chặt chẽ thế nào với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Hungary sẽ không cho phép Kiev kéo Budapest vào cuộc chiến.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu đang thúc đẩy việc kiểm tra tình trạng của đường ống Druzhba, còn ông Zelensky thừa nhận rằng Ukraine vẫn phải sửa chữa đường ống này.

“Tôi đã nói điều này với các lãnh đạo châu Âu và những người đã gọi cho tôi về vấn đề này, cũng như với ban lãnh đạo EU. Bởi vì đây là dầu của Nga. Có những nguyên tắc nhất định không thể định giá bằng tiền”, ông Zelensky nói, theo AFP.