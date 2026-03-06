Iran tuyên bố không ngừng bắn, cảnh báo thảm họa với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: IRNA).

"Không, chúng tôi đang chờ họ”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 5/3 khi được hỏi liệu Iran có lo ngại một chiến dịch tấn công trên bộ của Mỹ hay không.

"Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể đối đầu với họ, và đó sẽ là một thảm họa lớn đối với họ”, ông nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran đã học hỏi từ các cuộc xung đột trước đây và hiện có một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ hơn, có thể đối đầu với quân đội Mỹ nếu họ xâm nhập vào lãnh thổ Iran.

“Khi tôi nói chúng tôi đang chờ đợi họ, điều đó không có nghĩa là chúng tôi đang chờ đợi sự tiếp diễn của chiến tranh. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ kịch bản nào, với bất kỳ tình huống nào, bất kỳ khả năng nào, và chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể xử lý điều đó”, ông nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran không yêu cầu ngừng bắn và không thấy lý do gì để đàm phán với Mỹ.

“Chúng tôi đã đàm phán với họ hai lần và mỗi lần họ đều tấn công chúng tôi giữa chừng cuộc đàm phán. Vì vậy, chúng tôi không yêu cầu ngừng bắn, và chúng tôi cũng không yêu cầu đàm phán với Mỹ”, ông tuyên bố.

Ông Araghchi khẳng định Mỹ đã “thất bại” trong việc giành chiến thắng nhanh chóng và thay đổi chế độ ở Iran, bất chấp cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng tuần trước.

“Hệ thống đang hoạt động. Các chỉ huy đã được thay thế và Lãnh tụ Tối cao cũng sẽ sớm được bầu chọn”, nhà ngoại giao Iran nêu rõ.

Trước đó, Mỹ tuyên bố không có kế hoạch đưa lực lượng bộ binh đến Iran “vào thời điểm này”, nhưng không loại trừ hoàn toàn khả năng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 tuyên bố tính đến thời điểm hiện tại, Washington đã đánh chìm 24 tàu chiến của Hải quân Iran trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chung của Mỹ - Israel.

"Hải quân của họ đã bị vô hiệu hóa. 24 tàu trong 3 ngày", ông Trump nói, bình luận về chiến dịch quân sự ở Iran.

Ông Trump cũng tuyên bố lực lượng không quân, hệ thống phòng không và mạng lưới chỉ huy quân sự của Iran cũng đã bị phá hủy trong chiến dịch này.

"Vũ khí phòng không của họ đã biến mất. Vì vậy, họ không còn không quân. Họ không còn hệ thống phòng không. Tất cả máy bay của họ đều đã biến mất. Hệ thống liên lạc của họ cũng bị phá hủy", ông Trump nói.

Theo Tổng thống Mỹ, lực lượng vũ trang Mỹ phát hiện và phá hủy các vụ phóng tên lửa của Iran "trong vòng 4 phút" sau khi tên lửa được phóng đi.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết trong 100 giờ đầu tiên, chiến dịch của Mỹ đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu, phá hủy hơn 20 tàu hải quân Iran, trong đó có một tàu ngầm.

Trước đó, Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận hơn 50.000 binh sĩ, 200 máy bay chiến đấu và các lực lượng khác đang tham gia chiến dịch tập kích Iran.

Giới chức quân sự Mỹ xác nhận Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và 2.000 máy bay không người lái để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nhận định các vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm mạnh và “sự sụt giảm đã tăng tốc trong những giờ gần đây".