Ukraine tuyên bố 3 tàu chiến Nga bị trúng đạn ngay tại cảng

Lực lượng Kiev đã tấn công cảng Novorossiysk nằm trên Biển Đen ở miền Nam nước Nga, đánh trúng tàu quét mìn Valentin Pikul và gây hư hại "nghiêm trọng" cho 2 tàu chống ngầm Yeysk và Kasimov vào ngày 2/3, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với Kyiv Independent.

Cuộc tấn công này khiến 3 thủy thủ Nga thiệt mạng và 14 người khác bị thương, được thực hiện bởi SBU phối hợp với Quân đội Ukraine (AFU), nguồn tin cho biết.

Vụ cháy tại cảng Novorossiysk kéo dài suốt đêm, theo nguồn tin.

Cuộc tấn công tương tự cũng làm hư hại 6 trong số 7 cầu tàu bốc dỡ dầu tại cảng dầu lớn Sheskharis, cơ sở hạ tầng cảng, một radar dẫn đường 30N6E2 thuộc hệ thống S-300PMU-2 Favorit và một hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S2.

"Không có 'vùng an toàn' nào cho các cơ sở quân sự của Moscow. Chừng nào Nga còn gây chiến với Ukraine, thì sẽ không có hòa bình ở bất cứ đâu - cả trên biển, trên đất liền, hay phía sau hậu phương", SBU cho biết.

Kyiv Independent không thể xác minh những tuyên bố này, đồng thời Moscow cũng không bình luận về thông tin từ phía Ukraine.

Novorossiysk đã trở thành căn cứ trung tâm của Hạm đội Biển Đen Nga sau các cuộc tập kích liên tiếp của Ukraine vào Crimea.

Tổng thống Putin tăng quân số chính quy lên gần 2,4 triệu người

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh vào ngày 4/3, mở rộng quân số chính quy của quân đội Nga (RFAF) lên gần 2,4 triệu người, Kyiv Independent đưa tin.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga mở rộng quân đội kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện với Ukraine, ông Putin đã ký một sắc lệnh tương tự vào tháng 9/2024.

Quân số chính quy của Nga đã tăng lên 2.391.770 người. Trong số này, 1.502.640 người sẽ phục vụ trong lực lượng thường trực, nhiều hơn 2.640 người so với trước đây, theo sắc lệnh ngày 4/3.

Sự cân bằng nhân lực vẫn có tầm quan trọng chiến lược khi Điện Kremlin cố gắng duy trì cuộc chiến mà không cần huy động toàn bộ quân đội. Moscow tiếp tục dựa vào tuyển dụng theo hợp đồng và các phần thưởng tài chính để tránh phản ứng chính trị sau đợt động viên cục bộ năm 2022.

Theo một sắc lệnh ban hành vào tháng 9/2024, quân số thường trực của quân đội Nga là 2.389.130 người, bao gồm 1,5 triệu quân nhân tại ngũ.

Nga cũng chuyển từ chế độ nghĩa vụ quân sự theo mùa vào mùa xuân và mùa thu sang chế độ nghĩa vụ quân sự quanh năm kể từ 2026. Lính nghĩa vụ của Nga vẫn chính thức bị cấm phục vụ ở nước ngoài.

Nga sắp "thách thức" phòng không Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga đang tăng cường cuộc tấn công mùa xuân. Theo hướng Zaporizhia, lực lượng Kiev đang cố gắng giữ vững các vị trí đã chiếm lại trong cuộc phản công mùa đông.

Quân đội Nga được cho sẽ sớm tung ra một đòn tập kích quy mô lớn để trả lời câu hỏi mà mọi người đang đặt ra: tình trạng hệ thống phòng không của Ukraine như thế nào, đặc biệt là khi một cuộc xung đột mạnh mẽ như vậy đang diễn ra ở Trung Đông giữa Mỹ - Israel với Iran?

Trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ - Israel với Iran tiếp tục leo thang ở Trung Đông (bên trái), quân đội Nga và Ukraine "ăn miếng trả miếng" quyết liệt trên hầu khắp các mặt trận, đặc biệt là ở Zaporizhia (Ảnh: Military Summary).

Lực lượng Moscow tấn công một đoàn tàu ở Mykolaiv và vùng Dnipropetrovsk, cũng như một nhà ga xe lửa gần Poltava. Tại Sloviansk, do mặt trận đang tiến đến gần, quân đội Ukraine bắt đầu tháo dỡ các tuyến xe điện và di chuyển đội xe về phía sau, kênh Rybar cho hay.

Trong khi đó, AFU đã phóng UAV về phía Novorossiysk, Sochi và Crimea suốt cả ngày 4/3, gây hư hại các tòa nhà dân cư. Năm người bị thương trong một cuộc tấn công vào một tòa nhà dân cư ở Volgograd. Một nhà máy công nghiệp của Nga bị hư hại ở vùng Kirov.

Theo hướng Dobropillia, lính xung kích Nga đang tiến gần Grishino (tây bắc Pokrovsk), và giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại chính ngôi làng này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia ngày 4/3. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

"Con lắc" đảo chiều, Nga hình thành vòng vây Orekhov

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã khôi phục và củng cố các vị trí trước đó ở khu vực phía tây vùng Zaporizhia.

Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 7 RFAF đã đẩy lùi cuộc phản công của đối phương. Lực lượng Kiev muốn giành lại Primorskoye và thị trấn Stepnogorsk, đồng thời loại bỏ mũi nhọn của Nga ở phía đông bắc. Thay vào đó, RFAF đã củng cố vị trí, nâng cao đáng kể triển vọng.

Ukraine đã rút lui khỏi làng Rechnoye và bỏ lại Veselyanka, đang nằm trong vùng xám. Khu vực nông thôn phía đông bắc Stepnogorsk cũng đã bị loại khỏi tầm kiểm soát của Ukraine. Mặc dù AFU vẫn đang trấn giữ Magdalinovka và Zapasnoye, nhưng họ sẽ không thể giữ được lâu, nhất là khi việc đó không còn ý nghĩa gì.

Phía sau khu vực nông thôn này là một vùng kiên cố rộng lớn, bao phủ các tuyến đường dẫn đến Kamyshevakha, Zarechnoye và Yurkovka, cũng như quốc lộ N-08 nối Orekhov và Zaporizhia.

Lực lượng Kiev có thể sẽ rút lui về các vị trí trong khu vực kiên cố, củng cố hệ thống phòng thủ. Mặc dù chỉ là một bước tiến nhỏ, nhưng có thể nói rằng trận chiến khốc liệt giành giật khu vực nông thôn phía đông bắc Stepnogorsk đã kết thúc.

Việc các đơn vị Moscow tiến vào một ngôi làng không có nghĩa là họ sẽ củng cố vị trí của mình và đảm bảo "kiểm soát" hoàn toàn khu vực đó. Trong một cuộc xung đột hiện đại, "vùng đất không người" rất rộng lớn, và cả hai bên đều cực kỳ cơ động trong đó. Vì vậy, khu vực này sẽ được kiểm soát hiệu quả khi trở thành hậu phương tác chiến.

Hiện tại, toàn bộ sự chú ý và nỗ lực của lực lượng Moscow sẽ tập trung vào việc loại bỏ khu vực phòng thủ nông thôn bao phủ tuyến đường cao tốc đến Zaporizhia. Mặc dù huyết mạch này từ lâu đã là "con đường tử thần" đối với giao thông vận tải của Ukraine do hoạt động của các đơn vị UAV Nga, nhưng việc bảo vệ nó có tầm quan trọng tối cao đối với AFU.

Nhìn vào bản đồ, đường N-08 (màu trắng) và tuyến đường thay thế của nó, T-04-08, tạo thành một hành lang về phía bắc. Khoảng không gian giữa chúng cung cấp cho quân đội Ukraine trong khu vực phòng thủ Orekhov cơ hội rút lui duy nhất.

Do đó, bảo vệ các tuyến đường bao phủ những tuyến đường cao tốc này đối với Ukraine hiện là nhiệm vụ then chốt, đảm bảo khả năng tồn tại của nhóm Orekhov. Sau thất bại của cuộc phản công vào tháng 2, điều duy nhất còn lại cho các đơn vị Kiev là câu giờ để sơ tán toàn bộ binh sĩ khỏi thành phố này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 4/3. Lực lượng Moscow chặn đứng đà phản công của Kiev và nối lại đà tiến, giành thêm một số vị trí mới (Ảnh: Readovka).

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin đưa tin, theo Bộ Quốc phòng Nga thông báo: "Lực lượng Moscow đã giải tỏa làng Veselyanka ở vùng Zaporizhia".

Như vậy, RFAF đang dọn sạch tả ngạn sông Konka, tiến về phía đông bắc dọc theo bờ trái từ làng Primorskoye.

Hôm 3/3, làng Veselyanka đã được RFAF kiểm soát. Làng Zaporozhets nằm cách đó 4,5km về phía thượng nguồn, và làng Grigorovka nằm ở bờ đối diện. Lực lượng Moscow kiểm soát các tuyến đường C081306 và O-081342, kéo dài theo hướng xuyên tâm từ làng Novoyakovlevka đến sông Konka và đường cao tốc N-08.

Bằng cách tiến dọc theo tả ngạn sông Konka từ tây sang đông, quân đội Nga đang cắt đứt liên lạc của các đơn vị đối phương với hậu phương nằm ở bờ đối diện.

Sau khi chiếm được các ngọn đồi phía nam Kamyshevakha và chặn đường cao tốc C081306 trong khu vực khe núi Skotovataya, các đơn vị Moscow sẽ có thể tiến dọc theo trục Novoyakovlevka - Yurkovka và cắt đứt đường cao tốc N-08, hoàn thành việc bao vây khu vực Orekhov.

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Nga - Ukraine trên mặt trận Zaporizhia ngày 4/3, Moscow đang tiến công theo các mũi tên màu đỏ, đường chiến tuyến màu xanh đậm. Đội hình chiến đấu của Ukraine là các lá cờ màu xanh (Ảnh: Marat Khairulin).

Giao tranh ác liệt ở Liman

Kênh VoenkorKotenok đưa tin, Cụm tác chiến phía Tây RFAF tiếp tục giao tranh ở Liman (Krasniy Liman) và Drobyshevo, giành thêm lãnh thổ phía đông bắc và tiến về Sloviansk từ phía bắc.

Tại Liman, giao tranh đang diễn ra ở các khu vực phía đông, đông bắc và nam thành phố.

Tại Drobyshevo, các nhóm xung kích Moscow đang đánh chiếm khu vực trung tâm, tiến về phía nam và đẩy lùi các nỗ lực phản công của lực lượng Kiev từ vùng ngoại ô phía bắc Liman về phía Drobyshevo.

Theo dữ liệu tác chiến, tại Drobyshevo, các đơn vị xung kích Moscow đã đến được tuyến đường sắt, đẩy lùi đối phương về phía tây. Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại các cứ điểm mạnh của AFU trong các khu rừng phía bắc và phía nam Drobyshevo.

Giao tranh đang diễn ra ở khu vực trang trại săn bắn, nơi quân đội Ukraine đã bị bao vây một phần. Các đơn vị Moscow tiến qua các khe núi, đánh úp vị trí nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa thể hoàn toàn chiếm được trang trại.

Cùng lúc đó, lực lượng Moscow tiến công ở phía bắc Liman và dọc theo khe núi Velminets để bắt tay với các đơn vị bạn đang tiến đến từ hướng ngược lại nhằm cắt đứt khu vực phía đông bắc thành phố cùng với trang trại săn bắn, các trang trại Stavkov và khu vực khe núi Shablin Yar.

Shablin Yar cũng đang bị RFAF tấn công, nhằm cắt đứt đường tiếp viện từ phía nam.

Bên trong thành phố, binh sĩ Nga tiến công ở phía bắc, phía tây đường Gvardeytsev Desantnikov.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 4/3. Moscow giữ khu vực màu nâu và vàng nhạt, tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ, xâm nhập thành phố (Ảnh: VoenkorKotenok).

Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 25 RFAF đã mở rộng quyền kiểm soát một đoạn đường hướng về Sloviansk và tiến dọc theo rìa quận Zeleniy Klin về phía khu vực sân ga Zeleniy Klin phía tây thành phố. Giao tranh đang diễn ra gần Bệnh viện Trung tâm và văn phòng thuế.

Các đơn vị xung kích Moscow đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông và đang giao tranh ở phía tây Maslyakovka, tiến sâu hơn vào thành phố ở khu vực đường Tsiolkovskogo. Đang có những trận giao tranh ác liệt ở khu vực phía nam.

Phía nam đường cao tốc, quân đội Nga tiến gần hơn đến Stary Karavan và Brusovka.