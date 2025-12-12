"Vải tàng hình" có thể giúp binh sĩ Ukraine thoát khỏi vòng vây cô lập

Tấm ngụy trang có khả năng tàng hình mà Ukraine đang phát triển (Ảnh: STG Defense).

Binh sĩ Ukraine đang rất cần loại tấm ngụy trang này: Một số người trong số họ đang bị cô lập ở Myrnohrad khi tuyến đường thoát hiểm duy nhất của họ đã bị Nga phong tỏa đường không bằng UAV. Con đường duy nhất để những người đó thoát ra là lén vượt qua các UAV Nga, vốn xuất hiện dày đặc quanh thị trấn này suốt ngày đêm.

Binh sĩ sử dụng tấm ngụy trang nhiệt để che dấu tín hiệu nhiệt cơ thể. Một tấm ngụy trang nhiệt được chế tạo tốt và sử dụng đúng cách có thể khiến người mặc gần như “biến mất” trên camera tầm nhiệt gắn trên các UAV chuyên dò tìm ban đêm. Nhưng một tấm ngụy trang chất lượng kém thậm chí có thể khiến người mặc nổi bật hơn, dễ bị phát hiện hơn, hoàn toàn phản tác dụng.

Trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp tấm ngụy trang nhiệt làm lộ người sử dụng. Công ty Ukraine STG Defence đang cố gắng khắc phục điều đó. Hãng này vừa giới thiệu tấm ngụy trang nhiệt Chuhaistyr Gen 2, che phủ toàn thân và theo chuyên gia UAV Canada Roy, tấm này mang lại “mức độ hiện hình nhiệt trước Mavic 3T gần như giống môi trường xung quanh”.

Nói cách khác, khi người điều khiển một chiếc Mavic 3T hoặc UAV tương tự nhìn xuống qua camera nhiệt, họ không thể phân biệt đâu là người đang mặc Chuhaistyr Gen 2 và đâu là địa hình. Binh sĩ gần như tàng hình hoàn toàn dưới tấm phủ này.

STG Defence nói với Militarnyi rằng họ phát triển Chuhaistyr Gen 2 vì giá tấm ngụy trang nhiệt do phương Tây sản xuất quá cao, có thể tới 2.000 USD một tấm, vượt khả năng của nhiều đơn vị Ukraine. Công ty không tiết lộ giá bán của sản phẩm thay thế này.

Chuhaistyr Gen 2 được làm từ nylon có gắn tinh thể bạc. STG Defence cho biết mặt trong của tấm sẽ giữ lại nhiệt, còn mặt ngoài thì phản xạ nhiệt. Nhờ đó người mặc có thể giữa được nhiệt độ ngang bằng với môi trường xung quanh, hay còn gọi là đồng nhiệt.

Khả năng đồng nhiệt là yếu tố then chốt. Nếu tấm ngụy trang lạnh hơn môi trường, nó hiện lên như một mảng đen rõ rệt trên camera nhiệt. Nếu tấm ngụy trang ấm hơn, nó hiện lên như một mảng trắng rất dễ nhận thấy.

Không phải ngẫu nhiên mà một sổ tay tác chiến của Nga khuyến cáo binh sĩ phải treo tấm ngụy trang nhiệt bên ngoài trước khi sử dụng. Điều này giúp tấm tự điều chỉnh về nhiệt độ môi trường. Khi tấm ngụy trang đã đạt nhiệt độ phù hợp, điều quan trọng tiếp theo là phải quấn và điều chỉnh kín để không có khe hở cho nhiệt cơ thể rò ra ngoài.

Trước đó, Nga đã tăng cường dùng các tấm ngụy trang này để lách qua hệ thống phòng thủ của Ukraine.

"Vải tàng hình" của Nga thường làm từ nylon với lớp phản quang ngăn nhiệt cơ thể thoát ra, có thể phủ thêm nhôm hoặc hạt bạc để tản nhiệt nhanh hơn. Ý tưởng là làm cơ thể gần với nhiệt độ nền và hòa lẫn vào môi trường, tránh nổi bật như “đèn báo sáng” trên địa hình. Một số loại được mô tả có thể giảm 90% bức xạ nhiệt. Nga cũng dùng tấm ngăn nhiệt thông thường để che lều hoặc vị trí làm nơi trú ẩn. Mục tiêu là luôn được che chắn cơ thể người hoặc vật cần bảo vệ.