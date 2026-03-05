Iran phóng loạt tên lửa vào Israel
(Dân trí) - Quân đội Israel thông báo Iran đã phóng loạt tên lửa vào Israel rạng sáng 5/3, kích hoạt hệ thống báo động ở một số khu vực và tiếng nổ được nghe thấy ở Jerusalem.
Tóm tắt sự kiện:
- Mỹ và Israel tấn công hơn 2.000 mục tiêu ở Iran, tấn công hoặc phá hủy 20 tàu chiến của Iran trong 6 ngày xung đột.
- Mỹ tuyên bố sẽ tập kích sâu hơn vào lãnh thổ Iran và đưa thêm lực lượng tới Trung Đông.
- Iran tiếp tục tấn công trả đũa nhằm vào các nước láng giềng Trung Đông.
- Mỹ tăng cường an ninh cho các căn cứ khắp Trung Đông.
Quý độc giả có thể theo dõi các diễn biến khác tại đây .
Theo Guardian, RT