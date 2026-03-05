Iran phóng loạt tên lửa vào Israel

Tóm tắt sự kiện:

- Mỹ và Israel tấn công hơn 2.000 mục tiêu ở Iran, tấn công hoặc phá hủy 20 tàu chiến của Iran trong 6 ngày xung đột.

- Mỹ tuyên bố sẽ tập kích sâu hơn vào lãnh thổ Iran và đưa thêm lực lượng tới Trung Đông.

- Iran tiếp tục tấn công trả đũa nhằm vào các nước láng giềng Trung Đông.

- Mỹ tăng cường an ninh cho các căn cứ khắp Trung Đông.

Quý độc giả có thể theo dõi các diễn biến khác tại đây .