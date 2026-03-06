Ông Trump: Ukraine ngày càng ít quân bài, thành chướng ngại trong đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Newsweek).

“Ông Zelensky, ông ấy phải bắt tay vào hành động và phải đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Politico.

Ông Trump cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang ở vị thế kém hơn và cần phải nhượng bộ. “Không thể tưởng tượng được việc ông ấy lại là trở ngại. Ông không có quân bài. Bây giờ ông ấy thậm chí còn có ít quân bài hơn. Tôi nghĩ ông Putin đã sẵn sàng đạt được thỏa thuận", ông Trump nói.

Những bình luận mới nhất của ông Trump về Ukraine được đưa ra sau khi ông phát động cuộc chiến cùng Israel chống lại Iran cuối tuần qua. Ước tính Mỹ đã chi gần 1 tỷ USD mỗi ngày trong cuộc xung đột này.

Ông Trump từng cam kết chấm dứt chiến tranh Ukraine ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức vào tháng 1/2025, nhưng sau đó thừa nhận mục tiêu này gặp nhiều khó khăn.

Tổng thống Mỹ không giải thích cụ thể ông Zelensky đã cản trở tiến trình đàm phán như thế nào, nhưng nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine không thể hiện đủ thiện chí trong thương lượng.

Hiện thời, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề lãnh thổ. Nga muốn Ukraine rút hoàn toàn khỏi khu vực Donbass, trong khi Kiev nhiều lần không chấp nhận việc nhượng bộ đất cho Moscow để đổi lấy hòa bình.

Ông Trump cũng tiếp tục chỉ trích chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden vì đã cung cấp đạn dược miễn phí cho Ukraine, trong khi theo ông số đạn đó lẽ ra có thể bán cho các quốc gia ở Trung Đông đang đối mặt với các cuộc không kích trả đũa từ Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề nghị Ukraine hỗ trợ đối phó với các UAV Shahed mà Iran hiện đang sử dụng rộng rãi ở Trung Đông.

"Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ Mỹ về việc hỗ trợ cụ thể trong bảo vệ chống lại các UAV Shahed tại khu vực Trung Đông.

Tôi đã chỉ thị cung cấp các phương tiện cần thiết và bảo đảm sự hiện diện của các quân nhân chuyên môn của Ukraine có thể bảo đảm mức độ an ninh cần thiết. Ukraine hỗ trợ các đối tác giúp bảo đảm an ninh của chúng tôi và bảo vệ tính mạng người dân của chúng tôi. Vinh quang cho Ukraine", ông Zelensky tuyên bố.

Trước đó, ông Zelensky đã đề nghị gửi các chuyên gia hàng đầu của Ukraine trong lĩnh vực đối phó UAV Iran tới Trung Đông nếu các nhà lãnh đạo thuyết phục được Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng.

Nga trước đó nhiều lần bác bỏ lệnh ngừng bắn, nhấn mạnh họ tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài chứ không phải biện pháp có thể giúp Ukraine "câu giờ" để hồi phục lực lượng.

Trước đó, có thông tin cho biết Mỹ và ít nhất một quốc gia vùng Vịnh Ba Tư đang đàm phán mua UAV đánh chặn của Ukraine để bảo vệ trước các UAV Shahed của Iran.

CNN đưa tin quân đội Mỹ coi các UAV kiểu Shahed của Iran là một thách thức, và các hệ thống phòng không hiện có có thể không thể đánh chặn một cách đáng tin cậy toàn bộ các UAV này.