Nga đang dồn dập tấn công lực lượng Ukraine dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000km (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga, Ukraine trao đổi 200 tù binh chiến tranh

Kyiv Independent đưa tin, ngày 5/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine đã đưa 200 binh sĩ bị giam giữ tại Nga trở về nước trong cuộc trao đổi tù binh mới nhất.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thả 200 tù binh Ukraine để đổi lấy 200 binh sĩ Nga bị đối phương bắt giữ, trong một cuộc trao đổi do Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất làm trung gian.

Theo Bộ này, các tù binh Nga được thả đang ở Belarus, được hỗ trợ y tế và tâm lý.

"Mỗi lần người dân của chúng ta trở về nhà, điều đó chứng tỏ Ukraine đang nỗ lực để đưa từng người một trở về", ông Zelensky tuyên bố trên Telegram, và nói thêm rằng, "chúng ta không quên bất cứ ai".

Trong số các tù binh trở về có những binh sĩ đã chiến đấu ở Mariupol, Donetsk, Lugansk, Kharkov và Zaporizhia, theo ông Zelensky.

Đợt trao đổi tù binh mới nhất diễn ra một tháng sau đợt trao đổi trước đó vào ngày 5/2, khi 157 tù binh Ukraine trở về nước.

Ông Dmytro Lubinets, Thanh tra Nhân quyền Ukraine, cho biết, việc thả tù binh ngày 5/3 đánh dấu giai đoạn đầu tiên của một cuộc trao đổi quy mô lớn đã được Nga và Ukraine nhất trí trong các cuộc đàm phán ở Geneva hồi tháng 2.

Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, sau đó đã xác nhận rằng một cuộc trao đổi tù binh theo tỷ lệ 500 đổi 500 sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6/3 theo thỏa thuận Geneva, RIA Novosti đưa tin.

Cuộc khủng hoảng năng lượng là điều không thể tránh khỏi

Kênh Military Summary đưa tin, các nước Vùng Vịnh đã mất khả năng xuất khẩu tài nguyên năng lượng do việc phong tỏa eo biển Hormuz. Mọi nỗ lực của Mỹ nhằm giải tỏa tuyến đường huyết mạch năng lượng quan trọng này đều thất bại. Iran đang nắm giữ eo biển này một cách chắc chắn.

Giá năng lượng đang phá kỷ lục và không có dấu hiệu dừng lại. Nga khẳng định quyền của mình trong việc ngừng bán dầu và khí đốt cho EU sớm hơn dự kiến, mà không cần chờ đến năm 2027.

Quân đội Nga (RFAF) đã tập kích 6 trạm biến áp của Ukraine trong một ngày, hầu hết đều gần Kharkov. Bên cạnh đó, một đoàn tàu hỏa bị tấn công ở vùng Dnipropetrovsk và một tàu mang cờ Panama bốc cháy tại cảng Illichivsk ở vùng Odessa, kênh Rybar cho hay.

Quân đội Ukraine (AFU) lại tiếp tục tập kích UAV vào các khu vực phía nam của Nga, cụ thể là Crimea và Krasnodar Krai. Đồng thời, các đội phòng không Nga đã đẩy lùi một trong những cuộc không kích lớn nhất của Kiev vào Saratov và Engels. Vụ tấn công làm bị thương 3 thường dân.

Quân đội Ukraine tiến hành tập kích bằng UAV sâu tới 800km vào lãnh thổ Nga hôm 5/3 (Ảnh: Military Summary)

Hải quân Ukraine bắn hạ một trực thăng Ka-27 Nga

Ngày 5/3, Hải quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một trực thăng Ka-27 của Nga trên Biển Đen, nhưng không nêu rõ thời điểm xảy ra, Kyiv Independent đưa tin.

Báo cáo mới nhất này nâng tổng số trực thăng Nga mà Ukraine cho biết đã bắn hạ lên 349 chiếc kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện. Hải quân Ukraine chưa làm rõ cách thức bắn hạ chiếc trực thăng.

Moscow chưa phản ứng trước báo cáo của Ukraine.

Theo kênh Crimean Wind, trực thăng Ka-27, được thiết kế cho Hải quân Liên Xô làm nhiệm vụ săn ngầm, đang được lực lượng Moscow sử dụng ở Biển Đen để giám sát hoạt động của UAV và tàu đổ bộ của hải quân Ukraine.

Hải quân Ukraine và Bộ Tư lệnh Không quân phía Nam của Ukraine đang nỗ lực tăng cường an ninh trên không phận Biển Đen, nhằm mục đích bắn hạ các mối đe dọa đối với các thành phố cảng như Odessa.

Mặt trận Zaporizhia rực lửa

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã bắt đầu cuộc đột kích vào làng Verkhnyaya Tersa, một cứ điểm phòng thủ quan trọng của lực lượng Kiev ở phía tây Huliaipole.

Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 5 RFAF đạt những thành công đáng kể trong cuộc chiến ở phía tây Huliaipole. Tất cả các điều kiện tiên quyết đã được tạo ra cho cuộc tấn công vào một cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine - làng Verkhnyaya Tersa.

Một số nguồn tin ủng hộ Moscow thân cận với quân đội Nga đang tại ngũ báo cáo rằng các đơn vị xung kích tiên phong của RFAF tiếp cận ngôi làng từ phía nam và phía đông. Hơn nữa, họ bắt đầu thăm dò vùng ngoại ô để tìm cơ hội thiết lập thế trận tác chiến, một cuộc đột kích có thể diễn ra rất sớm.

Siêu bom FAB-3000 của Nga phá hủy các mục tiêu Ukraine tại Liman (Video: Telegram).

Giá trị của Verkhnyaya Tersa đối với cả hai bên là điều hiển nhiên. Ngôi làng nằm ở giao điểm của 2 tuyến phòng thủ: một tuyến kéo dài về phía bắc (dọc sông Gaichur) và một tuyến kéo dài về phía tây (tuyến phòng thủ cũ, được xây dựng năm 2023).

Điều này biến Verkhnyaya Tersa thành một điểm then chốt trong hệ thống phòng thủ tổng thể của lực lượng Kiev ở phía tây Huliaipole. Bằng cách vượt qua nó, các đơn vị Moscow sẽ tự động làm sụp đổ mặt trận của đối phương ở phía bắc ngôi làng này và có cơ hội tiến xa hơn về phía Omelnyk, bỏ qua tuyến phòng thủ cũ hướng về phía nam. Một tuyến đường tiếp tế thay thế cho khu vực phòng thủ Orekhov (đường nông thôn T-04-08) đi qua ngôi làng này.

Do đó, quân đội Ukraine chắc chắn sẽ kháng cự cực kỳ quyết liệt. Cứ điểm này không gì khác hơn là chìa khóa cho các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào hệ thống liên lạc của thành phố Orekhov. Mối đe dọa đối với lực lượng Kiev đóng quân tại đó và khu vực xung quanh là rất nghiêm trọng.

Tại khu vực Verkhnyaya Tersa, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 61, Trung đoàn Xung kích Độc lập 1, và các đơn vị 105 và 108 của Ukraine đang giữ vững phòng tuyến. Lực lượng phòng thủ khá ấn tượng đối với một đoạn mặt trận hẹp như vậy, nhưng điều này dễ hiểu vì tầm quan trọng của nó đối với Kiev.

Do đó, Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 127 RFAF, được giao nhiệm vụ chiếm giữ Verkhnyaya Tersa, sẽ phải đối mặt với một trận chiến không hề dễ dàng. Tuy nhiên, các tay súng của đơn vị này đều là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm, đã nhiều lần chứng minh rằng không có trở ngại nào là không thể vượt qua.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 5/3. Lực lượng Moscow chặn đứng đà phản công của Kiev và nối lại tấn công, giành thêm một số vị trí mới (Ảnh: Readovka).

Ở cánh tây Zaporizhia, lực lượng Moscow đã nối lại cuộc tấn công gần Stepnogorsk hướng về Primorskoe và Novoyakovlevka, kênh ANNA News cho hay.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Kiev, cùng với các cuộc phản công ở vùng Dnepropetrovsk và Zaporizhia, đã liên tục cố gắng thực hiện các hành động phản công gần Stepnogorsk. Trước đó, họ đã chọc thủng được vùng ngoại ô Primorskoe và một lần nữa tiến đến Lukyanovskoe, Novboykovskoe và Novoyakovlevka, nhưng sau một tuần giao tranh không thành công, AFU buộc phải ngừng chiến dịch.

Tại Primorskoe, quân đội Ukraine đã không thể tổ chức phòng thủ hiệu quả và bị đẩy lùi gần 4km chỉ trong vài ngày.

Tại Novoyakovlevka, lực lượng Moscow một lần nữa hoàn toàn giải tỏa Pavlovka và tiếp tục tiến công vào các ngôi làng đã bị tàn phá nặng nề xung quanh khu vực phòng thủ quan trọng này của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 5/3. Moscow giành lại thế chủ động, tiếp tục tiến quân về phía trước (Ảnh: ANNA News).

Một số diễn biến đáng chú ý khác

Tại khu vực Konstantinovka (Kostyantynivka), giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở các khu vực rừng phía nam thành phố cùng tên, nơi lực lượng Moscow đang dần dần dọn sạch mạng lưới cứ điểm của AFU, theo kênh Rybar.

Quân đội Nga đã phá một con đập, gây ngập lụt nhằm ngăn chặn hậu cần của Ukraine ở thành phố Konstantinovka (Ảnh: Rybar).

Kênh ZOV-TV công bố báo cáo tình hình tiền tuyến tính đến sáng thứ sáu, ngày 6/3 với một số diễn biến đáng chú ý như sau:

Tại Huliaipole: Các trận chiến đang diễn ra gần Verkhnyaya Tersa, Vozdvizhevka và Rozhdestvenskoye. Quân đội Ukraine chịu tổn thất trong quá trình xoay vòng ở sườn phía bắc.

Ở Pokrovsk (Krasnoarmeysk): Lực lượng Moscow đang gây sức ép lên Grishino và tiến về Novoaleksandrivka. Giao tranh đang diễn ra ở Sergeyevka, gần Belitskoye và Novyi Donbas.

Tại Seversk (Siversk): RFAF đang củng cố vị trí xung quanh Fedorovka Vtoraya và tiến về kênh đào Seversky Donets-Donbas.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 5/3. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở phía tây thành phố (Ảnh: ZOV TV).

Ở Liman (Lyman): Đã có báo cáo về việc Nga chiếm được khu định cư Yarovaya. Giao tranh đang diễn ra trong các khu rừng phía nam Drobyshevo và ngoại ô Liman.