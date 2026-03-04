Ukraine báo động việc Nga đưa hàng loạt cây giả ra tiền tuyến

Một thân cây giả của Nga (Ảnh: EP).

Nga đã bắt đầu dựng các cây giả để che giấu ăng-ten liên lạc khỏi hoạt động trinh sát bằng UAV của Ukraine, theo các nguồn tin quân sự và giám sát của Ukraine.

Serhii Beskrestnov, cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết một trong những vấn đề cấp bách nhất dọc theo tiền tuyến là xác định và phá hủy các hệ thống tác chiến điện tử, khí tài tình báo tín hiệu và các điểm điều khiển UAV.

Những hệ thống này có chung một điểm yếu then chốt, đó là các ăng-ten, vốn rất khó che giấu trước các đội trinh sát đường không dày dạn kinh nghiệm của Ukraine.

Militarnyi đưa tin rằng binh sĩ Nga đang đưa các cấu trúc ngụy trang hình cây, được thiết kế để hòa lẫn vào cảnh quan trong khi che giấu thiết bị liên lạc bên trong.

Theo báo cáo, các cấu trúc này được dựng bằng khung lưới nhựa tạo hình thân và tán cây nhằm tạo đường nét giống cây thật. Khung sau đó được phủ xốp xây dựng để tăng độ cứng và tạo kết cấu bề mặt, rồi sơn màu phù hợp với địa hình xung quanh.

Một ăng-ten được lắp đặt bên trong “cây” nhân tạo này. Mục tiêu là khiến vật thể trông như một phần của môi trường tự nhiên khi nhìn từ trên cao, qua đó tăng khả năng bị bỏ sót bởi các kíp vận hành UAV Ukraine đang thực hiện trinh sát đường không.

Các đoạn cây giả trông rất giống thật (Ảnh: EP).

Diễn biến này phản ánh sự thích ứng công nghệ liên tục của cả 2 phía trong cuộc chiến, nơi UAV đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sở chỉ huy, các hệ thống tác chiến điện tử và các nút liên lạc trên toàn chiến trường.

Việc chuyển sang các kỹ thuật ngụy trang tinh vi hơn diễn ra sau những gián đoạn gần đây trong hệ thống liên lạc chiến trường của Nga. Theo ông Serhii Beskrestnov, động thái sử dụng các mồi nhử này trùng với nỗ lực tìm giải pháp thay thế cho các hệ thống Internet vệ tinh Starlink từng được sử dụng trước đây.

Trước đó, theo Defense Express, Nga đã bắt đầu thử nghiệm khinh khí cầu tầng bình lưu “Barrazh-1” để truyền tiếp tín hiệu liên lạc sau khi phải đối mặt với các hạn chế chặt chẽ hơn đối với Starlink tại các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát. Tuy nhiên, các mô hình gió chủ đạo theo hướng tây - đông trên bầu trời Ukraine có thể làm giảm đáng kể khả năng duy trì vị trí của nền tảng này trên lãnh thổ Ukraine.

Bên cạnh đó, các nhà phát triển Nga sẽ bắt đầu thử nghiệm UAV Argus vào tháng 3. Thiết bị này được thiết kế hoạt động như một “nhà mạng trên không”, cung cấp Internet tốc độ cao cho binh sĩ và người dùng khác, tương tự hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink, theo báo Izvestia.

Trưởng dự án Nikolas Oksman cho biết Argus có thể truyền video độ phân giải cao, bảo đảm liên lạc cho tiền tuyến và điều khiển các UAV khác. Ông nhấn mạnh điều này đặc biệt quan trọng vì Nga hiện không có một cụm vệ tinh đủ lớn để truyền tải lượng dữ liệu lớn theo thời gian thực.

Theo Izvestia, Argus sẽ hoạt động ở độ cao 15-24km. Để bắn hạ được UAV này, đối phương sẽ phải sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không như Patriot hoặc S-300. Ông Oksman cho rằng ngay cả trước khi giao chiến, Argus đã tạo lợi thế về chi phí, bởi một quả tên lửa của các hệ thống phòng không nói trên đắt hơn nhiều lần so với giá của UAV.