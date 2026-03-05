Iran tuyên bố tấn công tên lửa, tàu chở dầu Mỹ “bốc cháy”

Tên lửa đạn đạo thế hệ mới Qassem của Iran (Ảnh: IRIB).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 5/3 tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu của Mỹ ở phía bắc Vịnh Ba Tư.

“Tàu đã bị trúng tên lửa ở phía bắc Vịnh Ba Tư và đang bốc cháy”, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran đưa tin.

Mỹ hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của Iran.

Động thái trên của Iran diễn ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 2/3 tuyên bố eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, đã bị đóng và Iran sẽ bắn bất kỳ con tàu nào tìm cách đi qua.

Eo biển Hormuz là một trong những huyết mạch quan trọng nhất của thương mại toàn cầu. Khoảng 20% tổng nguồn cung dầu mỏ và khoảng 20% lượng khí đốt vận chuyển bằng đường biển trên thế giới đi qua tuyến đường này.

Vị trí Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Eo biển Hormuz là tuyến xuất khẩu dầu mỏ then chốt của thế giới, kết nối các nhà sản xuất dầu lớn nhất Vùng Vịnh như Ả rập Xê út, Iran, Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) với Vịnh Oman và Biển Ả rập.

Eo biển nằm giữa Oman và Iran. Nó nối Vịnh Ba Tư ở phía bắc với Vịnh Oman ở phía nam và nối tiếp ra Biển Ả rập. Tại điểm hẹp nhất, eo biển rộng khoảng 33km, trong khi mỗi luồng hàng hải theo hai chiều chỉ rộng khoảng 3km.

Sau tuyên bố của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz “nếu cần thiết”. Ông cũng khẳng định Iran đã mất năng lực hải quân, không quân và hệ thống radar do các cuộc không kích của Mỹ.

Theo nguồn tin từ Politico, chính quyền Mỹ đang xem xét phương án cung cấp bảo vệ quân sự cho các tàu chở dầu và khí đốt đi qua eo biển Hormuz.

Tuần này, Iran đã đe dọa tấn công các tàu đi qua eo biển, và một số tàu chở dầu đã bị tấn công trong khu vực.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 5/3 cáo buộc Mỹ gây ra hành động “tàn bạo” khi đánh chìm một tàu chiến Iran. Ông cảnh báo Mỹ “sẽ phải hối tiếc cay đắng về tiền lệ mà họ đã tạo ra".

Ông Araghchi cho biết tàu hộ vệ Dena chở gần 130 thủy thủ đã bị tấn công trên vùng biển quốc tế mà không có bất kỳ cảnh báo nào từ trước.

Phía Mỹ xác nhận tàu ngầm nước này đã phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm của hải quân Iran ở ngoài khơi bờ biển Sri Lanka. IRIS Dena là một trong những tàu chiến mới nhất của Iran.

Cuộc tấn công khiến ít nhất 87 thủy thủ thiệt mạng. Giới chức Sri Lanka xác nhận đã cứu sống được 32 thủy thủ trên tàu.

Quân đội Mỹ xác nhận ít nhất 20 tàu hải quân Iran đã bị đánh chìm hoặc vô hiệu hóa kể từ khi xung đột leo thang.