Nga cảnh báo bắn hạ tên lửa Tomahawk Mỹ tính cấp cho Ukraine

Tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) được phóng từ tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Cape St. George năm 2003 (Ảnh: Reuters).

"Phản ứng của chúng tôi sẽ cứng rắn, thận trọng và không cân xứng. Chúng tôi sẽ tìm cách làm tổn thương những ai gây rắc rối cho chúng tôi", ông Andrei Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nga, phát biểu với hãng thông tấn nhà nước RIA hôm nay 8/10.

Ông Kartapolov - cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga - cho biết tên lửa Tomahawk sẽ không thay đổi bất cứ điều gì trên chiến trường ngay cả khi chúng được cung cấp cho Ukraine, vì tên lửa này chỉ có thể được cung cấp với số lượng nhỏ, hàng chục chứ không phải hàng trăm.

"Chúng tôi biết rất rõ những tên lửa này, cách chúng bay, cách bắn hạ chúng. Chúng tôi từng ứng phó với chúng ở Syria, nên không có gì mới. Vấn đề duy nhất sẽ nằm ở những người cung cấp chúng và những người sử dụng chúng, đó chính là nơi rắc rối sẽ xảy ra", ông nói.

Ông Kartapolov xác nhận, cho đến nay Moscow không nhận ra dấu hiệu nào cho thấy Ukraine đang chuẩn bị các bệ phóng cho tên lửa Tomahawk, điều mà ông nói rằng Kiev sẽ không thể che giấu nếu nước này được nhận những tên lửa như vậy. Nếu điều này xảy ra, ông Kartapolov tuyên bố Nga sẽ sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để phá hủy bất kỳ bệ phóng nào.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm nay cũng cho biết sự xuất hiện của tên lửa Tomahawk do Mỹ cung cấp trong khu vực xung đột ở Ukraine đồng nghĩa với "sự thay đổi đáng kể về tình hình" chiến sự, mặc dù không ảnh hưởng đến các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Quan chức Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ đánh giá cẩn trọng, đồng thời cảnh báo về mức độ nghiêm trọng và hậu quả của kế hoạch cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

"Về lý thuyết, việc sử dụng các hệ thống như vậy chỉ có thể thực hiện được khi có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ. Tôi hy vọng những người thúc đẩy Washington đưa ra quyết định như vậy sẽ hiểu được mức độ nghiêm trọng và hậu quả của nó. Về phần mình, chúng tôi kêu gọi chính quyền và quân nhân Mỹ tiếp cận toàn bộ tình hình này một cách thận trọng và có trách nhiệm", ông Ryabkov nhấn mạnh.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp cho Kiev loại tên lửa này, với chi phí ước tính 1,3 triệu USD mỗi quả và tầm bắn lên tới 2.500km.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó cảnh báo quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ đổ vỡ nếu điều đó xảy ra.

Ông cũng lập luận lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành được một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có “sự tham gia trực tiếp của các quân nhân Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng “việc Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk sẽ không làm thay đổi cán cân quyền lực trên chiến trường”. Ông dẫn chứng việc trước đây Mỹ từng cung cấp tên lửa ATACMS, ban đầu “gây ra một số thiệt hại, nhưng cuối cùng các hệ thống phòng không của Nga đã thích nghi”.

Chuyên gia quân sự Andrey Marochko nhận định các quân nhân Nga đã có kinh nghiệm phá hủy các tên lửa tương tự Tomahawk mà Mỹ từng phóng ở Syria.

Tuy nhiên, chuyên gia vẫn lưu ý rằng việc Ukraine khởi động sử dụng Tomahawk sẽ "lật sang một trang mới trong cuộc xung đột", vì tên lửa này có "tầm bắn đáng kể" lên tới 2.500km và đầu đạn của chúng "có thể mang nhiều loại đầu đạn, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân".

Ukraine có thể sử dụng tên lửa Tomahawk để gây sức ép với Nga

Ông Egor Cherniev, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, cho rằng các tên lửa Tomahawk của Mỹ có thể được triển khai theo từng giai đoạn.

Theo đó, kịch bản ban đầu là các tên lửa này sẽ không được phóng đi, hoặc chỉ được sử dụng để tấn công các mục tiêu trong phạm vi hẹp.

“Đầu tiên, họ sẽ cung cấp cho chúng ta tên lửa, nhưng chỉ vài quả, hoặc vài chục quả, nhưng họ sẽ không cho phép chúng ta phóng ngay lập tức và sẽ chờ xem phản ứng của Điện Kremlin”, ông Cherniev nói.

Theo quan chức Ukraine, nếu Nga không phản ứng, “phạm vi tấn công sẽ tăng lên, cho phép các cuộc tấn công vào biên giới Nga”.

Cuối cùng, ông đề xuất, để thúc đẩy Moscow hướng tới đàm phán, tất cả các hạn chế trong việc sử dụng tên lửa có thể được dỡ bỏ, trừ việc nhắm mục tiêu vào Điện Kremlin.

“Toàn bộ quá trình này có thể mất ít nhất vài tháng. Nhưng như vậy cũng đã là áp lực thực sự”, ông Cherniev lập luận.

Báo Telegraph (Anh) đưa tin, việc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, nếu được Washington chấp thuận, có thể mất vài tháng.

Theo Telegraph, Kiev vẫn có thể không được phép sử dụng tên lửa này.

Tên lửa Tomahawk, có tầm bắn lên tới 2.500km và đầu đạn nặng 450kg, vượt xa khả năng của bất kỳ hệ thống tầm xa nào mà Ukraine từng nhận từ các đồng minh phương Tây.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, nếu Mỹ chấp thuận chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Kiev sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào cơ sở hạ tầng cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Nga nằm sâu trong lãnh thổ.

Những tên lửa này sẽ cho phép nhắm vào các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng, trong đó có các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, từ đó làm tê liệt hậu cần.

Theo ISW, biến thể tên lửa có tầm bắn 2.500km sẽ phủ tới ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga, trong khi biến thể tầm bắn 1.600km sẽ bao trùm ít nhất 1.655 cơ sở.

Các nhà phân tích ước tính Ukraine có thể làm suy yếu đáng kể năng lực tiền tuyến của quân đội Nga bằng cách tập trung tấn công vào các khu vực hậu phương dễ tổn thương, nơi hỗ trợ các cuộc phản công và việc chuyển giao vũ khí.