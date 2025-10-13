Ukraine tiết lộ thách thức then chốt để ngăn "mưa hỏa lực" từ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Cách rẻ nhất để hạ UAV Shahed của Nga là sử dụng UAV đánh chặn, nhưng nguồn ngân sách cho hoạt động sản xuất vẫn là một thách thức với Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News.

Ông nhấn mạnh rằng cả châu Âu và Mỹ đều công nhận hiệu quả của phương pháp này trong việc đối phó với các UAV cảm tử của Nga. Ông nói thêm rằng tỷ lệ thành công hiện nay là 68% và dự kiến sẽ còn tăng.

Ông Zelensky cho biết một số công ty ở Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt UAV đánh chặn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vấn đề then chốt lúc này là tài chính.

“Câu hỏi bây giờ là tiền, và đây là một vấn đề thực sự vì cần phải có nguồn tài trợ", Tổng thống Ukraine nói.

Ông giải thích rằng một UAV đánh chặn có giá khoảng 3.000-5.000 USD, và cần từ 2-3 chiếc để bắn hạ một UAV Shahed có giá hàng chục nghìn USD.

“Nhưng vấn đề là bạn cần đến hàng nghìn chiếc UAV đánh chặn. Hiện nay, chúng tôi không có đủ tiền để đầu tư cho các công ty tư nhân nhằm tăng sản lượng của loại vũ khí này”, ông Zelensky nói thêm.

Vào tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết đất nước đang cần gấp thêm 10 hệ thống Patriot để phòng thủ trước các tên lửa đạn đạo của Nga.

Sau đó, ông Zelensky cho biết ông kỳ vọng Mỹ sẽ sớm đưa ra quyết định về việc cung cấp các hệ thống phòng không này.

Nhu cầu của Ukraine đối với các hệ thống như vậy đã gia tăng trong bối cảnh các cuộc tập kích của Nga ngày càng có quy mô lớn và thường xuyên hơn, tập trung nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của phía Kiev.

Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến tiêu hao với tiềm lực quân sự áp đảo, đặt Ukraine vào thế khó khi viện trợ quân sự từ phương Tây dần trở nên nhỏ giọt. Ukraine bắt buộc phải tìm cách chủ động trong việc sản xuất vũ khí nhưng họ đối mặt với vấn đề ngân sách để thực hiện các hoạt động quy mô lớn.

Trong một diễn biến khác, ông Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine đã tiến thêm 3km gần Orikhiv thuộc vùng Zaporizhia. Ông cũng cho hay, cuộc phản công đang tiếp tục theo hướng Dobropillia, mặt trận Donetsk.

“Tại hướng Zaporizhia, gần Orikhiv, quân ta đã tiến hơn 3km tính đến hôm nay. Tôi xin cảm ơn các binh sĩ của Tiểu đoàn Đột kích Độc lập số 24 Aidar, Trung đoàn Đột kích Độc lập số 33 và các đơn vị khác đã tham gia”, Tổng thống nói.

Trước đó, Nga đã giành được thế chủ động khi mở cuộc tiến công vào Dobropillia, tận dụng lớp phòng thủ mỏng của đối phương. Tuy nhiên, từ tháng 9, Ukraine tuyên bố giành lại thế chủ động và bắt đầu phản công theo hướng này. Ngày 9/10, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Kiev đã giành lại hơn 180km² lãnh thổ từ Nga.

Ngày 23/9, trong cuộc gặp tại New York, ông Zelensky nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Lực lượng Ukraine đang tìm cách vây bọc lực lượng Nga ở hướng này.

Ngày 10/10, ông Zelenskyy cho biết quân đội Nga đã cố gắng mở một cuộc tấn công theo hướng Dobropillia nhằm phá vỡ vòng vây nhưng chưa thành công.