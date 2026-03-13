Ukraine thúc giục Mỹ đồng ý sản xuất vũ khí chung

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12/3 đã phát đi thông điệp với Nhà Trắng về một “thỏa thuận sản xuất UAV quy mô lớn”, theo đó Ukraine có thể giúp Mỹ và các đối tác vùng Vịnh bắn hạ các UAV Iran được triển khai trong khu vực.

Ông Zelensky đề cập đến thỏa thuận tiềm năng này trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Đức Gordon Repinski.

“Chúng tôi muốn ký một thỏa thuận lớn về sản xuất UAV với Mỹ, nhưng cần sự phê duyệt từ Nhà Trắng”, ông Zelensky nói với ông Repinski, theo nội dung được ông đăng trên mạng xã hội X.

“Thỏa thuận liên quan đến nhiều loại UAV khác nhau và hệ thống phòng không. Chúng hoạt động như một hệ thống thống nhất và có thể phòng thủ trước hàng trăm hoặc hàng nghìn UAV Shahed của Iran và tên lửa", ông giải thích.

“Chúng tôi vẫn chưa có cơ hội để ký tài liệu này. Tôi hy vọng rằng các bạn Mỹ có thể sẽ tiến gần hơn tới quyết định này, đặc biệt sau những thách thức như những gì chúng ta đang thấy ở Trung Đông", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Axios trước đó dẫn nguồn thạo tin nói rằng Mỹ từng từ chối đề xuất của Ukraine trước đó. Ukraine đã chờ đợi trong nhiều tháng qua để Mỹ đồng ý với thỏa thuận này.

Các quan chức tại Kiev đã đề nghị Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh tận dụng chuyên môn công nghệ của Ukraine để đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV của Iran, bởi những UAV này giống với loại mà Nga đã sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine.

Ukraine đã phát triển các UAV đánh chặn chi phí thấp, cùng với các hệ thống phòng không khác, để đối phó với UAV cảm tử Shahed do Moscow sử dụng. Ông Zelensky tuần trước nói với New York Times rằng ông đã đề nghị cung cấp công nghệ này cho Mỹ, đồng thời cố vấn truyền thông của ông cũng cho biết Ukraine đã cử các chuyên gia phòng không tới một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

Axios đưa tin rằng, ông Zelensky đã đề nghị cung cấp UAV của Ukraine cho Tổng thống Donald Trump vào tháng 10, nhằm bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ của Mỹ và củng cố quan hệ giữa hai nước.

Tuy nhiên sau đó không có tiến triển nào, với một quan chức Mỹ nói với hãng tin rằng chính quyền “cho rằng đó chỉ là quyết định từ phía Ukraine. Có người (ở Mỹ) đã quyết định không mua". Ukraine đã đệ trình thỏa thuận này lên Nhà Trắng và đang chờ phê duyệt.

Iran đã triển khai UAV trong các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Mỹ, Israel và các đồng minh vùng Vịnh trong khu vực. Theo Axios, UAV của Iran đã liên quan tới cái chết của 7 binh sĩ Mỹ kể từ khi chiến dịch quân sự Mỹ - Israel bắt đầu vào cuối tháng 2.

Ukraine đang nỗ lực bảo đảm sự hỗ trợ quốc tế trong tương lai và họ kỳ vọng các thỏa thuận sản xuất UAV chung có thể mang lại cho Kiev một số đòn bẩy ngoại giao trong các cuộc đàm phán với Moscow.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II hiện đang bị đình lại do cuộc chiến với Iran, mặc dù theo nhà lãnh đạo Ukraine, chúng có thể được nối lại vào tuần tới.