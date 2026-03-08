Mỹ đưa vũ khí từng "thử lửa" tại Ukraine tới hạ hỏa lực Iran ở Trung Đông

Binh sĩ Mỹ lắp đặt một hệ thống chống UAV (Ảnh: Reuters).

Lục quân Mỹ đang triển khai tới Trung Đông Merops, hệ thống được cho đã bắn hạ hơn 1.000 UAV Shahed của Nga tại Ukraine. Các UAV đánh chặn sử dụng cánh quạt của hệ thống này có giá khoảng 15.000 USD mỗi chiếc.

Một trong hai quan chức Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về các diễn biến quân sự, cho biết hệ thống Merops sẽ tới Trung Đông trong vòng một tuần. Sau khi tới nơi, hệ thống có thể sẵn sàng chiến đấu chỉ trong vài ngày.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Vùng Vịnh đang ngày càng lo ngại về mối đe dọa từ UAV tấn công giá rẻ của Iran. Việc họ dựa vào các tên lửa đánh chặn đắt tiền rõ ràng là không tối ưu về mặt chi phí.

Merops do công ty quốc phòng Mỹ Project Eagle phát triển. Hệ thống này sử dụng các UAV đánh chặn cỡ nhỏ để truy đuổi và tiêu diệt UAV đối phương trên không. Các UAV đánh chặn của Merops được thiết kế đơn giản, sử dụng động cơ cánh quạt, giá thấp hơn nhiều so với các loại tên lửa phòng không truyền thống.

Điều này cho phép lực lượng phòng không sử dụng số lượng lớn UAV đánh chặn để đối phó với các đợt tấn công UAV theo bầy đàn, chiến thuật đang được Iran sử dụng.

Theo các ước tính hiện có, UAV Shahed có giá khoảng 20.000 đến 50.000 USD, và chúng khiến bức tranh phòng không trở nên phức tạp hơn. Với số lượng lớn, chúng có thể áp đảo ngay cả các hệ thống phòng không tiên tiến, hoặc ít nhất cũng buộc các kíp chiến đấu vận hành Patriot và THAAD phải tiêu tốn hàng triệu USD tiền tên lửa đánh chặn để đối phó với một mối đe dọa chỉ có chi phí bằng một phần nhỏ như vậy.

Hệ thống chống UAV Merops phóng một UAV dùng cánh quạt có tên Surveyor có thể do một binh sĩ mang theo, và sử dụng trí tuệ nhân tạo để điều hướng trong môi trường bị gây nhiễu.

Nếu Surveyor, vốn có thể được trang bị đầu nổ nhỏ, không đánh trúng mục tiêu, nó có thể triển khai dù để cho phép thu hồi và tái sử dụng UAV.

Theo một trong các quan chức quốc phòng trao đổi với Business Insider, binh sĩ Lục quân Mỹ từ châu Âu sẽ huấn luyện lực lượng Mỹ tại Trung Đông cách vận hành hệ thống Merops. Hệ thống này cũng được gửi tới các quốc gia trong khu vực nơi không có quân đội Mỹ đồn trú.

Quan chức quốc phòng thứ 2 cho biết việc sử dụng Merops tại Ukraine đã cung cấp cho Lục quân Mỹ những dữ liệu phòng không, vốn đã chứng minh giá trị ở Đông Âu và giờ đây sẽ hữu ích cho Trung Đông.

Các hệ thống này hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia Trung Đông, nơi các cơ sở hạ tầng quan trọng và căn cứ quân sự thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị UAV tấn công.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ 5/3 cho biết nước này đã nhận được yêu cầu trực tiếp từ Mỹ đề nghị hỗ trợ đối phó với UAV Shahed.

Ông Zelensky cho biết ông đã “ra chỉ thị cung cấp các phương tiện và bảo đảm sự hiện diện của các chuyên gia Ukraine có thể bảo đảm mức độ an ninh cần thiết".