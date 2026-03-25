Thương vong của quân đội Mỹ sau hơn 3 tuần xung đột với Iran

Các thủy thủ Hải quân Mỹ kiểm tra vũ khí định kỳ trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Mỹ dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận, tính đến ngày 24/3, khoảng 290 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong các chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, tăng so với khoảng 200 người vào tuần trước.

Theo người phát ngôn, trong số 290 binh sĩ bị thương, 255 người đã trở lại làm nhiệm vụ.

Một quan chức Mỹ xác nhận 13 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, nói rằng phần lớn thương tích của quân nhân Mỹ là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) Iran gây ra.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận Mỹ đã tấn công hơn 9.000 mục tiêu và làm hư hại hoặc phá hủy hơn 140 tàu của Iran kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự.

Trang tin The Hill cảnh báo, cuộc chiến của Mỹ tại Iran đang gây áp lực ngày càng lớn cho quân đội nước này, với thương vong gia tăng, kho dự trữ đạn dược giảm sút, một số khí tài bị loại bỏ khỏi vòng chiến đấu.

Ngoài số quân nhân thương vong, khoảng 16 máy bay, UAV Mỹ được cho đã bị phá hủy, theo tổng hợp của Bloomberg.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford được triển khai tới Trung Đông đã bị hư hại do vụ cháy tại phòng giặt hồi đầu tháng, và lực lượng Mỹ đang nhanh chóng tiêu hao các kho dự trữ tên lửa phòng không và vũ khí tầm xa. Tàu Ford hiện đã rút khỏi Trung Đông để sửa chữa.

Hiện nay, trong bối cảnh có thông tin rằng các quan chức Lầu Năm Góc đã chuẩn bị chi tiết cho việc triển khai lực lượng bộ binh Mỹ vào Iran, những tổn thất này có thể nhanh chóng gia tăng. Các chuyên gia cho rằng những diễn biến tại Trung Đông đang đe dọa tới vị thế an ninh của Mỹ ở các khu vực quan trọng khác trên thế giới.

Ông Seth Jones, cựu quan chức Lầu Năm Góc hiện làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định Mỹ đang dồn nguồn lực vào một khu vực không phải là ưu tiên hàng đầu, và hiện đã bắt đầu làm ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như bảo trì của máy bay và tàu chiến, những yếu tố sẽ rất quan trọng trong kịch bản đối phó với các đối thủ ở những khu vực khác.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tiến hành chiến dịch trả đũa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel. Các căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả rập Xê út và UAE cũng bị tấn công.

Trong đợt tấn công mới nhất, Iran tuyên bố đã dùng các vũ khí có độ chính xác cao như tên lửa đa đầu đạn Emad và Qadr, cùng với UAV tác chiến.

Iran cũng khẳng định, phần lớn các đơn vị chiến đấu của lực lượng vệ binh cách mạng và lực lượng dân quân Basij vẫn chưa tham chiến. Vì vậy, họ cảnh báo vẫn sẽ còn bất ngờ cho Mỹ và Israel.