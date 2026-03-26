Chiến sự đã tàn phá nghiêm trọng cơ sở hạ tầng của Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tập kích quy mô lớn vào Nga

Kênh Military Summary đưa tin, trong 24 giờ qua, quân đội Nga (RFAF) đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhất trên lãnh thổ Ukraine, sử dụng hơn 1.000 UAV và tên lửa. Các cuộc đánh phá nhắm vào cả các cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như các văn phòng của SBU (Cơ quan An ninh Ukraine).

Phía Ukraine tiến hành trả đũa dữ dội, gây hư hại cho cơ sở hạ tầng cảng của Nga trên bờ biển Baltic. Các nguồn tin cho biết dường như UAV Ukraine đã bay qua không phận các nước Baltic. Nếu thông tin này được xác nhận, chưa rõ Nga sẽ phản ứng như thế nào.

Bản đồ mô tả đường bay của tên lửa, UAV Nga trong trận tập kích quy mô lớn chưa từng có vào Ukraine ngày 24/3 (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tuyên bố bắn hạ 97% UAV Nga

Theo Không quân Ukraine, hệ thống phòng không đã bắn hạ 97% UAV Nga trong một cuộc tấn công quy mô lớn hiếm thấy vào ban ngày, diễn ra hôm 24/3.

Trong số 556 UAV được Nga sử dụng trong cuộc tấn công, 541 chiếc đã bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa.

"Tất cả các phương tiện phòng không có thể đã được huy động để đẩy lùi cuộc tập kích đường không - máy bay có người lái, UAV phòng không, tác chiến điện tử, phòng không mặt đất", Không quân cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Trong khi các cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV của Nga vào ban đêm gần như xảy ra liên tục, thì các cuộc tấn công ban ngày ít phổ biến hơn nhiều nhưng chưa từng thấy với số lượng lớn như ngày 24/3.

Các vụ nổ được ghi nhận ở Lvov, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Vinnytsia, Zhytomyr hay Khmelnytskyi.

Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn vào Ukraine gần như hàng ngày, với ước tính trung bình từ 150 đến 200 chiếc được phóng mỗi ngày. Các quan chức Ukraine trước đó đã ghi nhận một cuộc tấn công kỷ lục liên quan đến 728 UAV vào tháng 7/2025.

Gió đổi chiều ở Zaporizhia, Nga đối mặt khó khăn

Theo kênh Readovka, RFAF đang chuẩn bị đẩy lùi một nỗ lực mới của quân đội Ukraine (AFU) nhằm phát động cuộc phản công ở khu vực Zaporizhia.

Tập đoàn hỗn hợp cận vệ số 29 và 36 RFAF đã chặn đứng một loạt các cuộc phản công của bộ binh xung kích Ukraine ở phía nam - đông nam khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoe (khác với thành phố Pokrovsk ở Donetsk).

Tại ngã ba Zaporizhia - Dnipropetrovsk, nhiệt độ đã dao động trong khoảng từ 14 đến 18 độ C trong một thời gian dài, cho thấy sự kết thúc sớm hơn của quá trình tan băng. Điều này cho phép các hoạt động tác chiến diễn ra tích cực.

Sự gia tăng hoạt động của Ukraine tại khu vực trách nhiệm của Tập đoàn quân 29 cũng như sườn phía bắc do Tập đoàn quân 36 RFAF trấn giữ đã dẫn đến sự mở rộng của vùng xám.

Mặc dù đã có những nỗ lực chọc thủng mặt trận, giành được không gian tác chiến giữa 2 con sông Yanchur - Gaichur cũng như xa hơn về phía đông, nhưng Bộ chỉ huy Kiev vẫn chưa tung "nắm đấm chính" tham chiến. Mục tiêu của họ là mở rộng vùng cơ động, củng cố lực lượng. AFU có thể đang tìm cách chuẩn bị “bàn đạp” cho một cuộc tấn công về phía nam, đồng thời tăng cường yếu tố bất ngờ và kìm chân Tập đoàn quân 29 RFAF.

Vùng xám rộng lớn cho thấy tính chất cơ động cao của cuộc chiến. Mục tiêu của lực lượng Kiev là ngăn chặn các đơn vị Moscow giành lại quyền kiểm soát các công sự dã chiến, trong khi mục tiêu của Nga là không để đối phương giành được chỗ đứng. Điều này tạo ra điều kiện cho khả năng leo thang xung đột.

Tình hình ở bờ nam sông Volchya - Voronaya vẫn căng thẳng, bất chấp khả năng thất bại cao của Ukraine.

Quân đội Nga dự đoán Ukraine sẽ phản công lớn ở ngã ba Zaporizhia - Dnipropetrovsk, trọng tâm chính là vùng gạch chéo trên bản đồ (Ảnh: Readovka).

Theo báo cáo từ Sư đoàn Dù Cận vệ số 7 RFAF, các đơn vị Kiev đang hoạt động ở phía bắc Stepnogorsk. Cũng như ở phía đông Zaporizhia, AFU đang cố gắng củng cố vị trí trong các khu rừng, tạo điều kiện cho cuộc đột phá vào trung tâm thành phố.

Không giống như các sự kiện hồi tháng 2, lần này Bộ chỉ huy Kiev có thể sẽ tập trung nỗ lực vào một khu vực duy nhất. Các khu vực cụ thể mà AFU có thể tấn công sẽ được xác định khi tình hình diễn biến.

Đồng quan điểm với Readovka, kênh Rybar cũng cung cấp thêm một số diễn biến mới trên 2 cánh đông - tây Zaporizhia.

Cụ thể, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở cánh đông Zaporizhia. Ở phía bắc, quân đội Nga đã đẩy lùi hầu hết các cuộc xâm nhập của đối phương, nhưng vẫn còn một vùng rộng lớn nơi các nhóm nhỏ AFU đang hiện diện.

Tình hình ở đây vẫn phức tạp, vì các đơn vị Kiev, sau khi tập hợp lại, vẫn không từ bỏ nỗ lực đẩy lùi lực lượng Moscow về biên giới vùng Dnipropetrovsk, đồng thời đang đưa thêm các nhóm nhỏ mới bằng cách đi bộ hoặc sử dụng phương tiện cơ giới vào khu vực.

Giao tranh ác liệt cũng tiếp diễn ở sườn phía tây Gaichur. AFU vẫn đang cố gắng đánh bật đối phương khỏi đầu cầu bên kia sông, sử dụng một lực lượng hỗn hợp gồm các trung đoàn xung kích.

Giao tranh tiếp diễn gần Ternovate. AFU đang tập trung vào việc quay trở lại, chiếm giữ các vị trí dọc theo tuyến Gaichur.

Tình hình tại trục Rozhdestvenskoye - Vozdvizhevka vẫn căng thẳng. Lực lượng Kiev liên tục phản công, giao tranh ác liệt đang diễn ra. Các cuộc đột kích về phía Huliaipole vẫn tiếp diễn. Dựa trên các đoạn phim ghi lại cảnh tập kích bằng UAV mới được công bố, AFU đang cố gắng đưa các nhóm nhỏ xâm nhập giữa Staroukrainka và Zheleznodorozhny.

Xa hơn về phía nam, các đơn vị Moscow vẫn giữ thế chủ động. Các nhóm xung kích tiên phong đã đến khu vực Mirny, cũng như đang giao tranh trên các tuyến đường tiếp cận Huliaipole.

Tình hình trên toàn bộ mặt trận vô cùng căng thẳng. Kiev đã tập trung lực lượng lớn, sử dụng gần như toàn bộ trung đoàn xung kích ở các mặt trận phía Nam. Đồng thời, với việc tăng cường các biện pháp huy động, Ukraine có mọi cơ hội không chỉ duy trì cuộc phản công trong thời gian dài mà còn leo thang nó theo nhiều hướng khác.

Quân đội Ukraine đang phản công ác liệt tại Zaporizhia, lực lượng Nga gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Rybar).

Tại phía tây Zaporizhia, tình hình không những vẫn khó khăn với RFAF mà còn tiếp tục xấu đi. Ukraine đã công bố các đoạn phim mới từ Primorskoye hay Stepnogorsk, cho thấy sự mở rộng vùng kiểm soát của họ trong khu vực này.

Các hoạt động của AFU vẫn tiếp diễn. Hơn nữa, có báo cáo về việc triển khai quân tiếp viện để tiếp tục cuộc tấn công, cho thấy rõ ràng rằng Bộ chỉ huy Kiev chưa từ bỏ kế hoạch tiến đến làng Kamenskoye, nơi RFAF bắt đầu hình thành mũi nhọn đột phá về thủ phủ vùng Zaporizhia năm ngoái.

Việc tiến vào Pavlovka, nơi vẫn đang trong tình trạng bế tắc sau các cuộc phản công của Ukraine vào Stepnogorsk, đang gây ra mối lo ngại đáng kể cho Nga. Các tuyến đường tiếp tế ở đó đang bị tấn công bởi UAV của đối phương, việc tiếp cận trên bộ vô cùng khó khăn, gây ra những vấn đề rõ ràng. Và giờ đây, tình hình có thể xấu đi đáng kể hơn nữa.

Lực lượng dự bị khá lớn được tích lũy ở phần lãnh thổ do Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Zaporizhia cho phép AFU cản trở bước tiến của Nga. Và đến nay, tình hình đang diễn biến khá tiêu cực. Hơn nữa, Kiev đã công bố các đoạn phim về binh sĩ Nga bị bắt giữ, mặc dù tính xác thực của chúng còn đáng ngờ.

Xét rằng những đoạn phim này được quay ở trung tâm Primorskoye, khó có khả năng AFU đã giam giữ binh lính Nga ở gần đó từ mùa thu năm ngoái, với ý định "đưa họ đến tiền tuyến chỉ để làm video tuyên truyền".

Và nếu quả thực là như vậy, thì 2 khu định cư Rechnoye, Veselyanka, được Moscow chính thức tuyên bố kiểm soát, đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, như kênh Archangel Spetsnaz đã làm rõ, Rechnoye chưa bao giờ nằm ​​dưới sự kiểm soát của Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 25/3. Kiev tiếp tục nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành ngăn chặn bước tiến của đối phương (Ảnh: Rybar).

Nga ồ ạt tiến qua biên giới

Quân đội Nga đang tiến công theo hướng Burluk không chỉ gần Peschanoye vừa được giải tỏa, mà còn ở những khu vực cũ nơi các cuộc đụng độ nhỏ lẻ đã diễn ra trong một thời gian dài, kênh Rybar cho hay.

Tại tuyến Grafskoye - Simonovka, các đơn vị Moscow đã phát triển theo bờ sông Seversky Donets, chiếm được khu phức hợp giải trí Sosnovaya Gorka. Giao tranh tiếp tục lan rộng về phía Verkhnyaya Pisarevka.

Các cuộc đụng độ nhỏ lẻ vẫn tiếp diễn ở khu vực Volchanskiye Khutor trên sườn phía đông của mũi nhọn Volchanskoye. Tại đó, các đơn vị xung kích Nga đã tiến vào trung tâm ngôi làng.

Quân đội Nga tiếp tục mở rộng "vùng đệm an ninh" dọc biên giới tỉnh Kharkov, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí nhưng không tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine (Ảnh: Rybar).

Tuyến Chugunovka - Ambarnoya - Dvurichanskoye vẫn ổn định. Đã lâu không có báo cáo nào về việc lực lượng Moscow tiến công hoặc động thái phản công của AFU từ khu vực này.

Nhìn chung, nỗ lực chính của Nga ở đây tập trung vào việc mở rộng có hệ thống các vùng kiểm soát dọc theo biên giới quốc gia mà không cần xâm nhập sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương. Các cuộc tấn công như vậy cho phép lực lượng tương đối nhỏ hoạt động, đồng thời thiết lập những trạm quan sát để làm gián đoạn hoạt động của Ukraine ở khu vực biên giới.