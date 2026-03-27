Chiến thuật khác nhau của Mỹ và Iran khi phát biểu mâu thuẫn về đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục tuyên bố rằng, Washington đang tiến hành các cuộc thảo luận với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần một tháng. Theo ông Trump, các cuộc trao đổi này đang diễn ra “rất tốt” và có thể mở ra cơ hội cho một giải pháp hòa bình.

Nhà Trắng cho biết các cuộc tiếp xúc được thực hiện với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đã gây ra những tổn thất đáng kể cho cơ sở hạ tầng quân sự và nhiều lãnh đạo cấp cao của Tehran. Tuy nhiên, cuộc xung đột cũng kéo theo những hệ quả kinh tế và chính trị, đặc biệt khi căng thẳng tại Trung Đông ảnh hưởng tới thị trường năng lượng toàn cầu và làm giá xăng tại Mỹ tăng lên.

Theo các nhà phân tích, việc nhấn mạnh đến khả năng đàm phán có thể giúp Washington tạo ra kỳ vọng rằng cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc. Điều này không chỉ tác động đến tâm lý thị trường mà còn giúp giảm bớt áp lực chính trị trong nước đối với chính quyền ông Trump.

Thực tế cho thấy giá dầu toàn cầu đã giảm hơn 10% kể từ khi ông Trump bắt đầu công khai nói nhiều hơn về các cuộc đàm phán. Thị trường chứng khoán cũng có dấu hiệu ổn định trở lại sau những biến động ban đầu.

Một số chuyên gia cho rằng, chiến lược này cũng giúp Washington có thêm thời gian để điều chỉnh các bước đi quân sự và ngoại giao trong khu vực.

Trái với tuyên bố từ Washington, các quan chức Iran liên tục bác bỏ việc đang tiến hành đàm phán với Mỹ.

Mỗi lần ông Trump đề cập tới các cuộc thảo luận, phía Tehran đều nhanh chóng phủ nhận. Thậm chí, một quan chức Iran còn cho rằng Mỹ “đang tự đàm phán với chính mình”.

Theo các nhà quan sát, cách tiếp cận này phản ánh những tính toán chính trị riêng của Iran. Việc thừa nhận đàm phán có thể khiến Tehran bị xem là nhượng bộ trong bối cảnh xung đột vẫn đang tiếp diễn.

Ngoài ra, Iran cũng có thể muốn duy trì áp lực kinh tế đối với phương Tây. Việc căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu tăng cao, điều có thể mang lại lợi ích nhất định cho Tehran trong bối cảnh nền kinh tế nước này chịu nhiều lệnh trừng phạt.

Bên cạnh đó, việc công khai phủ nhận các cuộc đàm phán cũng giúp giới lãnh đạo Iran thể hiện lập trường cứng rắn trước dư luận trong nước, đồng thời tránh tạo cảm giác rằng họ đang chịu sức ép từ Washington.

Mặc dù hai bên đưa ra những tuyên bố trái ngược, nhiều nguồn tin cho rằng các cuộc tiếp xúc ngoại giao thực tế vẫn đang diễn ra, ít nhất thông qua các kênh trung gian.

Trong các cuộc xung đột quốc tế, những cuộc trao đổi như vậy thường được tiến hành bí mật trước khi được công khai.

Theo giới phân tích, cả Washington và Tehran đều có lý do để tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột, nhằm hạn chế thiệt hại về quân sự, kinh tế và chính trị.

Vì vậy, dù các tuyên bố công khai có thể khác nhau, khả năng các cuộc đàm phán thực sự được thúc đẩy trong thời gian tới vẫn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.