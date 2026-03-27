Tổng thống Trump: Xung đột ở Ukraine không phải là cuộc chiến của Mỹ

“Đó là lý do tại sao, khi tôi nghe một lãnh đạo Đức nói "đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi" liên quan tới vấn đề Iran, tôi đã nói, "vậy thì Ukraine cũng không phải là cuộc chiến của chúng tôi". Chúng tôi đã hỗ trợ, nhưng xung đột ở Ukraine không phải là cuộc chiến của chúng tôi”, Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

“Tôi cho rằng đó là một phát biểu rất không phù hợp, nhưng ông ấy đã nói như vậy. Bạn không thể xóa bỏ điều đó, nhưng đó là cách ông ấy nghĩ”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, đồng thời cho biết ông muốn xung đột ở Ukraine sớm khép lại.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil trước đó cho biết Mỹ và Israel lẽ ra nên chú trọng hơn đến các cuộc đàm phán với Iran, đồng thời bày tỏ nghi ngờ về việc liệu một chiến dịch quân sự chống lại Tehran có phù hợp với luật pháp quốc tế hay không.

“Hãy để tôi nói thật rõ ràng: đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tham gia vào nó”, ông Klingbeil nhấn mạnh khi đó.

Tổng thống Trump cũng cho rằng cuộc chiến ở Ukraine hầu như không gây tác động tiêu cực đáng kể đến tình hình trong nước của Mỹ. Ngược lại, Mỹ còn thu được một số lợi ích từ việc cung cấp trang thiết bị quân sự.

“Vấn đề Ukraine là rất khó khăn. Chúng tôi đang làm việc rất tích cực để giải quyết vấn đề đó", Tổng thống Mỹ nói.

Trước đó, ông Trump đã chỉ trích NATO khi các thành viên trong liên minh từ chối tham gia hỗ trợ Mỹ trong xung đột với Iran.

Mặt khác, khi được hỏi về một bài báo của Washington Post cho rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc việc chuyển vũ khí dự kiến dành cho Ukraine sang Trung Đông khi chiến sự ở Iran nóng lên, ông Trump nói: "Chúng tôi vẫn làm điều đó. Chúng tôi có lượng đạn dược rất lớn. Chúng tôi đặt chúng ở các quốc gia khác, như ở Đức và khắp châu Âu. Đôi khi chúng tôi lấy từ nơi này và sử dụng cho nơi khác".

“Chúng tôi vẫn hỗ trợ Ukraine”, ông nói thêm, đồng thời cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden “đã cho đi 350 tỷ USD", điều mà ông gọi là “quá nhiều".

“Còn bây giờ chúng tôi bán vũ khí cho NATO. Chúng tôi bán cho NATO, và họ có lẽ sẽ chuyển cho Ukraine”, nhà lãnh đạo Mỹ kết luận.

“Những gì các đồng minh và đối tác NATO đã thanh toán thông qua PURL (Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine) đều đã được chuyển giao hoặc đang được chuyển tới Ukraine”, ông Rutte bình luận về thông tin mà Washington Post đăng tải.

Bên cạnh đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, đã kêu gọi Mỹ rút khỏi cuộc chiến với Iran và tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

“Hai vấn đề chính trên bàn là hai cuộc chiến lớn: một ở Ukraine và một ở Trung Đông", bà Kallas nói về cuộc họp các ngoại trưởng G7.

Đề cập đến xung đột liên quan đến Iran, bà tuyên bố: “Chúng ta cần rút khỏi cuộc chiến, không nên leo thang thêm nữa, vì hậu quả đối với tất cả mọi người trên thế giới là rất nghiêm trọng".