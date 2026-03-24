Iran dồn dập phóng tên lửa, thủ đô của Israel hứng thiệt hại

Tòa nhà ở Tel Aviv bị hư hại (Ảnh: Reuters).

Giới chức Israel cho biết, ngày 24/3, Iran đã phóng các loạt tên lửa dồn dập vào Israel, với tổng cộng 7 đợt tấn công kể từ nửa đêm.

Trong đợt tấn công mới nhất, còi báo động vang lên tại Dimona, một thành phố sa mạc phía nam gần Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã điều các đội tìm kiếm và cứu nạn tới “một số địa điểm” bị trúng đạn ở miền Trung Israel, nơi bị tập kích ít nhất 4 lần trong rạng sáng nay.

Ô tô ở thủ đô Tel Aviv bị cháy do cuộc không kích của Iran (Ảnh: Reuters).

Trong một đợt tấn công trước đó, các điểm bị đánh trúng được ghi nhận tại thủ đô Tel Aviv, thành phố lớn thứ hai của Israel.

Cảnh sát cho biết một loại đạn mang theo khoảng 100kg thuốc nổ đã rơi xuống khu vực trung tâm Tel Aviv, gây ra thiệt hại trên diện rộng đối với các tòa nhà và phương tiện.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy một số tòa nhà bị hư hại, một số ô tô bốc cháy ở khu vực trung tâm Tel Aviv sau các cuộc tấn công. Lửa bốc lên và khói đen dày đặc khi lực lượng cứu hộ khẩn cấp làm việc tại hiện trường.

Theo các dịch vụ khẩn cấp của Israel, ít nhất 4 địa điểm trong thành phố đã bị trúng đạn, với một số người bị thương nhẹ được điều trị tại chỗ.

Trong khi đó, Israel cũng tiếp tục tấn công Iran. Không quân Israel tiến hành các cuộc không kích vào hơn 50 mục tiêu từ nửa đêm đến rạng sáng 24/3, bao gồm các bệ phóng và các cơ sở quân sự khác.

Theo IDF, Israel đã tấn công hơn 3.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng trước.

Xung đột ở Trung Đông chưa có dấu hiệu lắng xuống ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington và Tehran đang đàm phán. Cả Israel và Iran đều tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch không kích cho đến khi các điều kiện đưa ra được đáp ứng.

Sáng 24/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định rõ rằng Israel chưa dừng chiến dịch ném bom tại Iran. “Chúng tôi tiếp tục tấn công Iran với toàn bộ sức mạnh”, ông Katz nói.

Một quan chức Israel cho rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran “hiện không có vẻ là khả thi” trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại Iran và Li Băng.

“Iran dường như không có bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào. Chúng ta chưa đến giai đoạn đó”, quan chức này nói, cho rằng các cuộc đàm phán được cho là đang diễn ra có thể chỉ là chiến thuật nhằm “câu giờ” để chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc tấn công quân sự tiếp theo.

Quan chức này thừa nhận có một số quốc gia đang cố gắng làm trung gian giữa Mỹ và Iran, “nhưng theo như chúng tôi biết, vẫn chưa có đề xuất cụ thể nào được đưa ra”.

Về phía Iran, giới chức nước này phủ nhận tồn tại bất cứ cuộc đàm phán trực tiếp hay gián tiếp nào với Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng, thông tin đàm phán do Washington đưa ra có thể chỉ nhằm giảm sức ép với thị trường tài chính, dầu mỏ.