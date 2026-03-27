Xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã lan rộng ra các nước Vùng Vịnh (Ảnh minh họa: Israel MyChannel).

Tên lửa Iran "biến ảo" khiến phòng không Israel hụt hơi

Washington Post và Economic Times có chung nhận định, việc 2 tên lửa đạn đạo của Iran đã tập kích gần cơ sở nghiên cứu hạt nhân chính của Israel, làm bị thương khoảng 175 người đã đặt ra những câu hỏi cấp bách về độ tin cậy đối với hệ thống phòng không nước này.

Các cuộc tấn công vào Dimona và Arad, xảy ra cách nhau vài giờ, đã xuyên thủng các hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Israel, dẫn đến các cuộc điều tra về những sai sót trong hoạt động. Vụ việc này nhấn mạnh cả sự tinh vi, chứa đựng nhiều "biến ảo" trong chiến lược tên lửa của Iran và làm lộ rõ những điểm yếu mang tính hệ thống của lưới lửa phòng thủ Israel.

Tên lửa Iran xuyên thủng lưới lửa phòng không đa tầng của Israel, giải phóng đạn chùm gây thiệt hại khó lường (Video: RT).

Hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng của Israel - Iron Dome, David’s Sling, Arrow 3 và THAAD - được thiết kế để đánh chặn các mối đe dọa từ tầm ngắn đến tầm xa. Mặc dù các quan chức Israel cho biết 92% tên lửa Iran trong những tuần gần đây đã bị đánh chặn, nhưng ngay cả một vụ xâm nhập nhỏ gần các địa điểm nhạy cảm cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Các yếu tố "biến ảo" của tên lửa Iran như khả năng cơ động, sự thay đổi quỹ đạo và kho dự trữ tên lửa đánh chặn đắt đỏ làm phức tạp việc đánh chặn và có thể buộc các chỉ huy Israel phải đau đầu phân bổ nguồn lực phòng thủ.

Đòn đáp trả bằng tên lửa quy mô lớn của Iran đã làm dấy lên câu hỏi liệu Israel có đang thiếu tên lửa đánh chặn hay không và xuất hiện những lo ngại rằng họ có thể phải tiết kiệm chúng để bảo vệ các mục tiêu quan trọng trong một thời gian dài.

Việc cạn kiệt kho dự trữ có thể là một yếu tố quan trọng khiến phòng không Israel suy yếu: một tên lửa Arrow có giá khoảng 3 triệu USD, tên lửa đánh chặn David's Sling có giá 700.000 USD, và tên lửa đánh chặn Iron Dome có giá từ 50.000 đến 70.000 USD. Trong khi tên lửa đánh chặn THAAD của Mỹ có giá "trên trời", khoảng 15 triệu USD mỗi quả.

Để khắc phục các điểm yếu này, Israel đang tìm cách mở rộng khả năng của các hệ thống phòng thủ cấp thấp hơn như Iron Dome và David’s Sling để bảo toàn các tên lửa đánh chặn Arrow 3 đắt tiền, đồng thời yêu cầu thêm đạn dược từ Mỹ.

Nếu xung đột kéo dài, sự thiếu hụt nguồn lực có thể buộc Israel phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về việc đánh chặn mối đe dọa nào. Mặt khác, việc đẩy nhanh đầu tư vào sản xuất tên lửa đánh chặn và nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm có thể tăng cường khả năng phục hồi, nhưng có thể đòi hỏi những thay đổi đáng kể về ngân sách và chiến lược.

Những diễn biến đáng chú ý

Giữa những lời bàn tán về "đàm phán", chiến tranh ở khu vực Trung Đông rộng lớn chỉ ngày càng leo thang. Liên quân Mỹ và Israel tiếp tục tập kích Iran và các đồng minh của nước này, ngược lại Tehran trả đũa thẳng tay vào Israel, Iraq và các quốc gia Vùng Vịnh.

Iran đứng trước "đòn tấn công cuối cùng mạnh mẽ"

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi công khai bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ theo các điều khoản được đề xuất, và Tehran nói chung tự coi mình là bên đặt ra các quy tắc. Đồng thời, họ đang tích cực chuẩn bị cho khả năng mở rộng chiến dịch của Mỹ, theo Guardian.

Tehran, Mashhad, Shiraz và Bandar Abbas tiếp tục bị tấn công. Tại Isfahan, Đại học Công nghệ bị nhắm mục tiêu, trong khi ở miền Nam, cơ sở hạ tầng ven biển và các cơ sở cảng biển lại bị đánh phá.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 26/3 (Ảnh: Rybar).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, chỉ huy hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một nhân vật chủ chốt đứng sau cuộc phong tỏa gần như toàn diện eo biển Hormuz, đã thiệt mạng.

Song song với đó, Mỹ được cho là đang xây dựng các phương án cho một "đòn đánh cuối cùng mạnh mẽ" vào Iran, có thể bao gồm việc triển khai bộ binh Mỹ trên lãnh thổ Iran cùng một chiến dịch không kích quy mô lớn.

Theo Axios, các lựa chọn cho “đòn đánh cuối cùng” đã được đặt lên bàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm:

Thứ nhất, kiểm soát hoặc phong tỏa đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch của Iran.

Thứ hai, kiểm soát đảo Larak nằm trên eo biển, nơi đặt các căn cứ và hệ thống radar của Iran để theo dõi tàu thuyền băng qua Hormuz, cũng như các tàu nhỏ có khả năng tấn công tàu dân sự.

Thứ ba, đổ bộ chiếm đảo Abu Musa ở phía đông vịnh Ba Tư, vị trí giúp Iran kiểm soát các tàu rời vịnh. Hòn đảo này cùng với 2 đảo nhỏ lân cận hiện do Iran kiểm soát nhưng đang bị tranh chấp bởi Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, một đồng minh then chốt của Mỹ và Israel.

Cuối cùng, Mỹ có thể chỉ đơn giản là chặn hoặc giành quyền kiểm soát các tàu xuất khẩu dầu của Iran.

Bên cạnh đó, một lựa chọn (cực đoan hơn) cũng có thể xảy ra là Mỹ tiến hành các chiến dịch trên bộ bên trong Iran để thu giữ kho uranium làm giàu cấp độ cao, được cho là nằm bên dưới các cơ sở hạt nhân bị hư hại sâu trong lòng đất.

Một lựa chọn thay thế là Mỹ có thể ném bom các địa điểm này từ trên không để đảm bảo Iran không thể tiếp cận được nguồn vật liệu đó. Các nguồn tin cho biết hiện tại Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng cho bất kỳ kế hoạch nào kể trên.

Đảo Kharg của Iran là điểm trung chuyển lý tưởng để vận chuyển dầu thô đến các thị trường lớn tại châu Á (Ảnh: Google Map).

Israel tiếp tục hứng "mưa tên lửa"

Tại Israel, các vụ tấn công và mảnh đạn từ tên lửa Iran rơi xuống được ghi nhận ở Tel Aviv, Petah Tikva, khu vực Gush Dan và gần các khu dân cư gần Bờ Tây. Ở phía bắc, Haifa, với cảng biển, các bể chứa nhiên liệu và căn cứ hải quân, lại bị nhắm mục tiêu.

Không quân Israel tấn công miền Nam Li Băng, tuyên bố đã loại bỏ khoảng 30 chiến binh Hezbollah. Đáp trả, nhóm vũ trang này đã phóng rocket vào miền Bắc Israel.

Iran phát động "làn sóng thứ 83", ồ ạt phóng tên lửa và UAV trả đũa Mỹ và Israel (Video: RT).

Iraq và các nước Vùng Vịnh "chưa yên"

Tại Iraq, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tập kích nhằm vào lực lượng Hashd al-Shaabi, đánh trúng căn cứ Lữ đoàn 63 ở Amerli và các mục tiêu của người Kurd ở Sulaymaniyah. Một số nhóm Kháng chiến Hồi giáo báo cáo những cuộc tấn công vào căn cứ không quân Harir ở Erbil.

Kuwait tiếp tục chịu thiệt hại nghiêm trọng, với các kho chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế bốc cháy sau các cuộc tấn công của Iran. Ngọn lửa đã cháy suốt hơn một ngày.

Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về việc sử dụng dự trữ vàng để ổn định đồng nội tệ giữa lúc dòng vốn chảy ra nước ngoài, trong khi việc đình chỉ nguồn cung cấp khí đốt của Iran sau các cuộc tấn công vào Nam Pars chỉ làm gia tăng áp lực.

Israel đang cố gắng lôi kéo khu vực Nam Caucasus vào chương trình nghị sự chống Iran, cảnh báo về các mối đe dọa ở Azerbaijan và Georgia.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến ngày 26/3 (Ảnh: Rybar).

Mỹ tạm hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran thêm 10 ngày

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tạm hoãn việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Iran thêm 10 ngày nữa, cho đến 20h ngày 6/4, vì “các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra” với Tehran, theo CNN.

Ông Trump khẳng định rằng việc thuyết phục ông ngừng chiến tranh là tùy thuộc vào các nhà lãnh đạo Iran, nói rằng ông không quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận. Truyền thông nhà nước Iran cho biết Tehran “hoàn toàn nghi ngờ” về thiện chí đàm phán của Washington.

Tổng thống Mỹ hôm 21/3 đã đe dọa sẽ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz. Sau đó, vào 23/3, ông đã hoãn lời đe dọa này trong 5 ngày, viện dẫn “các cuộc đàm phán rất tốt và hiệu quả” với Iran về việc chấm dứt chiến tranh, điều mà Tehran bác bỏ là “tin giả” được dàn dựng để “thao túng” thị trường dầu mỏ. Giờ đây, ông lại tiếp tục lùi thời hạn đó, Guardian đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Một ngày sau khi Tehran bác bỏ kế hoạch ngừng bắn 15 điểm do Washington đề xuất, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng Iran đang “van xin được thỏa thuận”, và ông không phải là người thúc đẩy các cuộc đàm phán. Trước đó, ông đã nói với Tehran rằng hãy “sớm nghiêm túc” đàm phán một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Trump bác bỏ các báo cáo rằng ông đang tìm kiếm một lối thoát, khi giá dầu tăng vọt và áp lực chính trị gia tăng để tránh kiểu chiến tranh Trung Đông kéo dài mà ông từng phản đối.

“Hôm nay tôi đọc được một bài báo nói rằng tôi đang rất muốn đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói với các phóng viên và nhấn mạnh, “tôi hoàn toàn không tuyệt vọng. Tôi không quan tâm”.

Một đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài gần 4 tuần là “thiên vị và không công bằng”, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters hôm 26/3.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết Iran đang cho phép một số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một dấu hiệu thiện chí cho các cuộc đàm phán. Ông nói rằng Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển chiến lược này như một “món quà” để cho thấy họ nghiêm túc trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh.