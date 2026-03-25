Iran chuẩn bị 20 năm để đối đầu Mỹ trên bộ, ở trạng thái sẵn sàng cao nhất

Một vụ phóng tên lửa của Iran (Ảnh: PressTV).

“Chúng tôi đã chờ đợi sự xuất hiện của người Mỹ tại các khu vực được chỉ định”, ông Ali-Akbar Ahmadian, trợ lý cấp cao của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo trong Hội đồng Quốc phòng, viết trên tài khoản X hôm 24/3.

“Trong hơn hai thập kỷ, chúng tôi đã huấn luyện cho thời điểm này với chiến lược tác chiến phi đối xứng”, ông viết. Ông Ahmadian nói rằng Iran chỉ có một thông điệp dành cho binh sĩ Mỹ: “Hãy tiến lại gần hơn".

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức chính quyền ông Trump ám chỉ khả năng Washington tiến hành các chiến dịch trên bộ tại một số khu vực của Iran.

Các nhà hoạch định quân sự Mỹ được cho là đã trình lên Nhà Trắng nhiều phương án cho một chiến dịch trên bộ tiềm tàng, trong trường hợp chiến dịch không kích không đạt được mục tiêu đề ra.

Theo Wall Street Journal, các cuộc thảo luận đã bao gồm những kịch bản có sự hiện diện của “lực lượng bộ binh trên thực địa” nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân và năng lực tên lửa của Iran.

Các nguồn tin cho rằng, Mỹ dường như đang lập kế hoạch cho các “phương án dự phòng”, có thể bao gồm lực lượng đặc nhiệm hoặc các cuộc đổ bộ đường không bằng trực thăng nhằm vào các cơ sở trọng yếu của Iran, dù nhấn mạnh rằng đây vẫn là lựa chọn cuối cùng.

Chỉ huy lực lượng lục quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó trong ngày cũng cảnh báo rằng bất kỳ mối đe dọa nào như vậy sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn từ Iran.

Phát biểu trước các đơn vị lục quân IRGC tại tỉnh Khuzestan ở Tây Nam, Chuẩn tướng Mohammad Karami cho biết đơn vị của ông đã ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Ông cũng nhấn mạnh các đơn vị IRGC đóng tại Khuzestan có tinh thần rất cao và quyết tâm không lay chuyển.

Trước các mối đe dọa này, Iran đã tăng cường các vị trí phòng thủ trên toàn quốc, đặc biệt dọc theo biên giới chiến lược phía Tây Nam với Iraq, nơi có các căn cứ của Mỹ, và khu vực Đông Nam gần eo biển Hormuz.

Lực lượng lục quân IRGC chuyên về các hoạt động phòng thủ. Lực lượng này vận hành mạng lưới các “thành phố tên lửa” ngầm, các bệ phóng rocket cơ động và các đơn vị UAV có khả năng tấn công lực lượng đối phương cả bên trong lẫn bên ngoài lãnh thổ Iran.

Mặt khác, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết lực lượng vũ trang Iran vẫn kiên định trên con đường tiến tới thắng lợi hoàn toàn.

Theo ông, phản ứng đáp trả mạnh mẽ của Iran trong những ngày qua đang gây ra thiệt hại không nhỏ cho Mỹ và Israel. Ông nhận định, với thực tế trên chiến trường, các đối thủ của Iran đang "cố gắng tìm lối thoát khỏi cuộc xung đột do chính họ khởi xướng".

Các quan chức Iran nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nữa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran sẽ dẫn đến các đòn trả đũa mở rộng trên khắp khu vực Vùng Vịnh, bao gồm khả năng đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.