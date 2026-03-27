Năng lực tên lửa Iran: Suy yếu nhưng không dễ bị Mỹ - Israel triệt tiêu

Tên lửa đạn đạo của Iran (Ảnh: Reuters).

Kho tên lửa Iran chưa bị triệt tiêu

Các chiến dịch không kích của Mỹ và Israel trong xung đột hiện nay đã gây thiệt hại đáng kể cho năng lực tên lửa của Iran, vốn được xem là trụ cột sức mạnh quân sự của Tehran.

Theo các đánh giá ban đầu, nhiều bệ phóng, cơ sở sản xuất và kho chứa tên lửa của Iran đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa. Một số ước tính cho thấy khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Tehran đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, khiến khả năng triển khai các đợt tấn công quy mô lớn suy giảm rõ rệt.

Dù đạt được nhiều kết quả, chiến dịch của Mỹ và Israel cũng bộc lộ những giới hạn nhất định. Một phần đáng kể cơ sở hạ tầng quân sự của Iran được đặt trong các hầm ngầm hoặc phân tán rộng, khiến việc phá hủy hoàn toàn trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc suy yếu không đồng nghĩa với mất hoàn toàn năng lực. Iran vẫn còn một phần đáng kể kho tên lửa và có thể tiếp tục sử dụng chúng theo cách linh hoạt hơn.

Từ “bão tên lửa” sang chiến thuật tiêu hao

Ở giai đoạn đầu xung đột, Iran từng sử dụng chiến thuật phóng số lượng lớn tên lửa nhằm gây quá tải hệ thống phòng không đối phương. Tuy nhiên, sau khi hệ thống phòng không và các bệ phóng bị tấn công, cách tiếp cận này đã thay đổi.

Các đợt phóng gần đây có xu hướng nhỏ lẻ hơn, phân tán theo nhiều đợt, khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hoàn toàn.

Giới phân tích cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Iran đang chuyển sang chiến lược “cầm cự dài hạn”, nhằm duy trì áp lực liên tục thay vì tung đòn ồ ạt.

Bên cạnh đó, Iran vẫn có khả năng sử dụng các hệ thống cơ động cao, bao gồm bệ phóng di động và các đơn vị “bắn rồi rút”, giúp tăng khả năng sống sót trước các đòn không kích.

Iran sở hữu nhiều loại tên lửa có tầm bắn khác nhau. Trong ảnh là các loại tên lửa mà truyền thông Iran khẳng định có thể vươn tới lãnh thổ Israel (Đồ họa: ISNA).

Tên lửa vẫn là “lá bài chủ lực” của Tehran

Trong bối cảnh không quân bị đánh giá là hạn chế, tên lửa đạn đạo và UAV tiếp tục là công cụ răn đe chính của Iran.

Trước xung đột, Tehran được cho là sở hữu hàng nghìn tên lửa với nhiều tầm bắn khác nhau, đủ khả năng vươn tới Israel và các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Ngay cả khi bị suy giảm, phần năng lực còn lại vẫn đủ để gây thiệt hại đáng kể hoặc tạo sức ép tâm lý đối với đối phương.

Một số chuyên gia nhận định Iran có thể giữ lại những loại tên lửa hiện đại hơn, bao gồm cả các biến thể tiên tiến để sử dụng trong các kịch bản quan trọng, thay vì triển khai ngay từ đầu.

Khả năng phục hồi và bài toán dài hạn

Một yếu tố quan trọng khác là khả năng phục hồi của Iran. Dù nhiều cơ sở sản xuất bị phá hủy, các hoạt động tái thiết đã được ghi nhận trong quá khứ, cho thấy Tehran có thể khôi phục một phần năng lực trong trung hạn.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc phá hủy cơ sở vật chất không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn chương trình tên lửa, bởi kiến thức kỹ thuật và mạng lưới sản xuất có thể được phân tán.

Điều này đồng nghĩa với việc mối đe dọa từ tên lửa Iran có thể suy giảm trong ngắn hạn, nhưng khó bị loại bỏ hoàn toàn nếu không có một giải pháp toàn diện hơn.

Suy yếu nhưng vẫn nguy hiểm

Tổng thể, các đòn tấn công của Mỹ và Israel đã làm giảm đáng kể khả năng tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn của Iran.

Tuy nhiên, Tehran vẫn giữ được năng lực đủ để duy trì các cuộc tấn công nhỏ lẻ, gây thiệt hại cục bộ và kéo dài xung đột.

Trong bối cảnh đó, cán cân hiện tại cho thấy một thực tế rõ ràng: năng lực tên lửa của Iran đã bị suy yếu, nhưng vẫn là yếu tố then chốt khiến cuộc xung đột chưa thể sớm kết thúc.