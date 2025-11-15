Ukraine tập kích ngành năng lượng Nga, 2% cung dầu thế giới bị ảnh hưởng

Ukraine tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng Nga (Ảnh: Kyiv Independent).

Hôm 14/11, Ukraine đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực cảng dầu Novorossiysk của Nga.

Đây là một trong những đòn đánh lớn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu của Nga những tháng gần đây trong bối cảnh Ukraine tăng cường tập kích các nhà máy lọc dầu Nga kể từ tháng 8.

Nga buộc phải tạm đình chỉ xuất khẩu dầu tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen, đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến 2,2 triệu thùng mỗi ngày, hay 2% nguồn cung toàn cầu. Động thái này khiến giá dầu toàn cầu tăng hơn 2% do lo ngại về nguồn cung.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa trên không và trên biển của Ukraine đã nhiều lần gây gián đoạn cơ sở hạ tầng dầu mỏ Nga trong năm nay, nhắm vào các cảng Baltic và Biển Đen, một hệ thống đường ống trục chính và một số nhà máy lọc dầu.

Novorossiysk là một trung tâm then chốt trong hệ thống hậu cần và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga ở Biển Đen. Nơi này đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine khi Kiev xem các nhà máy lọc dầu và cơ sở hóa dầu của Nga là “mục tiêu quân sự hợp pháp” vì hỗ trợ cho "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Thống đốc vùng Kranosdar, ông Veniamin Kondratyev, cho biết Novorossiysk là nơi chịu thiệt hại nặng nhất trong khu vực. Hơn 170 người và 50 thiết bị đã tham gia xử lý hậu quả ngay trong đêm, nhanh chóng dập tắt đám cháy và hỗ trợ người dân.

Tập đoàn đường ống dẫn dầu độc quyền Transneft của Nga buộc phải đình chỉ nguồn cung tới cảng Novorossiysk.

Trong khi đó, Tập đoàn Đường ống Caspi, đơn vị xuất khẩu dầu từ Kazakhstan qua nhà ga Yuzhnaya Ozereevka ở gần đó, phải tạm ngừng hoạt động trong vài giờ và sau đó nối lại khi báo động không kích được dỡ bỏ.

Tập đoàn này có kế hoạch xuất khẩu 1,45 triệu thùng mỗi ngày trong tháng này từ nhà ga Yuzhnaya Ozereevka, cách Novorossiysk khoảng 15km về phía tây nam.

Ukraine cho biết họ cũng tập kích một nhà máy lọc dầu ở vùng Saratov của Nga và một cơ sở chứa nhiên liệu ở Engels gần đó trong đêm. Nhà máy lọc dầu ở Saratov đã tạm ngừng chế biến kể từ cuộc tấn công hôm 11/11. Năm 2024, nhà máy lọc dầu Saratov xử lý khoảng 5,8 triệu tấn dầu thô, chiếm khoảng 2,2% tổng sản lượng lọc dầu của Nga, và sản xuất 1,9 triệu tấn dầu diesel, 1,2 triệu tấn xăng và 1 triệu tấn dầu nhiên liệu.

Ngoài các cơ sở dầu của Nga, Ukraine cho biết cuộc tập kích cũng gây thiệt hại cho một hệ thống phòng không S-400 và kho tên lửa của Nga.