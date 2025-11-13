Mỹ và phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước sức tấn công mãnh liệt của quân đội Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Tướng Syrsky giải thích kế hoạch giữ vững Pokrovsk của Ukraine

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Alexander Syrsky, trên Facebook cho rằng, việc ổn định tình hình Pokrovsk - Mirnograd phụ thuộc vào mức độ tương tác và phối hợp giữa các cơ quan chỉ huy quân sự, các đơn vị tham gia chiến đấu.

Theo Tổng Tư lệnh, ông đã trực tiếp thị sát mặt trận Pokrovsk và trao đổi với các chỉ huy.

Ông viết: "Hướng Pokrovsk vẫn là tâm điểm... Số lượng các nỗ lực xâm nhập hàng ngày của Nga được ghi nhận nhiều nhất tại đây, nơi một phần đáng kể lực lượng Moscow hoạt động tại Ukraine đang tập trung. Đặc biệt, họ đang tìm cách lợi dụng điều kiện thời tiết khắc nghiệt".

"Nhiệm vụ chính của chúng ta vẫn là dần dần giành lại quyền kiểm soát một số khu vực nhất định, hỗ trợ và bảo vệ các tuyến đường hậu cần hiện có, cũng như tổ chức các tuyến đường bổ sung để đảm bảo cung cấp kịp thời mọi thứ cần thiết cho lực lượng phòng thủ và sơ tán thương binh không bị gián đoạn", Tướng Syrsky viết.

Theo ông, quân đội Ukraine đang làm mọi cách có thể để ngăn chặn đối phương di chuyển và chiếm giữ vị trí. Việc tìm kiếm và loại bỏ lực lượng Moscow vẫn tiếp tục ở hướng Ocheretinsky liền kề. Trong tuần qua, các hoạt động tìm kiếm và truy quét đã giành lại 7,4km2, đánh bật các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga khỏi Pokrovsk.

Ông khẳng định: "Không hề có chuyện Nga kiểm soát thành phố Pokrovsk hay bao vây hoạt động của nhóm Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn!".

Ukraine ra lệnh sơ tán một số khu định cư ở Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công trên toàn bộ chiến tuyến.

Tại Zaporizhia, các nguồn tin Ukraine báo cáo các cuộc đột phá tiếp theo của bộ binh Nga theo hướng Huilapole. Lực lượng Moscow được cho là đã chiếm được các cánh đồng phía đông làng Rivnopillia. Lệnh sơ tán một số khu định cư đã được chính quyền Ukraine ban hành.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/11. Lực lượng Moscow đang hoạt động mạnh trên khắp các mặt trận (Ảnh: Military Summary).

Về hướng Pokrovsk, lực lượng Moscow liên tiếp sử dụng bom hạng nặng để "hun khói" những binh lính Ukraine còn lại đang bị mắc kẹt.

Giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh Pokrovsk và Mirnograd, giống như những ngày gần đây. Quân đội Ukraine (AFU) đang cố gắng thoát khỏi vòng vây bằng cách phát động các cuộc tấn công dữ dội vào Rodinske. Việc tái chiếm được ngôi làng này sẽ cho phép lực lượng Kiev rút lui khỏi Mirnograd. Đồng thời, các nguồn tin chính thức của Nga cũng đưa tin về việc RFAF chiếm được Sukhoi Yar.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 12/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, dọn sạch các khu định cư ở phía nam "vạc dầu" (Ảnh: Military Summary).

Các cuộc đột phá dữ dội cũng đang diễn ra theo hướng Konstantinovka. Đoạn video định vị địa lý xác nhận lực lượng Moscow đang tiến về thành phố. Các nhóm trinh sát - đặc nhiệm RFAF đã ở trong thành phố trong nhiều tuần.

Kênh RVvoenkor xác nhận, trước tốc độ tiến quân nhanh chóng của Nga trên mặt trận Zaporizhia, lực lượng Kiev đã rút lui khỏi một số khu định cư.

Cụ thể, tình hình đang thay đổi nhanh chóng. Theo dự án phân tích DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), quân đội Nga tiếp tục tấn công và đạt được những tiến triển đáng kể.

Các báo cáo xác nhận việc RFAF chiếm được một số khu định cư. Lực lượng Phòng vệ Miền Nam Ukraine đã chính thức thừa nhận việc mất Rovnopillya, trong khi Sladkoe hiện được cho là nằm dưới sự kiểm soát một phần hoặc toàn bộ của Moscow.

Tại thời điểm này, Bộ chỉ huy Moscow đang tăng cường bộ binh để duy trì đà phát triển, khai thác các điểm yếu và sự mất tổ chức trong hệ thống phòng thủ của đối phương. Sau khi chiếm được Rovnopillya, một cơ hội đã mở ra cho một cuộc đột phá về phía Huliaipole từ phía bắc. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng RFAF có thể ưu tiên một cuộc tiến công rộng hơn về phía Varvarivka, đồng thời triển khai các đơn vị UAV FPV để phá vỡ hậu cần tại Huliaipole.

Trong khi đó, việc gia tăng pháo kích vào Huliaipole dự kiến ​​sẽ làm suy yếu thêm khả năng phòng thủ của lực lượng Kiev. Hoạt động gần Marfopol cũng đáng được chú ý, vì hướng này đã nhiều lần được lực lượng Moscow sử dụng để cố gắng xâm nhập sâu hơn vào phòng tuyến Ukraine.

DeepState nhấn mạnh sự nhầm lẫn ngày càng tăng trong Bộ chỉ huy Kiev, lưu ý rằng các đơn vị khác nhau báo cáo dữ liệu không nhất quán về tổn thất lãnh thổ.

"Công chúng từ lâu đã yêu cầu Bộ chỉ huy đưa ra những quyết định thực tế để bảo vệ tài sản quý giá nhất - nhân sự", báo cáo nêu rõ, đồng thời cho biết thêm rằng các vấn đề liên lạc và những tuyên bố mâu thuẫn từ các nhà lãnh đạo quân sự đang làm xói mòn thêm niềm tin của công chúng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 12/11. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo các mũi tên màu hồng và những khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Các nhà quan sát chiến tranh phương Tây tin rằng quân đội Nga sẽ không tấn công trực diện vào Huliaipole. Theo một giả thuyết, họ có thể bỏ qua các khu vực phòng thủ của Ukraine từ phía bắc và đi đường vòng nhỏ, tiến xa hơn về phía tây. Điều này sẽ tạo cơ hội chọc thủng tuyến phòng thủ chính ở khu vực Huliaipole và tấn công chớp nhoáng về phía Zaporizhia, kênh Military Chronicles nhận định.

Xét đến việc Cụm tác chiến Vostok RFAF hoạt động rất hiệu quả trong khu vực này, một động thái như vậy sẽ mở ra một hướng tiếp cận Pavlograd từ một sườn khác, hiện ở phía nam. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với lực lượng Kiev.

Trong trường hợp xấu nhất, AFU có thể mất một phần mặt trận phía nam, thậm chí có thể mất một phần đáng kể bờ trái của vùng Dnipropetrovsk. Khi nào và ở mức độ nào điều này sẽ xảy ra vẫn chưa rõ ràng, nhưng nếu xảy ra, hậu quả chiến lược sẽ rất nghiêm trọng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 12/11. Giới phân tích phương Tây cho rằng Nga sẽ không tấn công trực diện vào Huliaipole (Ảnh: Military Chronicles).

Tình hình thực sự hỗn loạn đang diễn ra theo hướng Huliaipole ở Zaporizhia, phóng viên quân sự Bohdan Miroshnikov xác nhận.

Lực lượng Phòng vệ Miền Nam Ukraine thừa nhận "AFU đã rút lui về các vị trí có lợi hơn theo hướng Zaporizhia".

Kênh Suriyakmaps cung cấp thêm chi tiết làm rõ tình hình mặt trận Velikomikhailovskaya và Huliaipole. Theo đó, quân đội Nga đã kiểm soát khu vực Novouspenivske và chiếm được một loạt các vị trí ở phía tây và phía nam Solodke, qua đó tiến đến các khu vực Rivnopillya và Yablukove, vốn sắp thất thủ do lực lượng Kiev rút lui. Ngoài ra, RFAF cũng chiếm được các khu vực mới ở phía tây nam Orestopil và giáp sông Vovcha.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 12/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev rút chạy theo các mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

DeepState: Nga chiếm 2 làng ở Zaporizhia

Rạng sáng 13/11, các nhà phân tích của DeepState báo cáo rằng lực lượng Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát các khu định cư Rivnepillia và Yablokovo ở khu vực Zaporizhia, đồng thời cũng đạt được những bước tiến chiến thuật dọc theo các khu vực mặt trận ở khu vực Donetsk và Dnipropetrovsk.

Theo dữ liệu bản đồ chiến đấu được cập nhật, RFAF đã chiếm được Rivnepillia và Yablokovo ở khu vực Zaporizhia.

Ngoài ra, các đơn vị Moscow đang đạt được những bước tiến chiến thuật gần các làng Vladimirovka và Kotlino ở khu vực Donetsk. Các nhà phân tích cũng báo cáo về những bước tiến của Nga gần làng Dachnoye, trên ranh giới hành chính của khu vực Dnipropetrovsk.

DeepState cho biết thêm, việc giành được Rivne đã mở ra không gian để RFAF tiến vào Huliaipole. Đồng thời, các nhà phân tích báo cáo rằng quân đội Nga có thể đang tập trung vào các nhiệm vụ khác, vì họ chưa có đủ nguồn lực cho Huliaipole.

Nga phá vỡ kế hoạch rút chạy của Ukraine khỏi bờ đông sông Oskol

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã phá vỡ kế hoạch sơ tán vũ khí hạng nặng và trang thiết bị của Ukraine khỏi bờ đông sông Oskol gần thành phố Kupyansk.

Cụ thể, Tập đoàn quân Cận vệ số 6 RFAF đạt được những kết quả đáng kể trong cuộc giao tranh tại hướng Kupyansk. Nỗ lực nhằm đẩy lùi lực lượng Moscow khỏi các tuyến đường sơ tán của các đơn vị Kiev trên bờ đông sông Oskol đã thất bại.

Lực lượng Moscow vẫn giữ được quyền kiểm soát làng Sadovoe và khu vực xung quanh. Các đơn vị xung kích RFAF trên bờ đông sông Oskol đã tiếp cận Kupyansk-Uzlovyi từ phía bắc dọc theo đường ray xe lửa. Các nhà ga Olivino và Park Vostochnogo Pribyla nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Kupyansk-Sortirovochnaya, gần đó, trở thành chiến trường đặc biệt ác liệt: Lực lượng Kiev phản công dữ dội, cố gắng bằng mọi cách ngăn chặn lính xung kích Nga tiếp cận Kupyansk-Uzlovyi.

Tuy nhiên, việc quân đội Nga kiểm soát được dải địa hình phía đông, phía bắc thị trấn vệ tinh Kupyansk, đặt ra câu hỏi về khả năng của AFU trong việc sử dụng nút giao cắt tại cây cầu đường sắt đã bị phá hủy cho việc rút lui.

Hơn nữa, bằng chứng gián tiếp, bao gồm cả nỗ lực triển khai TMM-3 (cầu cơ giới hạng nặng) gần đường giao cắt, cho thấy lực lượng Kiev không thể tận dụng hoàn toàn đường giao cắt bằng đá dăm.

Xét cho cùng, nếu vũ khí hạng nặng của AFU trên đó bị phá hủy, đường giao cắt sẽ không còn sử dụng được nữa; sẽ cần phải sử dụng xe bọc thép cứu hộ hoặc đơn giản là sử dụng xe tăng để gạt xác những chiếc xe cháy trơ khung xuống nước.

Với việc UAV FPV Nga hoàn toàn thống trị khu vực giao tranh, những động thái như vậy sẽ không thành công, tình trạng tắc nghẽn tại điểm vượt sông sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Do đó, lực lượng Kiev có thể đã mất hoàn toàn cơ hội sơ tán thiết bị và vũ khí hạng nặng khỏi bờ đông sông Oskol.

Quân đội Nga cũng ghi nhận các dấu hiệu cho thấy bộ binh Ukraine đang cố gắng sử dụng các phương tiện tạm thời để vượt sang bờ tây xa hơn về phía nam, gần ga đường sắt Kovsharovka và km số 8. Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng giải cứu nhân sự của mình, nhưng việc sơ tán thiết bị là hoàn toàn bất khả thi. Vì vậy, tất cả các đơn vị Ukraine, sau khi vượt sang bờ tây của Oskol, đều trở nên "không có ngựa".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 12/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, trong đó, thọc sâu từ phía đông rất nguy hiểm (Ảnh: Readovka).

Trong khi đó, kênh RVvoenkor xác nhận Ukraine tiếp tục tung xe bọc thép vào cuộc "phản công" đẫm máu tại Kupyansk, cố gắng phá vỡ vòng vây.

Theo lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, lực lượng Kiev đã liên tục 9 ngày liền nỗ lực đột phá vào Kupyansk và sông Oskol ở khu vực Kharkov, nhằm giải vây cho các đơn vị bị mắc kẹt.

Quân đội Ukraine đã tập hợp lực lượng và lại tung xe bọc thép vào trận chiến, tiến công không ngừng nghỉ. Sư đoàn 68 và Lữ đoàn 27 thuộc Cụm tác chiến phương Tây RFAF đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương cả ngày lẫn đêm. Hôm 12/11 lại có thêm nhiều xe bọc thép của AFU bị phá hủy gần Petrovka (Osinovo).

Tại khu vực Kupyansk, các đơn vị xung kích của Tập đoàn quân 6 và Tập đoàn quân Xe tăng 1 tiếp tục loại bỏ nhóm binh sĩ đối phương bị bao vây, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo trong bản tóm tắt tình hình chiến sự ngày 12/11.

Lực lượng Kiev không từ bỏ mọi nỗ lực đột phá nhằm mở đường máu cho các đơn vị bị bao vây tháo chạy. Trong ngày, một cuộc tấn công của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 AFU gần Petrovka đã bị đẩy lùi.

Kết quả của các cuộc tập kích hỏa lực là có tới 60 binh sĩ Ukraine, 16 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự, bao gồm 5 xe bọc thép chiến đấu, radar phản pháo, 3 trạm tác chiến điện tử và 5 xe bán tải đã bị phá hủy.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 12/11. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: RVvoenkor).

Pokrovsk - Mirnograd gần như đã thất thủ

Kênh Archangel of the Special Forces đưa tin, trận chiến Pokrovsk - Mirnograd đang bước vào giai đoạn cuối, điều này có thể thấy rõ qua những diễn biến mới nhất.

Quân đội Nga đang tích cực tiến vào các khu định cư, bản thân thành phố Pokrovsk gần như đã thất thủ, chỉ còn lại một nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine chưa chịu rút lui hoặc đầu hàng.

Toàn bộ khu vực phía nam đường sắt đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Ở vùng ngoại ô phía bắc, RFAF đang dọn dẹp các chốt chặn của đối phương.

Do thông tin bị rò rỉ trên mạng (một đoạn video cho thấy quân đội Nga đang tiến vào Pokrovsk), quân đội Ukraine đang cố gắng theo dõi các tuyến đường và tìm cách ngăn chặn.

Tại Mirnograd, RFAF cũng có những thắng lợi đáng kể. Gần như toàn bộ khu vực phía nam nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Các nhóm bộ binh Ukraine còn lại đang bắt đầu hạ vũ khí đầu hàng. Ví dụ, hôm 11/11, hơn 10 binh sĩ đã đầu hàng ở rìa phía nam thành phố do bị bao vây hoàn toàn.

Lực lượng Kiev đang cố gắng điều động quân tiếp viện qua phía bắc Mirnograd nhưng bị tổn thất nặng nề trước khi họ kịp tới thành phố. Trong khi đó, quân đội Nga gần như dọn sạch những gì còn sót lại ở Sukhoy Yar, và ở phía nam, một vòng vây đang hình thành nơi hàng trăm binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt.

Tại Rodinske, AFU cũng đang cố gắng tập hợp lại và tiến hành các cuộc phản công nhưng không có tiến triển thực sự nào, toàn bộ quân số tập trung đang bị loại bỏ bởi UAV Nga, và thiết bị của họ liên tục bị đốt cháy. Từ làng Zatyshok, quân đội Ukraine đã rút lui hoàn toàn, cố gắng giữ vững các vị trí gần Sukhetskoye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 12/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực bao quanh bởi đường màu vàng, thọc sâu vào nội đô theo các mũi tên đỏ sau khi xé toang phòng tuyến của Kiev (Ảnh: Archangel of Special Forces).

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng của họ đã kiểm soát hoàn toàn 2 khu định cư Lysovka và Sukhoy Yar trong khu vực Pokrovsk sau khi đánh bại Lữ đoàn dù số 25 AFU và đẩy lùi 9 cuộc đột kích của đối phương tại khu vực Grishino, phía tây bắc Pokrovsk, đồng thời tiến về quận Zapadny ở Mirnograd, kênh Geroman cho hay.

Trong khi đó, kênh RBC-Ukraine, dẫn nguồn từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ấn định thời hạn hoàn tất chiến dịch Pokrovsk là ngày 15/12.

Phía nam Mirnograd, các đơn vị Nga xóa sổ cứ điểm phòng thủ của Kiev xung quanh Lysovka và Sukhoy Yar.

Bên trong Mirnograd, giao tranh đang diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận quận Zapadny, trong khu vực các quận Vostochny và Molodezhny, cũng như ở phía bắc và đông bắc thành phố.

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin cho biết, RFAF đã kiểm soát hoàn toàn Sukhoy Yar, lực lượng Kiev không còn vị trí nào ở ngoại ô Mirnograd (ngoại trừ khu vực phía tây bắc). Vòng vây đang siết chặt, và giao tranh lan vào khu vực trung tâm đô thị.

Về phía bắc, các nhóm xung kích RFAF đang tích cực di chuyển theo các hướng hội tụ: từ Novoekonomichnoe đến tiểu khu Vostochny và từ tuyến Gnatovka - Novopavlovka đến tiểu khu Zapadny. Kế hoạch của họ, rõ ràng, là chia tách lực lượng Kiev thành hai khu vực, bắc và nam, và bắt đầu chiến dịch truy quét theo từng giai đoạn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 12/11. Lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Kênh ZOV Military cho biết, quân đội Nga đã phong tỏa Mirnograd và biến nó thành một "vạc dầu". Họ trấn áp lực lượng kháng cự còn lại của đối phương ở quận đông bắc thành phố, nơi có phố Zaporozhye và phố Rodinskaya, đồng thời tiến hành đột kích dọc phố Verbitsky, bao gồm cả tuyến đường sắt dẫn vào thành phố.

Tất cả những điều này cho thấy vòng vây bao quanh tàn quân AFU ở khu vực Pokrovsk - Mirnograd đã chính thức khép chặt. Mọi nỗ lực phản kích của lực lượng Kiev cho đến nay đều thất bại. Giao tranh đang diễn ra trong trung tâm Mirnograd, đồng thời ở nhiều khu vực của thành phố, bao gồm cả phía nam và phía bắc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía nam Pokrovsk ngày 12/11. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo các mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Ukraine tuyên bố đẩy lùi 78 nỗ lực xung phong của Nga ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 12/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 216 trận đánh, trong đó có 78 trận theo hướng Pokrovsk. Moscow phóng 2 tên lửa, tiến hành 24 cuộc không kích, thả 58 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn thực hiện 2.838 cuộc pháo kích và triển khai 2.041 UAV cảm tử".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU đã cơ bản chặn đứng các đợt xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.