Động thái của Tổng thống Putin khi Ukraine dồn dập tấn công cơ sở dầu Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Dự luật do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hôm 4/11 cho phép lực lượng dự bị được triệu tập để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu.

Đồng thời, Tổng thống Putin cũng đã ký một dự luật cho phép tuyển quân quanh năm, trong khi trước đây chỉ có thể thực hiện trong khoảng thời gian giới hạn vào mùa thu và mùa xuân.

Theo Tổng thống Putin, khoảng 700.000 binh sĩ Nga đang được triển khai trên khắp chiến tuyến Ukraine, và cho đến nay Nga có thể tuyển đủ quân với các khoản lương và phúc lợi xã hội tốt.

Dự luật mới được ký trong bối cảnh Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga để trả đũa các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Moscow, đồng thời nhằm cắt giảm nguồn thu từ ngành năng lượng của Nga để hỗ trợ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong suốt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua. Tuy nhiên, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công trong những tháng gần đây, khiến giá xăng tăng vọt và buộc một số khu vực phải áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu.

Trong vụ việc mới được ghi nhận, một nguồn tin của cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) nói với trang tin Kyiv Independent rằng, vào đêm 4/11, một nhà máy lọc dầu Lukoil ở vùng Nizhny Novgorod của Nga đã bị máy bay không người lái Ukraine tấn công.

Theo nguồn tin, hơn 50 máy bay không người lái do Ukraine sản xuất, bao gồm các mẫu Bober và FPV-1, đã được sử dụng trong chiến dịch phối hợp do HUR, Lực lượng Vũ trang và Lực lượng Tác chiến Đặc biệt thực hiện.

Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, cung cấp nhiên liệu cho khu vực Moscow, chiếm khoảng 30% lượng tiêu thụ xăng dầu của cả nước. Công suất chế biến dầu thô hàng năm của nhà máy khoảng 17 triệu tấn, sản xuất hơn 50 loại sản phẩm, bao gồm nhiên liệu ô tô, hàng không và dầu diesel, cũng như bitum và parafin.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng xác nhận một vụ tấn công được báo cáo vào một nhà máy hóa dầu tại Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga.

Các vụ nổ đã được báo cáo vào đêm qua tại một nhà máy hóa dầu ở Sterlitamak, Bashkortostan. Thị trưởng Emil Shaimardanov cho biết hậu quả của vụ nổ là một phần của cơ sở đã bị sập.

Trước đó, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov tuyên bố các cuộc tập kích của Kiev nhằm làm tê liệt nguồn thu từ dầu mỏ cũng như hoạt động sản xuất quân sự của Nga.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.