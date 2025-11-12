Chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt mà chưa thấy "ánh sáng cuối đường hầm" (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố chặn đứng 206 nỗ lực xâm nhập của đối phương

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 11/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 206 cuộc giao tranh, trong đó có 72 cuộc ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 1 tên lửa, tiến hành 22 cuộc không kích, thả 60 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 2.809 UAV cảm tử và thực hiện 3.231 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Hulyaipole và Orekhov. Nga chưa thực hiện bất kỳ hoạt động nào theo hướng Dnieper.

Tướng Syrsky xác nhận Nga giành thêm 3 khu định cư

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Alexander Syrsky, trên mạng xã hội báo cáo rằng quân đội Nga đang hoạt động mạnh nhất ở khu vực Pokrovsk, tình hình cũng trở nên tồi tệ hơn ở các khu vực Zaporizhia, Aleksandrovsk và Hulyaipole.

Tướng Syrsky nói: "Lực lượng Kiev tiếp tục hoạt động theo nguyên tắc phòng thủ tích cực. Trong điều kiện khó khăn với đối phương chiếm ưu thế, các đơn vị của chúng tôi đang đẩy lùi các cuộc đột phá trên hầu hết các hướng và tiếp tục hoạt động tìm kiếm và tập kích ở một số khu vực, đặc biệt là ở khu vực Kupyansk và Seversk. Nga đang hoạt động mạnh nhất ở khu vực Pokrovsk. Hiện nay, khoảng 40% giao tranh diễn ra tại đây. Họ liên tục chịu tổn thất đáng kể".

Ông Syrsky cũng xác nhận rằng lực lượng Moscow gia tăng hoạt động ở khu vực Zaporizhia. Họ đang lợi dụng điều kiện thời tiết - sương mù dày đặc - để xâm nhập vào giữa các vị trí của Ukraine.

Tổng Tư lệnh Ukraine phát biểu: “Tình hình đã trở nên tồi tệ đáng kể ở các hướng Aleksandrovsk và Hulyaipole, nơi đối phương, lợi dụng ưu thế về quân số và tài nguyên, đã tiến lên trong giao tranh ác liệt và chiếm được 3 khu định cư. Cụm lực lượng phía Nam đang tiến hành những trận chiến ác liệt giành Rivnepillia và Yablokovo. Các biện pháp hỗ trợ thích hợp đang được thực hiện. Hỏa lực phối hợp đã gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương".

Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

European Pravda, dẫn nguồn từ phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Đan Mạch, cho biết, chính phủ Đan Mạch và Quốc hội nước này đã nhất trí chi tiết của gói viện trợ quân sự mới thứ 28 dành cho Ukraine, với tổng trị giá 1,4 tỷ kroner Đan Mạch (217 triệu USD).

Gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine bao gồm khoản tài trợ bổ sung cho "mô hình Đan Mạch - sản xuất vũ khí tại Ukraine" với số tiền 100 triệu kroner.

Theo báo cáo, Đan Mạch đang phân bổ hơn 370 triệu kroner cho sáng kiến ​​PURL - mua vũ khí Mỹ cho Ukraine, và 80 triệu kroner cho nhiên liệu, sẽ được mua thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Cung ứng của NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết: "Với gói viện trợ này, chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine một số năng lực chiến đấu quyết định trong những tháng tới, sử dụng mô hình Đan Mạch và sáng kiến ​​PURL".

Đan Mạch đã công bố gói viện trợ quân sự thứ 27 cho Ukraine vào tháng 9, trị giá khoảng 2,6 tỷ kroner (407 triệu USD).

Với gói viện trợ mới nhất, Đan Mạch đã công bố tổng cộng gần 71 tỷ kroner (11 tỷ USD) viện trợ cho Ukraine từ năm 2022 trở đi, bao gồm cả những khoản đã được cung cấp và những khoản sẽ được giải ngân trong tương lai.

Trước đó, có thông tin cho rằng chính phủ Đức muốn tăng hỗ trợ cho Ukraine để tự vệ trước sự gây hấn của Nga lên hơn 11,5 tỷ euro vào năm tới.

Nga có bước tiến đáng kể ở 3 mặt trận cùng lúc

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đột phá trên toàn bộ chiến tuyến, đạt những thành quả đáng kể ở các hướng Zaporizhia, Kupyansk và Pokrovsk. Tình hình đang xấu đi đối với lực lượng Kiev.

Ngày 11/11, quân đội Ukraine (AFU) mất thêm một khu định cư ở hướng Zaporizhia, trong khi đó, trên khu vực Kupyansk, họ đã mất toàn bộ phần phía đông. Hơn nữa, các cảnh quay từ hướng Pokrovsk cho thấy hàng trăm binh sĩ cùng xe cơ giới Nga tiến vào trung tâm mà hầu như không gặp phải sự kháng cự nào của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 11/11. Moscow tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng ở phía đông. Lực lượng Kiev đang rút lui theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Ukraine giương cờ trắng hàng loạt ở Pokrovsk - Mirnograd

Theo kênh AMK Mapping, trong vài ngày qua, quân đội Nga đạt những bước tiến đáng kể trên các cao điểm chiến thuật phía tây Pokrovsk, trong khi những vị trí cuối cùng tại trung tâm đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.

Tại phía bắc Udachne, lực lượng Moscow tiến từ phía tây thị trấn đến các lối vào phía tây của mỏ than Pokrovsk, chiếm các vị trí mới dọc theo một hàng cây và một khe núi. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở chốt chặn rất quan trọng này.

Về phía tây Pokrovsk, RFAF chọc thủng hệ thống phòng ngự của đối phương ở phía bắc Kotlyne, chiếm các vị trí trong các hàng cây ở phía bắc - tây bắc. Sau đó, họ tiếp tục phát triển xa hơn về phía đông bắc đến các hàng cây tiếp theo trên các cao điểm chiến thuật, trong khi các lực lượng khác tiến về phía bắc từ tuyến đường sắt.

Ngoài ra, lực lượng Moscow chiếm nhiều vị trí hàng cây mới gần Pokrovsk, phát triển dọc theo tuyến đường sắt đến phía nam Grishino, nơi họ đang bắt đầu đánh úp các vị trí đối phương.

Ở phía bắc Pokrovsk, dưới sự che chở của sương mù, lực lượng tiếp viện đã được Nga điều động từ trung tâm để hỗ trợ các đơn vị đang cố gắng củng cố lực lượng tại các khu dân cư phía bắc của quận 8.

Các nhóm xung kích AFU còn lại buộc phải rút lui khỏi khu vực này, tạo điều kiện cho đối phương giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực. Ngoài ra, binh sĩ Nga còn tiến về phía tây bắc từ khu vực thấp tầng của quận Dinas đến các khu vực rừng rậm gần đó, trong khi các mũi xung kích khác ở quận 8 tiến về phía bắc đến các khu vực rừng rậm nằm ngay vùng ngoại ô, buộc hầu hết các đơn vị Kiev phải rút lui xa hơn về phía tây, xa khỏi "vạc dầu" Mirnograd.

Ở phía tây bắc Pokrovsk, sau khi giành quyền kiểm soát, củng cố tại quận Shcherbakova, quân đội Nga bắt đầu xâm nhập về phía bắc qua sông Hryshinka đến cực bắc Pokrovsk.

Giao tranh vẫn đang tiếp diễn khi lực lượng Kiev cố gắng ngăn chặn đối phương chiếm giữ khu vực này vì nó sẽ tạo ra một vùng đệm bên ngoài khu vực chính, giúp phát triển sườn phía đông đến Grishino.

Phía bắc Pokrovsk, quân đội Nga tiếp tục đột phá đến Grishino, chiếm thêm nhiều vị trí tại đó. Họ cũng tiến xuống một hàng cây thẳng đứng về phía bắc. Các nhóm đột kích sau đó bắt đầu tấn công về phía trang trại lợn tiếp theo, trong khi lực lượng trinh sát - đặc nhiệm xâm nhập vào trang trại lợn thứ ba. Họ cũng bắt đầu xâm nhập về phía tây nam qua các hàng cây hướng về phía ngoại ô phía bắc Pokrovsk.

Ở phía đông bắc, RFAF tiếp tục đột phá ở phía nam Rivne, tấn công dọc theo cao tốc về phía tây bắc Mirnograd. Ở phía đông Pokrovsk, họ bắt đầu các cuộc tấn công từ quận Sobachivka đến Kohozhkine, con đường cuối cùng ở phía đông.

Phía nam Mirnograd, sau khi chiếm những phần còn lại của Lysivka, RFAF đã kiểm soát phần còn lại của các khu rừng ở phía bắc. Họ cũng củng cố một công sự lớn hơn nữa về phía bắc, tiếp tục tiến về phía đông dọc theo một hàng cây. Ngoài ra, lực lượng Moscow bắt đầu tấn công về phía bắc, dọc theo một hàng cây từ phía đông Lysivka đến phía tây Sukhyi Yar.

Ở phía đông nam Mirnograd, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công từ khu vực Terykon đến các khu dân cư trong khu vực Công viên Dymytrov. Họ cũng đang phát triển về phía các tòa nhà cao tầng ở quận Zapadny.

Tại Rodinske, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Lực lượng Kiev đang cố gắng khai thác các vị trí phòng ngự yếu kém của đối phương ở trung tâm để tiếp cận khu vực cao tầng phía đông nam, trong khi RFAF tiếp tục phản công từ hai bên sườn.

Cả hai bên đều sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công vào vị trí của nhau. Không quân Ukraine đang sử dụng tiêm kích MiG-29 và F-16 để ném bom lượn vào các vị trí Nga, trong khi RFAF tiếp tục tấn công các vị trí đối phương ở trung tâm cùng với tuyến đường tiếp tế chính của họ bằng bom lượn FAB.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 11/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang truy quét tàn quân đối phương (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh VoenkorKotenok cho biết, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang hoàn tất việc kiểm soát Pokrovsk (Krasnoarmeysk). Toàn bộ khu vực phía bắc thành phố nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị xung kích Nga.

Giao tranh diễn ra ở phía bắc đường Kotsyubinsky, ngoại ô phía tây bắc, trong khu nhà nghỉ dưỡng. Lực lượng Kiev đang chiếm giữ các cứ điểm xa hơn về phía bắc, giữa trang trại mà các đơn vị Moscow đang tiến quân dọc theo con đường từ Rodinskoye đến Grishino cũng như khu nhà nghỉ dưỡng trên bờ phải sông Grishinka.

Lực lượng Kiev vẫn còn các điểm kháng cự ở khu vực nhà cao tầng ở trung tâm, xung quanh chợ, phía đông bắc quận Yuzhny và ở ngoại ô phía đông gần đường ray PMS-135 (trạm xe lửa). Các đơn vị Moscow tiếp tục quét sạch đối phương trong trung tâm.

Phía nam PMS-135, binh sĩ Nga đang đột phá khu vực kiên cố của lực lượng Kiev gần mốc đường ray tại km 394 hướng về quận Zapadny của Mirnograd.

Các đơn vị Moscow đã tiến đến quận Zapadny từ phía đông. Không quân và pháo binh Nga đang tập kích quận này, buộc lực lượng Kiev phải đầu hàng.

Gần đây, một đơn vị thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 38 AFU gồm 25 người, không có nhu yếu phẩm và sơ tán thương binh, đã quyết định buông vũ khí đầu hàng. Đài truyền hình RT công bố video ghi lại hình ảnh nhóm binh sĩ Ukraine ra hàng.

Hàng loạt binh sĩ tinh nhuệ của Ukraine thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 38 tại Mirnograd ra đầu hàng (Video: RT).

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại Rovnoe - Sukhoy Yar, nơi lực lượng Kiev gần như bị bao vây hoàn toàn.

AFU đang phản công từ Grishino - Shevchenko vào các đơn vị Nga ở Pokrovsk tại các trang trại dọc theo con đường từ Rodinske đến Grishino, từ Svetly ở khu vực trang trại Zaporizhsky cũng như khu định cư Rovnoe.

Tại khu vực Rodinske, lực lượng Kiev đang lợi dụng sương mù để phản công.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 11/11. Moscow tiếp tục siết chặt "vòng kim cô" đối với lực lượng Kiev (Ảnh: VoenkorKotenok).

Nga tiến nhanh về phía Hulyaipole

Về hướng Hulyaipole, tình hình của AFU tiếp tục xấu đi khi quân đội Nga tiếp tục tiến công nhanh chóng, kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía nam, RFAF tiếp tục tiến về phía tây Poltavka, bắt đầu vượt qua Vesele từ phía bắc, chiếm giữ các vị trí mới dọc theo đường rừng trên các cao điểm chiến thuật. Xa hơn về phía bắc, sau khi tiến vào Novouspenivske từ phía nam, họ giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư, bao gồm các vị trí xung quanh.

Đồng thời, lực lượng Moscow củng cố vị trí ở phía bắc Nove rồi nhanh chóng chiếm phần còn lại. Trước đó, bất kỳ binh lính Ukraine nào còn sót lại đều rút khỏi các khu vực phía đông Nove và Novouspenivske để tránh bị bao vây.

Trong khi 2 khu định cư này đang bị chiếm giữ, các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga bắt đầu xâm nhập vào Rivnopillya và Yablukove, loại bỏ các đơn vị đối phương vừa xuất hiện trong khu vực. Lợi dụng tình hình phức tạp của AFU, các nhóm xung kích RFAF đã đột phá các vị trí ở phía tây Nove bằng cách tiến về phía tây nam hơn 5,6km dọc theo con đường, chiếm giữ các vị trí ở nhiều đường rừng khác nhau.

Một số nhóm binh sĩ Nga đã tiến vào, củng cố vị trí ở phía đông Yablukove, trong khi những lực lượng khác tiến về phía tây hướng tới Rivnopillya, chiếm được con phố phía đông khu định cư.

Xa hơn về phía bắc, lợi dụng sự sụp đổ cục bộ của hệ thống phòng ngự gần Solodke, quân đội Nga đã tiến về phía tây từ Uspenovka hơn 4km, chiếm được nhiều hàng cây mới trên các cao điểm chiến thuật và san bằng tuyến đầu giữa làng Solodke mới chiếm được và các điểm đột phá xa hơn về phía nam.

Ở phía bắc, RFAF tiếp tục tiến quân quanh Zlahoda. Họ tiến về phía nam, chiếm được các hàng cây tiếp theo và tiến vào làng Rybne, nơi nhanh chóng được kiểm soát. Sau đó, lực lượng Moscow tiến xa hơn về phía nam đến các hàng cây trên cao điểm chiến thuật, chiếm được chúng và nối đầu cầu của họ qua sông Yanchur với phần còn lại của hướng Hulyaipole.

Tổng cộng, đã có thêm khoảng 46,27km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 11/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang phát triển nhanh chóng về phía tây theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Thông tin này được chuyên gia Julian Röpke, phóng viên quân sự nổi tiếng của báo Bild (Đức) xác nhận. Theo ông, phòng tuyến ở phía đông vùng Zaporizhia đã "sụp đổ".

"Sau khi mất Uspenovka, tiền tuyến của AFU sụp đổ cục bộ ở phía đông vùng Zaporizhia. Cuối tuần qua, lực lượng Moscow chiếm được Rybino, Sladkoye và Novoye, đồng thời tiến đến ngoại ô Rovnopil", chuyên gia người Đức này cho biết.

"Sau khi Uspenovka sụp đổ, dường như không còn vị trí nào hay lực lượng Kiev nào có thể làm chậm bước tiến của quân đội Nga. RFAF tiến được 8km trong 2 ngày và không có ý định dừng lại", ông nói thêm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 11/11. Moscow kiểm soát phần vàng nhạt, các khu vực màu cam là nơi họ mới giành được (Ảnh: Julian Röpke).

Kênh Readovka cung cấp thêm thông tin cho biết, lực lượng Kiev đang rút chạy qua sông Gaichur ở khu vực Zaporizhia.

Sau khi mất tuyến phòng thủ dọc theo Yanchur và hứng chịu một loạt cuộc tấn công vào các ngôi làng riêng lẻ, vốn là "điểm cứng" trên địa hình thảo nguyên phía tây con sông, lực lượng Kiev buộc phải rút lui.

Đúng như Readovka dự đoán, AFU đã không thể, và hầu như không có kế hoạch, cầm chân các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ số 5 RFAF tại những khu vực này trong thời gian dài. Điều này là bất khả thi do địa hình hiểm trở, thiếu bộ binh và thiếu mạng lưới công sự dã chiến được xây dựng kiên cố từ trước.

Quân đội Ukraine đang rút lui qua Gaichur, nơi họ có một mạng lưới công sự dã chiến. Con sông đóng vai trò như một rào cản tự nhiên, và ở phía sau có rất nhiều khu định cư làm điểm tựa nếu cần thiết và sau đó được sử dụng để tham gia vào chiến thuật "rút lui nhảy cóc" đặc trưng của Bộ chỉ huy Kiev.

Với việc AFU rút lui qua sông Gaichur, các đơn vị của Tập đoàn quân số 5 RFAF phải đối mặt với câu hỏi về hướng đột phá then chốt. Có 3 lựa chọn chính:

Thứ nhất, đột phá trực tiếp khu vực phòng thủ Hulyaipole từ phía đông bắc và phía nam, và sau khi đã tiêu diệt được nó, tiếp tục tấn công về phía tây.

Thứ hai, tấn công về phía bắc Hulyaipole qua Gaichur, bao vây khu vực phòng thủ này của Ukraine để siết chặt vòng vây.

Thứ ba, tấn công qua sông Vovchya về phía Prosyanaya và phong tỏa các khu định cư trên những khúc cua của sông Vovchya. Điều này ám chỉ Velikomikhailovka ở khúc cua phía đông và khu định cư kiểu đô thị Pokrovskoe ở khúc cua phía tây.

Ngoài các phương án trên, còn có những kịch bản khác, tuy nhiên, để đảm bảo thành công của quân đội Nga, Readovka không tiết lộ thêm thông tin vì điều đó có lợi cho AFU tổ chức phòng thủ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 11/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Ukraine rút khỏi Dachne, Nga xâm nhập vào Novopavlivka

Kênh AMK Mapping đưa tin, trên hướng Novopavlivka, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía nam thị trấn và đã chiếm được các vị trí then chốt mới.

Sau khi quân đội Ukraine rút khỏi phía bắc Dachne, RFAF vượt qua khe núi Kalmychkova dọc theo cao tốc và chiếm giữ các vị trí trong các rặng cây trên những cao điểm chiến thuật ở phía bắc. Các mũi đột kích khác tiến về phía tây từ các vị trí đã được thiết lập ở phía bắc khe núi, đạt được những bước tiến mới.

Trong khi đó, tại chính Novopavlivka, các hoạt động đột kích vẫn tiếp tục ở phía nam thị trấn, với việc quân đội Nga cố gắng tiến thêm về phía trung tâm. Tổng cộng, RFAF có thêm 3,94km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlivka ngày 11/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang phát triển nhanh chóng về phía bắc theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine gần như đã thất thủ ở Kupyansk và Vovchansk

Kênh ZOV Military đưa tin, các hoạt động tác chiến tại "vùng đệm an ninh" Kharkov đang được RFAF tiến hành quyết liệt tại Vovchansk - Sinelnikovo. Vị trí tiền tiêu của họ gần Sinelnikovo nằm dưới hỏa lực của lực lượng Kiev.

Quân đội Nga đã chiếm giữ các vị trí mới trong khu rừng giữa Vovchansk và Sinelnikovo, tiến về phía trước khoảng 600m.

Trong khi đó, các hoạt động chiến đấu của RFAF đang diễn ra tại Kupyansk. Nỗ lực phản công của Ukraine đã thất bại với hàng loạt xe quân sự bị đốt cháy gần ga đường sắt Kupyansk-Smistano.

Các điều khiển viên UAV Nga đã xác định vị trí xuất phát của đoàn xe này và tập trung hỏa lực mật độ cao chặn đánh. Khoảng cách từ khu vực đóng quân của họ đến thực địa chưa đến 2km.