Ukraine đang rất cần vũ khí và đạn pháo để đối phó với cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga (Ảnh minh họa: Reuters).

Sevastopol và các khu vực khác trên bán đảo Crimea bị tập kích

Kênh Crimean Wind đưa tin, rạng sáng 14/11, hàng loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Sevastopol và một số khu vực khác trên bán đảo Crimea. Chính quyền do Nga bổ nhiệm đã ban bố cảnh báo không kích và thông báo đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Cụ thể, còi báo động rú lên tại Sevastopol lúc 0h47, Thị trưởng Mikhail Razvozhayev xác nhận. Các kênh giám sát của Nga trước đó đã báo cáo về mối đe dọa tấn công bằng UAV.

Ngay sau đó, người dân địa phương bắt đầu báo cáo về những vụ nổ lớn xảy ra ở khu vực Vịnh Yuzhnaya, nơi đặt các cơ sở của Hạm đội Biển Đen Nga, cũng như gần sân bay quân sự Belbek.

Ông Razvozzhaev cho rằng những âm thanh này là do hoạt động của phòng không Nga, tuyên bố đã bắn hạ 7 mục tiêu trên không ở vùng biển này.

Điều đáng chú ý là Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã báo cáo về việc xóa sổ các mục tiêu tại sân bay vào đêm hôm trước.

Chính quyền và quân đội Nga chưa bình luận về các sự cố trước đây hoặc hiện tại ở khu vực Kirovsky.

Ukraine tuyên bố chặn đứng 157 nỗ lực đột phá của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 13/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, có 157 cuộc giao tranh, trong đó có 47 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 30 cuộc không kích, thả 73 quả bom dẫn đường, triển khai 2.687 UAV cảm tử và thực hiện 3.624 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.

Pokrovsk coi như thất thủ, Ukraine bắt đầu rút chạy ở Mirnograd

Kênh AMK Mapping đưa tin, trong khi các trận chiến vẫn tiếp diễn trên những con đường cuối cùng của Pokrovsk thì hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) tại Mirnograd đang bị bao vây đã bắt đầu gặp khó khăn, nhiều binh sĩ rút lui. Quân đội Nga (RFAF) cũng đang tiến quân ở những nơi khác, trong khi lực lượng Kiev tiếp tục xâm nhập Rodinske.

Ở tây Pokrovsk, lực lượng Moscow tiếp tục đột phá tương đối nhanh qua các cánh đồng nằm giữa hai tuyến đường sắt. Họ tiến thêm về bắc Kotlyne, chiếm được các vị trí mới ven rừng trên các cao điểm chiến thuật, và phát triển xa hơn tới tuyến đường sắt thứ hai. Họ cũng hoàn thành việc chiếm giữ các nhà nghỉ ở ngoại ô đông nam Hryshyne và thiết lập quyền kiểm soát các vị trí mới ven rừng trên đường tiếp cận ngôi làng.

Tại trung tâm Pokrovsk, RFAF tiếp tục nỗ lực củng cố lực lượng trên con phố cực tây bắc, cũng như các nhà nghỉ liền kề. UAV Ukraine đang cố gắng ngăn chặn họ thiết lập đầu cầu qua sông Hrishynka này. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn ở rìa đông Pokrovsk.

Phía nam Mirnograd, quân đội Nga tập trung tại chuỗi công sự lớn thứ hai ở bắc Lysivka và tiến vào bắc Sukhyi Yar. Phối hợp với các cuộc tấn công được thực hiện từ phía nam và phía đông, họ đã hoàn tất việc chiếm giữ ngôi làng, buộc đối phương phải rút lui.

Nhờ các hoạt động đột kích gần đây, lực lượng Moscow đã củng cố vị trí vững chắc trong các tòa nhà cao tầng đầu tiên của quận Zapadny. Họ cũng giành thêm vị trí trên các khu nhà thấp tầng ở phía nam.

Ở bắc Mirnograd, quân đội Nga đột phá về trung tâm dọc cao tốc T-504, chiếm được nhiều phần mới tại khu dân cư thấp tầng. Họ cũng tiến sâu hơn vào các tòa nhà cao tầng ở phía bắc, thiết lập quyền kiểm soát hầu hết các tòa nhà còn lại ở Mukhamadyeyeva.

Tại Rodinske, quân đội Ukraine đã đạt được một số tiến triển ở tây nam, chiếm được các vị trí mới trong 3 dãy nhà 4 tầng, cũng như hàng cây ở phía tây. Họ đang cố gắng đột phá qua trung tâm đến khu đô thị cao tầng ở đông nam. Một vùng xám rộng lớn đã hình thành ở đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 13/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang khép chặt vòng vây trên các mũi tên đỏ. Kiev phản công ác liệt ở Rodinske (Ảnh: AMK Mapping).

Tình hình trên các mặt trận Mirnograd, Pokrovsk và Udachnenskaya được kênh Suriyakmaps cập nhật. Trong tuần qua, quân đội Nga đã giành lại được phần phía nam của mỏ Krasnoarmeyskaya-Zapadnaya số 1 và tiếp tục xâm nhập vào phần phía bắc.

Tại Pokrovsk, RFAF tiến về vùng ngoại ô tây bắc, kiểm soát các hệ thống chiến hào mới liền kề Hryshyne và bắt đầu tấn công thị trấn này (sau khi trinh sát - đặc nhiệm Nga xâm nhập các khu vực đầu tiên 2 tuần trước). Ở phía đông, họ đã kiểm soát một nửa vùng ngoại ô Kohozhkine và các vị trí mới dọc đại lộ Ahrarna.

Lực lượng Moscow đã kiểm soát Sukhyi Yar, cho phép họ tiến về cửa ngõ phía nam của Mirnograd. Tại trung tâm, RFAF đã mở rộng quyền kiểm soát với rất ít sự kháng cự, điều này, ngoài việc chia cắt thành phố làm đôi, cho thấy quân đội Ukraine có rất ít sự hiện diện ở các khu vực phía nam.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 13/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine phản công ác liệt ở Kupyansk bất chấp tổn thất

Theo kênh RVvoenkor, Bộ chỉ huy Kiev một lần nữa tung xe bọc thép vào một cuộc phản công đẫm máu tại Kupyansk, cố gắng phá vỡ vòng vây.

Theo lệnh của Tổng thống Volodymr Zelensky, quân đội Ukraine đã nỗ lực đột phá đến Kupyansk và sông Oskol ở khu vực Kharkov trong 10 ngày qua, nhằm giải vây cho lực lượng bị mắc kẹt.

AFU đã tập hợp lực lượng và một lần nữa tung thiết bị vào trận chiến. Sư đoàn 68 và Lữ đoàn 27 thuộc Cụm tác chiến phương Tây RFAF đang đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương cả ngày lẫn đêm. Nhiều xe tăng Ukraine bị phá hủy gần Petrovka (Osinovo) trong 24 giờ qua.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 13/11. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt (Ảnh: RVvoenkor).

Tại Kupyansk, các phân đội xung kích của Tập đoàn quân 6 và Tập đoàn quân Xe tăng 1 tiếp tục loại bỏ nhóm đối phương bị bao vây, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ trong báo cáo tác chiến ngày 13/11.

Ba cuộc phản công của Lữ đoàn Cơ giới 151 AFU gần Monachinovka và các Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 1 và 15 AFU gần Osinovo và Nechvolodovka đã bị chặn đứng trong ngày. Các cuộc tấn công này nhằm mục đích giải cứu các đơn vị bị bao vây, đột phá ra sông Oskol và khôi phục các giao lộ bị phá hủy.

Có tới 50 binh sĩ, 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép chiến đấu, 14 xe cơ giới, 3 khẩu súng cối và 3 trạm tác chiến điện tử của Ukraine đã bị vô hiệu hóa do hỏa lực.

Cũng tại vùng Kharkov, lực lượng xung kích của Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 82, Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 69, Tập đoàn quân Cận vệ 6 thuộc Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đã giành được khu định cư Synelnykove, phía tây Volchansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk ngày 13/11. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Nga thọc sâu thần tốc ở Zaporizhia và Dnipropetrovsk

Lữ đoàn Xe tăng số 5 thuộc Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã đẩy lùi đối phương ra khỏi khu định cư Danilovka ở vùng Dnipropetrovsk. Họ tiến sâu 3km vào tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine, kênh RVvoenkor cho hay.

Trong cuộc giao tranh, khoảng 1 đại đội thuộc Lữ đoàn 154 AFU bị loại khỏi vòng chiến cùng với 12 xe bọc thép. Ngoài ra, hơn 150 tòa nhà đã bị phá hủy.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 13/11. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Kênh Thorkill xác nhận, quân đội Nga cắt đứt tuyến đường Pokrovskoe - Huliaipole, đẩy lực lượng Kiev vào thế bí, phải rút lui liên tục.

Hôm qua, các nhóm trinh sát - đặc nhiệm thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 5 RFAF đã tiến vào Danilovka, qua đó cắt đứt tuyến đường ra mặt trận, vốn rất quan trọng đối với hệ thống phòng thủ của Ukraine trên biên giới các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk, và gần đây là tuyến đường Pokrovskoe - Huliaipole.

Một đoạn video do quân đội Nga chia sẻ cho thấy ngôi làng không bị thiệt hại nhiều do giao tranh. Điều này cho thấy Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thiết giáp 154 ​​AFU - đơn vị chịu trách nhiệm cho khu vực mặt trận này - đã bỏ chạy. Nguyên nhân của việc này vẫn còn là một bí ẩn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropettrovsk ngày 13/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng (Ảnh: Military Summary).

Mặc dù hầu như ai cũng chỉ ra rằng trinh sát - đặc nhiệm Nga tiến vào từ hướng Yehorivka, nhưng nhà phân tích Thorkill cho rằng, mặc dù không có bằng chứng, nhưng nhiều khả năng họ có thể đã luồn sâu từ hướng Vyshneve trên hướng đông bắc, qua sông Yanthur.

Tuy nhiên, có thể sau khi Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 102 AFU rút lui khỏi khu vực Uspenovka, các đơn vị Kiev lân cận thuộc Quân đoàn 20 cũng bắt đầu rút lui về sông Yanthur, tạo điều kiện cho các đơn vị tiên phong RFAF tiến vào Danylivka bị bỏ hoang từ hướng Yehorivka.

Hiện tại, khó có thể nói liệu quân đội Nga đã thực sự kiểm soát hoàn toàn Danilovka hay chưa, hay liệu sau một cuộc phản công có thể xảy ra của đơn vị xung kích Skala của Ukraine gần đó, các nhóm trinh sát - đặc nhiệm RFAF có thể tạm thời bị đánh bật khỏi làng, như đã xảy ra nhiều lần trong các trận chiến giành tuyến sông Yanthur hay không.

Trước đó, từ đầu tháng 11, nhóm chiến thuật của Lữ đoàn Bộ binh 110 AFU đã tạm thời ổn định tình hình tại khu vực phòng thủ này. Nhiều nỗ lực của Lữ đoàn Bộ binh 37 RFAF nhằm thiết lập một đầu cầu vững chắc trên bờ tây sông Janczur ở khu vực Prywalne đã bị ngăn chặn.

Hệ thống phòng thủ của Lữ đoàn 110 AFU dựa trên một dải rừng dài giữa Yahorivka và Zlahoda, song song với dòng sông. Sau những cuộc tấn công bất thành này, Lữ đoàn 37 RFAF bắt đầu tìm kiếm các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của đối phương ở khu vực Rybne, và kết quả là họ đã chiếm được ngôi làng này 3 ngày trước.

Theo kênh AMK Mapping, sau khi chiếm được làng Danilovka (có 355 cư dân trước chiến tranh với tổng diện tích khoảng 0,97km²) và cắt đứt hoàn toàn đường cao tốc Huliaipole - Pokrovskoe, một "vạc dầu" mới đã được quân đội Nga thiết lập.

Hiện tại, lực lượng Kiev chỉ còn một con đường trải nhựa duy nhất có thể sử dụng dẫn vào Huliaipole, cách tiền tuyến chưa đầy 6km, đồng nghĩa với việc nó đang được giám sát liên tục bởi UAV Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 13/11. Lực lượng Moscow đã cắt đứt 2 tuyến đường chính, đẩy đối phương vào thế khó khăn tại Huliaipole do thiếu thốn hậu cần (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Rybar xác nhận, lực lượng Moscow, trên hướng đông Zaporizhia, đã đánh bật đối phương ra khỏi Danilovka, cắt đứt nguồn tiếp tế cho khu vực phòng thủ Huliaipole dọc cao tốc R-85.

Tại mặt trận Pokrovskoe và Huliaipole, sau hai tuần giao tranh, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu vực Danilovka và một số vị trí ở phía nam, qua đó tiến đến đường T-04-01 và vùng ngoại ô của Radisne và Nechaivka, kênh Suriyakmaps tổng kết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 13/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

DeepState: Nga chiếm làng Stepnaya Novoselivka ở vùng Kharkov

Theo dự án phân tích DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), quân đội Nga đã chiếm làng Stepnaya Novoselivka ở huyện Kupyansk, vùng Kharkov.

Báo cáo có đoạn: "Đối phương đã chiếm khu định cư Stepnaya Novoselovka và cũng tiến quân gần Solodkoye và Novouspenovskoye".

Trước đó, đêm 13/11, các nhà phân tích của DeepState báo cáo rằng lực lượng Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát các khu định cư Rivnepillia và Yablokovo ở vùng Zaporizhia, đồng thời họ cũng có những bước đột phá chiến thuật vào các khu vực Donetsk và Dnipropetrovsk.