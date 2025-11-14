Hai mũi giáp công dồn dập của Nga khiến Ukraine khó xoay chuyển thế trận

Áp lực đang đè nặng lên phía Ukraine khi Nga với tiềm lực áp đảo đang giành ưu thế trong cuộc chiến tiêu hao (Ảnh: Reuters).

Quân đoàn Azov số 1 của Ukraine đang tìm cách đẩy Nga ra khỏi chỗ lồi rộng 40km² ở phía bắc Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk.

Tuy nhiên, một thế trận nan giải đang chờ đón Ukraine. Bản thân Pokrovsk đang rung lắc mạnh khi Nga đã đưa quân vào bên trong thành phố. Cách đó 100km, sư đoàn xe tăng số 90 của Nga đang tiến qua địa hình trống trải hướng về trung tâm hậu cần Huliaipole ở tỉnh Zaporizhia.

Hai mũi giáp công của Nga trên 2 mặt trận chính đang tạo ra một tình huống đầy thách thức: Các chỉ huy Ukraine có thể dùng quân gia cố tuyến phòng thủ mới đang hình thành ở phía bắc thành phố có nguy cơ thất thủ, hoặc điều họ đi 100km xuống phía nam tới Huliaipole để giữ đất trước đà tiến rất nhanh của Nga.

Chỉ riêng tại Pokrovsk, quân số Nga đang áp đảo Ukraine với tỷ lệ 5/1. Thực tế là Ukraine sẽ không đủ lực lượng để bảo vệ cả 2 mặt trận.

Các đợt phản kích của Quân đoàn Azov số 1 Ukraine kể từ giữa tháng 8 đã liên tục thu hẹp chỗ lồi rộng 40km² mà Lữ đoàn súng trường cơ giới số 132 của Nga đã khoét vào tuyến đầu phía bắc Pokrovsk vài tuần trước đó. Chỗ lồi này cong xuống hướng làng Dobropillia, nơi nằm trên một trong những tuyến tiếp tế chính vào Pokrovsk.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự đặt ra câu hỏi rằng, Dobropillia có nằm trong chiến thuật "giương đông, kích tây" của Nga hay không. Theo phán đoán của họ, Nga dường như gây áp lực lên Dobropillia để Ukraine rút lực lượng khỏi Pokrovsk để chi viện và để lộ lỗ hổng phòng thủ.

Theo chuyên gia quân sự Delwin, các chỉ huy Nga có thể đã xem chỗ lồi Dobropillia như một “trục cố định đối kháng đối với lực lượng dự bị của Ukraine”. Nga đã dồn đúng vừa đủ quân và thiết giáp vào trận này để giữ Quân đoàn Azov số 1 bận rộn chiến đấu ở phía bắc Pokrovsk, khiến họ không thể chuyển lực lượng để bảo vệ Pokrovsk.

Vấn đề là Nga đang nắm thế chủ động ở Pokrovsk và khả năng Ukraine giành lại thế chủ động là rất thấp. “Lực lượng Nga rất có khả năng sẽ giành được Pokrovsk và Myrnohrad lân cận”, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tại Mỹ cảnh báo.

Giờ đây, Ukraine tiếp tục đối diện với thế "tiến thoái lưỡng nan". Pokrovsk thất thủ có thể là kịch bản không có lợi về mặt chính trị vì nó làm giảm nhuệ khí binh sĩ, khiến các đồng minh phương Tây giảm niềm tin về khả năng giành lại lãnh thổ của Ukraine.

Tuy nhiên, nếu bám trụ tới cùng ở Pokrovsk, Ukraine có nguy cơ thiệt hại về nhân lực.

Chuyên gia nhận định rằng việc Ukraine thiếu lực lượng đang ảnh hưởng tới khả năng phòng thủ của nước này trước các mũi giáp công của Nga (Ảnh: EP).

Quan trọng hơn, ở phía nam, Nga đang dồn dập gây áp lực lên trung tâm hậu cần Huliaipole, một khu vực có tầm quan trọng lớn ở Zaporizhia.

Địa hình trống trải không có rừng, không có khu đô thị trong khi lực lượng Ukraine rất mỏng và thiếu phòng tuyến đang đẩy Huliaipole vào nguy cơ bị vây bọc. Tăng viện có thể củng cố phòng thủ của Ukraine quanh Huliaipole nhưng lại đặt rủi ro vào Pokrovsk.

Quyết định đưa quân tới Dobropillia của Ukraine có thể đã làm tình hình Pokrovsk trở nên bất lợi hơn. Tương tự, điều quân xuống Huliaipole có thể làm suy yếu tuyến phòng thủ mới đang hình thành phía bắc Pokrovsk.

Nhưng nếu Ukraine ưu tiên củng cố tuyến phòng thủ phía bắc mà bỏ quên Huliaipole, điều đó có thể đẩy nhanh các bước tiến của Nga ở phía nam. Chừng nào Nga vẫn có nhiều quân hơn Ukraine, các chỉ huy Ukraine vốn thiếu bộ binh sẽ không có lựa chọn dễ dàng nào.