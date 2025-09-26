Ukraine tiếp tục tấn công nhà máy dầu lớn hàng đầu của Nga

Nhà máy lọc dầu Afipskyi ở vùng Krasnodar của Nga (Ảnh: Wikipedia).

Chính quyền địa phương xác nhận máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar của Nga vào đêm 25/9, rạng sáng 26/9.

Nhà máy Afipsky là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở khu vực phía nam của Nga.

Chính quyền xác nhận các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã rơi xuống một trong những tổ hợp của nhà máy lọc dầu trong một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, gây ra đám cháy rộng 30m2, nhưng sau đó đã được dập tắt.

Các nhà chức trách Nga cho biết không có thương vong hay thiệt hại đáng kể nào về cơ sở hạ tầng xảy ra.

Nhà máy lọc dầu Afipsky, nằm cách tiền tuyến khoảng 200km, đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cung cấp nhiên liệu diesel và dầu hàng không cho lực lượng Nga.

Nhà máy này chiếm 2,1% sản lượng lọc dầu của Nga, xử lý khoảng 6,25 triệu tấn dầu mỗi năm.

Vị trí khu vực Krasnodar (Ảnh: BBC).

Máy bay không người lái của Ukraine trước đó đã tấn công nhà máy lọc dầu vào ngày 7/8 và 28/8, buộc một cơ sở phải đóng cửa. Nhà máy lọc dầu Krasnodar gần đó, trực thuộc Afipsky, cũng bị tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chặn được 55 máy bay không người lái của Ukraine trên 8 khu vực vào đêm qua, bao gồm 3 máy bay trên vùng Krasnodar.

Krasnodar, khu vực nằm ngay phía đông bán đảo Crimea và bị ngăn cách bởi eo biển Kerch, đã trở thành mục tiêu ngày càng thường xuyên của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Khoảng 50% các trạm xăng ở Crimea và Sevastopol đã ngừng bán xăng do gián đoạn nguồn cung, kênh truyền thông Kommersant đưa tin vào ngày 24/9.

Trích dẫn dữ liệu giám sát từ 17.000 trạm xăng của Nga, Kommersant cho biết tình trạng thiếu hụt xăng cũng được ghi nhận ở các khu vực khác, nhưng tình hình nghiêm trọng nhất là trên bán đảo Crimea.

Kiev tiếp tục leo thang chiến dịch tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga, một nguồn thu chính góp phần hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu. Động thái này nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP.

Theo báo Financial Times, 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị máy bay không người lái Ukraine tấn công kể từ tháng 8. Nhóm nghiên cứu Energy Aspects cho biết sự gián đoạn này đã hạn chế công suất lọc dầu của Nga hơn 1 triệu thùng mỗi ngày, khiến kim ngạch xuất khẩu giảm xuống dưới mức trước chiến tranh.

Chiến dịch tấn công sâu của Ukraine vào lãnh thổ Nga là cách thức mới nhất của Kiev trong cuộc chiến tiêu hao lực lượng vốn rất khốc liệt. Kiev cũng sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.