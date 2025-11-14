Nga lột xác "sát thủ không chiến" đe dọa huyết mạch hậu cần của Ukraine

Một UAV được điều khiển bằng cáp quang (Ảnh: AFP).

Mykhailo Fedorov, Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số, cho biết Nga hiện triển khai UAV cáp quang với tầm bay 50km, và đây dường như là xác nhận chính thức đầu tiên từ Kiev rằng Moscow đang sử dụng vũ khí này trong chiến đấu.

Tầm bay 50km vượt quá khả năng của hầu hết UAV cáp quang được biết đến trên chiến trường.

Ông Fedorov cho rằng sự phát triển này “thực sự tác động đến hậu cần của chúng tôi”. Ông bổ sung rằng Ukraine đang phát triển công nghệ để chống UAV cáp quang và đang thử nghiệm các ý tưởng này với một số lữ đoàn.

Trước đây, phi công UAV FPV chỉ bay dựa vào liên kết tần số vô tuyến. Hiện nay, tác chiến điện tử chi phối và các tín hiệu đang bị nhiễu trên toàn bộ chiến trường.

UAV cáp quang sử dụng cuộn dây dài, mảnh để duy trì liên kết ổn định với phi công, khiến chúng gần như miễn nhiễm với chiến tranh điện tử và do đó nguy hiểm hơn trong tác chiến.

Thông thường, cơ hội tốt nhất để binh sĩ chặn UAV FPV cáp quang là bắn hạ bằng súng săn. Nhưng việc này đòi hỏi nhận thức cao, phản xạ nhanh, chính xác và may mắn.

“UAV cáp quang đã cho thấy rằng UAV miễn nhiễm với tác chiến điện tử thực sự là một mối đe dọa rất lớn đối với hậu cần và nhân sự”, ông Fedorov nói.

Ở một số khu vực tiền tuyến, UAV đã trở thành mối đe dọa đối với các tuyến tiếp vận quan trọng đến mức binh sĩ Ukraine phải dùng lưới phủ để bảo vệ xe khỏi các cuộc tấn công.

UAV cáp quang thường có tầm bay hạn chế do cáp có thể bị vướng vào môi trường. Tầm bay thường từ 10-25 km, nhưng cả công nghiệp quốc phòng Nga và Ukraine đều đang cố gắng kéo dài tầm bay.

Các nhà phân tích xung đột tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (ISW) viết trong một đánh giá chiến trường tháng trước rằng các nhà phát triển Nga được cho là đã giới thiệu UAV FPV cáp quang tầm 50km, dù chi tiết chưa được xác nhận.

Ông Fedorov cho biết ông nghe về UAV cáp quang tầm 50km của Nga vài tuần trước, chủ yếu xuất hiện rải rác ở khu vực Donetsk đang diễn ra chiến sự khốc liệt.

Ông nói UAV này không được sử dụng thường xuyên vì khá khó vận hành: “Nó dễ bị gió ảnh hưởng, nặng, và còn có các chướng ngại vật vật lý phải vượt qua".

Cuộn dây cáp quang mà UAV mang theo cũng khá lớn, khiến nó “ì ạch" khi bay, ông cho biết.

Các chuyên gia cho hay UAV cáp quang với tầm bay trên 40km là khả thi, nhưng chắc chắn gặp nhiều thách thức. Ngoài nguy cơ bị vướng vật thể, trọng lượng cuộn dây có thể buộc phải giảm kích thước đầu đạn. Nếu UAV được thiết kế khung lớn hơn để chịu trọng lượng, kết quả là nó kém linh hoạt hơn trên chiến trường.

Việc Nga triển khai UAV cáp quang tầm xa nhấn mạnh rằng cuộc chiến vẫn là “bãi thử” cho công nghệ quốc phòng mới, đặc biệt là sáng chế UAV, khi cả hai bên đều cố gắng đi trước đối phương.

Ông Fedorov nói Ukraine đang thích ứng với mối đe dọa UAV cáp quang bằng cách phát triển hệ thống đánh chặn, bố trí mai phục, thậm chí thử cắt đứt cáp giữ UAV trong không trung.

“Chúng tôi đang tìm cách thích ứng, và điều đó sẽ thúc đẩy chiến trường hướng nhiều hơn tới UAV tự hành, mà chúng tôi dự đoán sẽ là giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến”, ông nói.

UAV tự hành không nhất thiết cần người điều khiển, thay vào đó dựa vào trí tuệ nhân tạo để điều hướng và ra quyết định. Nhằm đi trước trong cuộc chạy đua vũ khí với Nga, Ukraine đang đầu tư mạnh vào phát triển công nghệ này.