Trận “tử chiến” trong lòng pháo đài Pokrovsk qua lời kể của chỉ huy Ukraine

Lực lượng Ukraine khai hỏa vào máy bay không người lái Nga (Ảnh: AFP).

Trong khi lực lượng Ukraine đang chật vật giữ vững thành phố Pokrovsk bị bao vây ở miền Đông, họ cũng phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trên mặt trận cách đó hơn 80km về phía tây nam, tại khu vực Zaporizhia.

Ngày 12/11, Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine cho biết lực lượng của họ đã rút khỏi làng Rivnopillia, đánh dấu đợt lui binh mới nhất trong chuỗi thất bại tại khu vực này. Việc Ukraine rút quân đã đưa quân đội Nga chỉ còn cách Zaporizhia - một trong những thành phố lớn nhất ở Ukraine với dân số hơn 700.000 người - hơn 80km về phía đông.

Hai mặt trận Pokrovsk và Zaporizhia có liên quan với nhau, do Nga có lợi thế áp đảo về quân số và Ukraine gặp khó khăn hơn trong việc huy động lực lượng để bảo vệ cả hai khu vực.

Một câu hỏi đặt ra là liệu Ukraine có thể giữ được Pokrovsk trong bao lâu và thành phố này sụp đổ sẽ gây ra tác động mang tính chiến lược như thế nào.

Theo một chỉ huy của lực lượng Ukraine chiến đấu ở Pokrovsk, nếu Nga tiến sâu hơn vào Pokrovsk, đó sẽ là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với Ukraine trong những tháng gần đây.

“Pokrovsk không chỉ là một thành phố. Đây còn là một trung tâm hậu cần và chiến lược kết nối nhiều hướng trên khắp mặt trận Donetsk. Mất Pokrovsk đồng nghĩa với việc phá vỡ một trong những tuyến phòng thủ vững chắc cuối cùng trước Kramatorsk và Slovyansk, trung tâm công nghiệp của khu vực này ở Ukraine”, chỉ huy Ukraine giải thích.

Việc mất Pokrovsk cũng sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền trên mặt trận Zaporizhia và các nơi khác.

“Đối với Nga, Pokrovsk là một cánh cổng. Một khi kiểm soát được nó, họ có thể triển khai pháo binh xa hơn về phía tây và đe dọa các tuyến đường tiếp tế cho toàn bộ lực lượng phía đông của Ukraine. Đối với chúng tôi, điều đó đồng nghĩa với việc các tuyến đường tiếp tế sẽ kéo dài hơn, rủi ro cao hơn cho các đoàn xe vận tải và áp lực gia tăng đối với lực lượng dự bị của chúng tôi”, chỉ huy cho biết thêm.

Trong khi đó, “áp lực đồng thời lên các khu vực lân cận (như Zaporizhia) buộc Ukraine phải duy trì lực lượng dự bị mỏng và hạn chế khả năng lấp đầy các khoảng trống một cách nhanh chóng”.

Vị trí của Pokrovsk và Zaporizhzhia trên bản đồ (Ảnh: BBC).

Chỉ huy Ukraine cho biết Nga đã phải chịu tổn thất “rất lớn” cả về nhân lực và thiết bị xung quanh Pokrovsk trong nỗ lực kiểm soát thành phố này hơn một năm qua. Moscow hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Trong một thời gian dài, Ukraine đã nắm giữ lợi thế trong việc phòng thủ Pokrovsk. Thành phố này có nhiều nhà cao tầng, các tòa nhà công nghiệp và đường hầm, gây khó khăn cho việc tấn công và cho phép quân đội Ukraine tự do di chuyển. Tuy nhiên, khi quân đội Nga tràn vào thành phố, họ đã giành được ưu thế.

“Các đơn vị Nga đang nỗ lựcđể giành các tòa nhà cao tầng và các khu phố bên trong thành phố, điều này làm gia tăng rủi ro cho việc kiểm soát từng mét đất và làm giảm khả năng di chuyển của lực lượng phòng thủ. Các cuộc tấn công từ nhiều hướng (đặc biệt là hướng tây về phía Myrnohrad, cách đó hơn 1,6km về phía đông), tạo ra nguy cơ bị bao vây bán phần và gây căng thẳng cho các tuyến đường tiếp tế. Nga đang tập trung lực lượng và duy trì ở đây, nghĩa là hệ thống phòng thủ của Ukraine phải chịu đựng các cuộc tấn công quy mô nhỏ nhưng cấp tập”, chỉ huy Ukraine tiết lộ.

Theo chỉ huy Ukraine, các tuyến đường hậu cần huyết mạch của Ukraine "đang bị cắt đứt bởi máy bay không người lái và mìn của Nga, gây khó khăn cho việc tiếp tế và tăng viện”.

Thời tiết cũng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với Ukraine, cản trở hoạt động của máy bay không người lái và khiến việc xác định vị trí đối phương trở nên khó khăn hơn.

"Sương mù đô thị, tầm nhìn kém và kiến ​​trúc dày đặc tạo điều kiện cho việc tấn công bất ngờ và khiến việc phối hợp phòng thủ trở nên khó khăn hơn", chỉ huy Ukraine nhận định.

Chỉ huy Ukraine cho rằng, để giữ được Pokrovsk, "Ukraine phải chặn đứng việc tiếp tế của Nga, ngăn cản việc tập trung lực lượng tại các nhà cao tầng, duy trì khả năng phản công liên tục (mìn, chướng ngại vật) và nhanh chóng di chuyển lực lượng dự bị vào các khu vực bị đe dọa".

Chỉ huy Ukraine cũng chỉ ra rằng việc giữ thành phố trong tầm kiểm soát của Ukraine là “vô cùng khó khăn", “do giao tranh đô thị cường độ cao trong phạm vi thành phố, áp lực từ nhiều hướng của Nga (bao gồm những nỗ lực bao vây thành phố từ phía tây), binh sĩ và đạn dược vượt trội của Nga trên khu vực này, hậu cần của Ukraine bị gián đoạn do sự giám sát liên tục của máy bay không người lái và điều kiện thời tiết/tầm nhìn ngày càng xấu đi, tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của các nhóm nhỏ và giảm không gian cơ động".

Chỉ huy Ukraine dự đoán, mặc dù tình hình phòng thủ Pokrovsk đang đặt ra nhiều thách thức đối với Ukraine, nhưng việc Nga tiếp quản Pokrovsk chưa chắc dẫn đến những bước tiến dễ dàng trong tương lai.

“Đây sẽ không phải là một chiến thắng dễ dàng cho họ. Họ đang phải chịu tổn thất trên từng tuyến phố với thương vong nặng nề. Binh sĩ của chúng ta đang chiến đấu từng dãy nhà, từng tòa nhà. Ngay cả khi họ chiếm được vùng lãnh thổ này, điều đó cũng không có nghĩa là họ giữ được nó. Pokrovsk có thể sẽ trở thành một Bakhmut khác đối với họ, một chiến thắng mà họ phải đánh đổi", chỉ huy Ukraine nhận định.