Nga không kích lớn rung chuyển Ukraine khi Kiev đình chỉ đàm phán hòa bình

Một tên lửa được phóng từ tỉnh Belgorod của Nga bay về phía Kharkov, Ukraine (Ảnh: AFP).

Truyền thông Ukraine đưa tin, Nga đã phát động cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào Ukraine trong đêm 13/11, rạng sáng 14/11, nhắm vào nhiều khu vực khác nhau.

Theo một phóng viên của trang tin Kyiv Independent tại hiện trường, một số vụ nổ đã được báo cáo tại Kiev vào khoảng 0h45 giờ địa phương ngày 14/11.

Không quân Ukraine xác nhận hàng chục máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào các khu vực miền trung, miền nam và miền đông nước này. Các nhóm giám sát cho biết có tới 120 máy bay không người lái và mồi nhử đang trên đường hướng về thủ đô Kiev.

Không quân Ukraine cho biết một số tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cũng đã được phóng về phía nhiều khu vực khác nhau của Ukraine.

Theo các quan chức Ukraine, các hệ thống phòng không đang được kích hoạt tại thủ đô Kiev trong bối cảnh xảy ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Cảnh báo không kích đã được ban hành trên toàn quốc trước mối đe dọa về cuộc tấn công tên lửa tiếp theo.

"Cảnh báo không kích đang được phát đi tại Kiev do mối đe dọa từ máy bay không người lái của đối phương. Chúng tôi kêu gọi người dân Kiev di chuyển đến nơi trú ẩn và ở yên tại đó cho đến khi lệnh báo động được dỡ bỏ", thông báo của chính quyền thành phố Kiev cho biết lúc 23h50 ngày 13/11.

Không quân Ukraine cảnh báo máy bay không người lái của Nga hướng đến Kiev, Cherkasy và Poltava.

Theo các nhóm giám sát chiến tranh, vùng Bila Tserkva, nằm ở ngoại ô thành phố, cũng là mục tiêu chính của các cuộc tấn công của Nga.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong do cuộc tấn công gây ra.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga diễn ra ngay sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa xác nhận Ukraine đã chính thức đình chỉ đàm phán với Nga vì các cuộc hòa đàm không đạt được tiến triển đáng kể.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine cho biết kể từ mùa hè, trọng tâm chính của Kiev đã chuyển sang việc thúc đẩy các đối tác quốc tế của Ukraine hành động nhiều hơn nhằm khuyến khích Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Ukraine “nên hiểu rằng sớm hay muộn họ cũng sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán, nhưng khi đó sẽ là từ một vị thế tồi tệ hơn nhiều”. Ông cảnh báo vị thế của Kiev sẽ “xấu đi từng ngày”.

Ông Peskov nhấn mạnh, Nga vẫn sẵn sàng cho một giải pháp chính trị và ngoại giao, và mong muốn hòa bình. Tuy nhiên, ông nêu rõ, trong trường hợp không có cơ hội như vậy, Nga sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ an ninh của chính mình, vì lợi ích của các thế hệ tương lai.

Trong những tháng gần đây, Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm gây khó khăn cho Kiev trước một mùa đông khắc nghiệt khác.

Trong cuộc tấn công quy mô lớn gần đây nhất vào ngày 8/11, các thành phố của Ukraine đã hứng chịu "một trong những cuộc tấn công tên lửa đạn đạo trực tiếp lớn nhất vào các cơ sở năng lượng" kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022.

Cuộc tấn công đã buộc các thành phố của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev, phải cắt điện khẩn cấp hơn 12 giờ để ổn định tình hình năng lượng.