Ukraine dồn dập tấn công cơ sở lọc dầu lớn nằm sâu trong lãnh thổ Nga

Hình ảnh được cho là khói bốc lên từ khu vực nhà máy dầu Bashnafta-UNPZ ở Ufa, Nga, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ngày 11/10 (Ảnh: SBU).

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận với trang tin Kyiv Independent rằng, máy bay không người lái (UAV) của SBU đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga tại Bashkortostan vào sáng 1110, gây ra các vụ nổ và hỏa hoạn.

Theo nguồn tin, cuộc tấn công nhằm vào nhà máy Bashnafta-UNPZ ở Ufa, một trong những trung tâm lọc dầu lớn nhất của Nga, cung cấp nhiên liệu và dầu nhờn cho lực lượng vũ trang Nga.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy sau một số vụ nổ, hỏa hoạn đã bùng phát tại khu vực của đơn vị chế biến dầu thô ELOU-AVT-6.

Nguồn tin cho biết cột khói đen bốc lên gần nhà máy và xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Mức độ thiệt hại vẫn chưa được công bố.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã bắn hạ 5 máy bay không người lái Ukraine trên bầu trời Bashkortostan vào ngày 11/10. Chính quyền khu vực chưa bình luận về thiệt hại hoặc thương vong sau vụ việc.

Cuộc tấn công nhằm vào cơ sở này, nơi nằm cách tiền tuyến Ukraine khoảng 1.400km, đánh dấu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thứ 3 của SBU vào khu vực Bashkortostan trong tháng qua.

Trước đó, máy bay không người lái tầm xa của SBU đã tấn công nhà máy hóa dầu Gazprom Neftekhim Salavat trong cùng khu vực trong 2 cuộc tấn công liên tiếp vào ngày 18/9 và ngày 24/9.

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác, do tình báo quân sự Ukraine (HUR) thực hiện, đã tấn công nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoyl ở Ufa vào ngày 12/9.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 11/10 tuyên bố công suất chế biến dầu của Nga đã giảm 21% do các cuộc tấn công của Ukraine. Một số khu vực của Nga được cho là đang phải đối mặt với tình trạng thiếu xăng dầu.

Theo Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Nga đang chịu tổn thất không nhỏ do các cuộc tập kích qua biên giới của Kiev.

“Chúng ta đã đạt được thành công trong việc triển khai chương trình DeepStrike. Trong tháng qua, số cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga lên tới 70. Chúng ta đang phá hủy các cơ sở sản xuất nhiên liệu, chất bôi trơn, thuốc nổ và các thành phần khác của tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga. Đặc biệt, sản lượng lọc dầu của Nga đã giảm 21%”, ông Syrskyi cho biết.

Gần đây, Nga cũng đã gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở Kiev và các nơi khác.

Ông Syrskyi cũng xác nhận, trong tháng qua, Nga đã tăng số vụ tấn công lên gấp 1,5 lần và sử dụng số phương tiện tấn công đường không nhiều hơn 1,3 lần.

Kiev tiếp tục leo thang chiến dịch tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga, một nguồn thu chính góp phần hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu. Động thái này nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP.

Theo báo Financial Times, 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị máy bay không người lái Ukraine tấn công kể từ tháng 8. Nhóm nghiên cứu Energy Aspects cho biết sự gián đoạn này đã hạn chế công suất lọc dầu của Nga hơn 1 triệu thùng mỗi ngày, khiến kim ngạch xuất khẩu giảm xuống dưới mức trước chiến tranh.

Chiến dịch tấn công sâu của Ukraine vào lãnh thổ Nga là cách thức mới nhất của Kiev trong cuộc chiến tiêu hao lực lượng vốn rất khốc liệt. Kiev cũng sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.