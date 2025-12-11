Hãng tin Pravda dẫn nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) cho biết, vào ngày 10/12, xuồng không người lái Sea Baby của SSU đã tấn công tàu chở dầu Dashan ở Biển Đen. Ukraine cho rằng tàu này thuộc “đội tàu bóng đêm” của Nga.

Con tàu, treo cờ Comoros, đang di chuyển với tốc độ tối đa hướng về cảng Novorossiysk, trong khi thiết bị phát tín hiệu định vị bị tắt.

Ukraine đăng video tấn công tàu dầu nghi của Nga (Nguồn: Pravda)

"Do vụ tấn công, tàu chở dầu bị hư hại nghiêm trọng. Video cho thấy những vụ nổ mạnh ở khu vực đuôi tàu. Theo thông tin ban đầu, con tàu đã ngừng hoạt động”, thông báo của SSU cho biết thêm.

Theo các nguồn tin, tàu bị tấn công có giá trị ước tính khoảng 30 triệu USD và thường chở lượng sản phẩm dầu mỏ tương đương 60 triệu USD trong mỗi chuyến đi.

Tàu Dashan đã bị EU, Anh, Canada, Australia và Thụy Sĩ áp lệnh trừng phạt vì nghi vận chuyển dầu thô của Nga và tắt hệ thống định vị khi hoạt động. Tàu bị cáo buộc thuộc “đội tàu bóng đêm” của Nga, nghi được sử dụng để lách lệnh cấm vận dầu.

Một nguồn tin của SSU tiết lộ đây là tàu chở dầu thứ 3 thuộc “đội tàu bóng đêm” bị vô hiệu hóa.

“Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiếp tục các biện pháp tích cực nhằm giảm doanh thu từ dầu mỏ cho ngân sách Nga. Trong 2 tuần qua, đây là tàu chở dầu thứ 3 bị vô hiệu hóa thuộc “đội tàu bóng đêm” giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế”, nguồn tin từ SBU cho biết.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Vụ tấn công tàu Dashan được Ukraine công bố ra sau một loạt động thái của Kiev nhắm vào “đội tàu bóng đêm” của Nga và cơ sở hạ tầng dầu khí liên quan.

Ngày 28/11, Ukraine tuyên bố xuồng không người lái Sea Baby đã tấn công các tàu chở dầu Kairos và Virat của Nga ở Biển Đen ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, khiến các tàu này bị ngừng hoạt động. Một nguồn tin từ SBU cho biết các tàu này có liên hệ với “đội tàu bóng đêm” của Nga.

Vài ngày sau, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tàu chở dầu Midvolga-2 của Nga đã báo cáo về một vụ tấn công bằng xuồng không người lái ở ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, khi tàu đang chở dầu hướng dương từ Nga đến Georgia. Bộ Ngoại giao Ukraine đã phủ nhận có liên quan đến vụ việc này.

Ukraine cũng từng sử dụng xuồng không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng phục vụ xuất khẩu dầu của Nga.

Theo một nguồn tin từ tình báo quân sự Ukraine, xuồng không người lái đã tấn công các cảng dầu của Nga tại các cảng Tuapse và Novorossiysk trên Biển Đen vào tháng 9, làm gián đoạn các hoạt động xuất khẩu chính ở đây.

Sau các cuộc tấn công vào tàu Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo cắt đường ra biển của Ukraine.

"Giải pháp triệt để nhất là cắt đường ra biển của Ukraine, khi đó nạn cướp biển sẽ không thể xảy ra", Tổng thống Putin tuyên bố hôm 2/12.

Ông Putin cũng cho biết Moscow sẽ tăng cường các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng tại bến cảng và tàu cập cảng Ukraine, đồng thời cân nhắc tiến hành những biện pháp trả đũa nhằm vào tàu của những nước hỗ trợ Kiev thực hiện các cuộc tấn công.