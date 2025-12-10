Nga tung "vũ khí bí mật" cắt tuyến hậu cần trọng yếu của Ukraine

UAV đóng vai trò quan trọng trong xung đột Nga - Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Đơn vị hệ thống không người lái tinh nhuệ và bí mật của Nga mang tên “Rubikon” có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Ukraine ngay cả khi hiện diện với quân số hạn chế. Cụ thể, đơn vị được mệnh danh là "vũ khí bí mật" này đã cắt được tuyến Izium–Sloviansk, theo lời ông Kyrylo Veres, chỉ huy Lữ đoàn Hệ thống Không người lái “K-2” của Ukraine.

Tuyến Izium - Sloviansk nối tỉnh Kharkov và Donetsk là một tuyến hậu cần trọng yếu của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đây là tuyến cung cấp đạn dược, sơ tán thương binh và luân chuyển lực lượng cho quân đội Kiev tại Donbass.

Theo các chuyên gia, Rubikon có khoảng 5.000 quân và nguồn lực tài chính lớn. Nhiệm vụ của đơn vị này là phá vỡ hậu cần Ukraine, loại bỏ các đội chỉ huy UAV, cũng như huấn luyện các đơn vị Nga khác.

Trước đó, LIGA.net đưa tin rằng cơ quan tình báo quân sự Nga và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đứng đằng sau trung tâm này, theo một sĩ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine có mật danh “Azimut”.

Sự hiện diện của Rubikon ở một số mặt trận đã gây thách thức cho Ukraine trong thời gian qua (Ảnh: ISW).

Viên sĩ quan cho biết Rubikon thể hiện “ý chí chính trị mạnh mẽ và vai trò lớn” của các cơ quan đặc nhiệm Nga trong việc trực tiếp tổ chức cấu trúc này.

Theo ông Veres, đơn vị này có năng lực tiến hành các đòn đánh sâu vào đội hình chiến đấu của Ukraine với mức độ mạnh hơn, rủi ro hơn và có hệ thống hơn.

Ông tiết lộ rằng khu vực mà Lữ đoàn của ông chịu trách nhiệm có sự hiện diện của các nhóm vận hành của Nga thuộc Rubikon ít hơn so với một số khu vực khác trên tuyến đầu, “nhưng họ vẫn cố gắng tập kích chúng tôi liên tục và gây thiệt hại khá đáng kể”.

Chuyên gia Rob Lee thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Mỹ lưu ý rằng Rubicon đã trở thành trung tâm đổi mới của quân đội Nga, phát triển các chiến thuật và công nghệ mới.

“Đó còn hơn cả một đơn vị; nó là một trung tâm, một trung tâm cho mọi loại phát triển hệ thống không người lái", ông nói.

Ông bổ sung rằng giờ đây nếu Ukraine muốn đối phó với chiến lược được tổ chức rất bài bản của Rubicon, Kiev phải phát triển một kế hoạch tác chiến rõ ràng, tập trung.

Đây được xem là đơn vị tinh nhuệ hàng đầu, có thể chọn binh sĩ từ các lực lượng khác, có thể nói là tập hợp của những người ưu tú nhất.

Kết quả là, Rubicon mới được thành lập năm ngoái và tới năm nay họ đã tập kích thành công 10.000 mục tiêu của Ukraine. Một trong những thành công nổi bật của Rubicon là đẩy lực lượng Ukraine khỏi khu vực Kursk của Nga. Họ được xem là yếu tố thay đổi cuộc chơi khi buộc Kiev phải rút quân vì đã bị cắt đứt tuyến hậu cần thiết yếu.

Ngoài ra, trong trận đánh ở Pokrovsk, Rubikon cũng đã phát huy thế mạnh, cô lập binh sĩ Ukraine với nguồn tiếp tế hậu cần trong nhiều ngày, góp phần giúp Nga kiểm soát được thêm lãnh thổ của đối phương.

Các chuyên gia cảnh báo Rubicon đặc biệt nguy hiểm nhờ tập trung nhiều binh sĩ điều khiển UAV cáp quang dày dạn kinh nghiệm. Điều này cho phép Nga phối hợp UAV chặt chẽ với bộ binh tấn công, áp đặt lối đánh chuyên nghiệp và bài bản hơn.