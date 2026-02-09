Binh sĩ Ukraine trước một khu dân cư bị hư hại trong giao tranh (Ảnh minh họa: Skynews).

Thỏa thuận lớn giữa Mỹ và Nga khiến ông Zelensky lo ngại

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang lo ngại. Ông nhận được thông tin rằng Mỹ và Nga có thể ký một thỏa thuận lớn trị giá 12.000 tỷ USD. Thỏa thuận này được cho là cũng bao gồm các điều khoản riêng biệt liên quan đến Ukraine, được nhất trí mà không có sự tham gia của Kiev.

Theo Kyiv Independent, Tổng thống Zelensky cảnh báo về "nguy cơ" Mỹ và Nga có thể đạt được thỏa thuận song phương về Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev.

Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh hoạt động ngoại giao đang được đẩy mạnh xung quanh các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột toàn diện, với các cuộc đàm phán ba bên có sự tham gia của Ukraine, Mỹ và Nga có thể được nối lại ngay trong tuần tới, nhiều khả năng tổ chức trên lãnh thổ Mỹ.

"Trước những rủi ro tiềm tàng, phái đoàn Ukraine đã truyền đạt lập trường rằng nếu có bất kỳ thỏa thuận song phương nào giữa Nga và Mỹ, các điều khoản liên quan đến Ukraine không được trái với hiến pháp", ông nói, dường như ám chỉ đến các vấn đề lãnh thổ.

Ông nói thêm rằng Washington đang đề xuất chấm dứt chiến tranh trước khi bắt đầu mùa hè này và có khả năng sẽ gây áp lực lên các bên theo đúng thời hạn đó.

"Chúng tôi khẳng định rõ ràng rằng Ukraine sẽ không ủng hộ ngay cả những thỏa thuận tiềm năng về chúng tôi nếu không có sự tham gia của chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã công bố những dữ liệu đầu tiên về vụ ám sát Trung tướng tình báo Nga ở Moscow. Theo thông tin mới, một trong những kẻ đồng phạm trong vụ ám sát đã đến Ukraine.

Ngày càng có nhiều thông tin chưa được xác nhận về việc quân đội Ukraine (AFU) bắt đầu một số cuộc phản công. Một cuộc diễn ra ở khu vực Huliaipole, và cuộc thứ hai ở khu vực Borova. Cả hai cuộc phản công đều bắt đầu ngay sau khi hệ thống Starlink bị ngừng hoạt động trên các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Quân đội Ukraine được cho là đã phát động chiến dịch phản công ở cánh đông Zaporizhia sau khi các đơn vị Nga mất quyền kết nối với hệ thống Starlink (Ảnh: Military Summary).

Nga đang áp đảo Ukraine tại khu vực Kharkov

Theo kênh Readovka, trong tuần qua, tại khu vực Kharkov, quân đội Nga (RFAF) đã kết thúc giai đoạn tạm ngừng hoạt động, bắt đầu "cắt đứt tam giác" giữa các huyện Volchansk (Vovchansk) và Velykoburluk. Gần Konstantinovka, Tập đoàn quân số 8 RFAF đã chiếm được Stepanivka, hiện AFU chỉ còn giữ được duy nhất một ngôi làng cuối cùng trong khu vực phòng thủ phía nam.

Trong khi đó, tại Borova, Tập đoàn quân số 20 RFAF đã bảo đảm an ninh vùng ngoại ô Korovy Yar và Aleksandrovka, đe dọa cắt đứt tuyến đường tiếp tế cuối cùng cho nhóm lực lượng Kiev. Tại khu vực Zaporizhia, tuyến phòng thủ dọc sông Gaichur đã bị chọc thủng.

Chiến thuật "ngủ yên và kích hoạt" của Nga ở Kharkov

Quân đội Nga đang tiến công tại khu vực Velykyi Burluk, kết thúc giai đoạn tạm ngừng hoạt động kéo dài. Họ chiếm được làng Ambarnoye và đang chuẩn bị tấn công Chugunovka và Khatnego. Điều này đe dọa đến Velykyi Burluk và trung tâm huyện, nơi vẫn đặt đầu não và các đơn vị chỉ huy của lực lượng Kiev đang hoạt động tại Volchansk.

Sau khi chiếm được Ambarne, quân đội Nga phải đối mặt với một chuỗi công sự dã chiến do đối phương chuẩn bị. Đồng thời, các chiến binh Nga cũng đang tích cực tấn công dọc theo cả hai bờ sông Seversky Donets phía tây nam Volchansk, do đó giá trị của những công sự này đối với phía Ukraine bị giảm đi một phần.

Lực lượng Kiev đang trải qua tình trạng thiếu hụt bộ binh nghiêm trọng - ngay cả người phát ngôn chính thức của Ukraine cũng tuyên bố tình hình là "thảm khốc". Chiến thuật "ngủ yên và kích hoạt" này thường được Nga sử dụng, họ chờ AFU rút quân khỏi vị trí mong muốn để có thể tấn công trong điều kiện thuận lợi hơn.

Hoạt động ở khu vực Velykyi Burluk là một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm "rút ngắn" khu vực phía đông bắc Kharkov. Mục tiêu của Moscow là phá vỡ các tuyến phòng thủ của đối phương được triển khai ở phía tây Bilyi Kolodez để bảo vệ Velykyi Burluk.

Mục tiêu trung gian của lực lượng Moscow là liên kết các lực lượng hoạt động từ Volchansk và biên giới huyện Valuyskyi. Điều này sẽ dẫn đến việc "cắt đứt tam giác" giữa các huyện Volchansk và Velykyi Burluk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 8/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Nga cảnh giác trước "cái bẫy" của Ukraine ở Zaporizhia

Tập đoàn quân 29 và 36 RFAF đạt được những kết quả đáng kể ở phía bắc Huliaipole. Tuyến phòng thủ của Ukraine dọc sông Gaichur đã bị chọc thủng, cùng với việc thất thủ hoàn toàn Ternovatoye. Lực lượng Kiev bị suy yếu không thể ổn định mặt trận và sườn phía đông Orekhov đã không còn nữa.

Lực lượng Kiev ở Orekhov có 2 lựa chọn tiếp tế: tuyến đường chính, qua quốc lộ N-08 từ Zaporizhia, và tuyến đường thay thế qua Volnyansk. Xa lộ N-08 hiện đã vô cùng nguy hiểm. Với một bước đột phá dọc sông Gaichur, tuyến đường thay thế này cũng sẽ trở nên dễ bị tấn công bởi quân đội Nga.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục phát triển, lực lượng Moscow có nguy cơ bị tấn công vào sườn. Các đơn vị Kiev có thể đang cố tình dụ Tập đoàn quân 36 và 29 RFAF vào sâu trong phòng tuyến, tạo tiền đề cho một cuộc phản công. Sự hiện diện của họ đã được ghi nhận gần khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoye. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Nga nhận thức rõ về sự tập trung của đối phương ở những khu vực này, họ không dễ bị đánh lừa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 8/2. Lực lượng Kiev được cho là đang chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn (Ảnh: Readovka).

Kênh Rybar xác nhận, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở tả ngạn sông Gaichur. Ukraine đang phát động các cuộc phản công, nhằm mục đích câu giờ để củng cố tuyến phòng thủ giữa Pokrovskoe và Novosyolovka.

Ở sườn phía bắc của hướng này, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Ternovate. Cách đây không lâu, AFU phát động một cuộc đột kích bằng xe tăng xuyên qua "vùng xám" ở các cánh đồng phía tây làng. Binh sĩ Ukraine đổ bộ và tiến hành "đánh chiếm cứ điểm", nhưng sau đó nhóm này đã bị UAV và pháo binh tấn công. Những người sống sót đã phân tán vào các tòa nhà, và việc họ tiếp tục kiểm soát khu vực này là không chắc chắn.

Hiện tại, vùng ngoại ô phía tây ngôi làng vẫn nằm trong "vùng xám". Ukraine vẫn có khả năng triển khai các nhóm bộ binh nhỏ ở đó, và mặc dù chịu tổn thất, nhưng các nhóm này đang làm chậm bước tiến của Nga. Việc kiểm soát hoàn toàn Ternovate chỉ có thể thực hiện được sau khi mặt trận tiến xa hơn về phía tây và bảo đảm an toàn các vành đai rừng trên đường tiếp cận.

Ở sườn phía nam, tình hình khả quan hơn. Lính xung kích Nga đẩy lùi đối phương khỏi khu vực gần một số ao hồ trên đường tiếp cận Tsvetkovo. Các nhóm tiên phong đã đến ngoại ô làng, nhưng còn quá sớm để nói về việc củng cố vị trí của họ.

RFAF cần kiểm soát ngôi làng này để phát triển cuộc tấn công về phía Verkhnyaya Tersa, nơi có một số tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Kiev đi qua.

Vì vậy, quân đội Ukraine đang điều thêm lực lượng dự bị và chuẩn bị cho các cuộc phản công. Bằng cách này, họ đang cố gắng làm chậm bước tiến của Nga và câu giờ để củng cố các tuyến phòng thủ mới, một bước đột phá sẽ mở đường cho cánh quân phía đông RFAF tiến đến Orekhov.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 8/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Tình hình Sumy có thể leo thang thành "thảm họa" với Ukraine

Lực lượng Moscow đang tiến công ở huyện Krasnopolsky. Lính xung kích Nga kiểm soát Pokrovka, nằm phía bắc Grabovskoye, nơi đã bị chiếm trước đó. Các đơn vị Kiev ít hơn về quân số và thiếu vũ khí hạng nặng đã không thể chống lại cuộc tấn công của đối phương. Sau khi UAV bắn phá các vị trí hỏa lực, ngôi làng đã bị RFAF chiếm giữ.

Quân đội Nga cũng cho thấy sự hiện diện của họ trên các tuyến đường dẫn đến ngôi làng lớn Myropillia. Rõ ràng, họ đang chuẩn bị tấn công. Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Bắc AFU, đang nhận quân tiếp viện, buộc phải bảo vệ một mặt trận đã tăng gần gấp đôi trong 2 tháng qua.

Các đơn vị Ukraine không còn nơi nào để dựa vào để tăng cường lực lượng. Khi mùa xuân khô hạn đến, tình hình ở vùng Sumy có thể leo thang thành "thảm họa" cho họ.

Quân đội Nga cũng chiếm được làng Popovka ở huyện Akhtyrka. Ukraine không kháng cự đáng kể. Điều này khẳng định rằng quân đội Nga sẽ tiếp tục vượt biên giới tại các điểm mới. Đây là một phần của nỗ lực toàn diện nhằm phân tán lực lượng Kiev dọc theo khu vực biên giới Sumy. AFU không thể chắc chắn liệu một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga sẽ bắt nguồn ở một khu vực đang hoạt động hay một đoạn biên giới "ngủ yên".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 8/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Phòng tuyến Ukraine ở nam Konstantinovka sụp đổ

RFAF tiếp tục thành công trong việc phá hủy khu vực phòng thủ nông thôn ở Stepanivka của đối phương do Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 109 bảo vệ phía nam Konstantinovka.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng ngôi làng đã được sự kiểm soát. Chỉ còn một ngôi làng, Dolgaya Balka, vẫn hoàn toàn nằm trong tay Ukraine.

Tuy nhiên, ngôi làng này là một mục tiêu khó nhằn nhất. Nó nằm trong một khe núi lớn, phân nhánh, và được bảo vệ ở phía đông bởi một đơn vị đóng tại trận địa phòng không bị bỏ hoang. Địa hình có lợi cho lực lượng phòng thủ. AFU hiểu rằng với việc mất ngôi làng cuối cùng, hệ thống liên lạc của nhóm đồn trú tại Konstantinovka sẽ bị gián đoạn.

Một cuộc bao vây hoàn toàn thành phố từ phía nam sẽ làm sụp đổ tuyến phòng thủ của AFU, có khả năng lặp lại trận chiến Pokrovsk. Mối đe dọa về một cuộc đột phá của Sư đoàn Dù 98 RFAF ở phía bắc thành phố khiến tình hình trở nên nguy kịch đối với lực lượng đồn trú của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 8/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kênh Rybar cung cấp thêm chi tiết tình hình tại mặt trận này. Quân đội Nga đang dần đẩy lùi đối phương khỏi khu vực hồ Kleban-Bykskoye. Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra dọc theo tuyến Berestok - Stepanivka, việc kiểm soát tuyến này sẽ mở đường cho lực lượng Moscow tiến vào vùng ngoại ô phía tây nam Konstantinovka.

Cách đây một thời gian, lính xung kích Nga đã thiết lập quyền kiểm soát thêm một số vành đai rừng trên đường tiếp cận Stepanivka. Các nhóm bộ binh tiên phong đang cố gắng củng cố vị trí trong các tòa nhà, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể giải tỏa hoàn toàn ngôi làng.

Tình hình tương tự vẫn tiếp diễn ở Berestok: ngôi làng nằm trong "vùng xám", không bên nào kiểm soát được.

Tại trung tâm thành phố, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. RFAF đang tìm cách thiết lập quyền kiểm soát khu vực nhà ga xe lửa và tàn tích của căn cứ Vtormet. Họ cũng đang dần tiến về phía nhà máy luyện kim, nơi đặt một trong những trung tâm phòng thủ chính của Ukraine ở hữu ngạn thành phố.

UAV Nga thường xuyên tấn công đối phương ở khu vực xung quanh. AFU đang cố gắng bảo vệ các tuyến đường tiếp tế bằng mạng lưới chống UAV, nhưng chúng nhanh chóng bị vô hiệu hóa.

Đồng thời, do vùng kiểm soát hạn chế trong thành phố, quân đội Nga hiện không thể triển khai đủ số lượng bộ binh và đội tiếp tế vào vùng đô thị lõi. Vấn đề hậu cần được giải quyết một phần nhờ việc sử dụng thường xuyên các robot mặt đất, nhưng lực lượng Moscow chỉ có thể phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Konstantinovka sau khi chiếm giữ hoàn toàn các tuyến đường tiếp cận phía tây nam thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Konstantinovka ngày 8/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Konstantinovka, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tấn công và đạt được những tiến bộ mới trong và xung quanh thành phố với tổng diện tích 3,96km², kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía tây nam, RFAF đã tiến vào trung tâm Berestok và chiếm giữ các vị trí ở phía nam và phía tây ngôi làng. Việc chiếm toàn bộ khu định cư đang gặp khó khăn do các nhóm nhỏ Ukraine xâm nhập các ngôi nhà phía đông bắc và phản công trong khu dân cư.

Trong khi đó, dưới lớp sương mù dày đặc, lực lượng Moscow tăng cường xâm nhập vào Illinivka và bắt đầu di chuyển về phía đông bắc đến vùng ngoại ô phía tây nam thành phố. Một số binh sĩ đã tiến đến được các tòa nhà cao tầng bên ngoài, nhưng không thể củng cố vị trí, và chưa có báo cáo nào về việc xâm nhập trở lại khu vực này. Những nhóm khác di chuyển từ phía tây Berestok đến khu vực tư nhân phía nam thành phố, nơi đã hình thành một vùng xám.

Ở phía đông bắc, RFAF tiếp tục tiến công ở phía đông thành phố và chiếm được các vị trí mới đến tận đường Brestska, trong khi trinh sát - đặc nhiệm Nga tái chiếm quận Hora.

Về phía đông, sau nhiều cuộc tấn công bất thành, lực lượng Moscow đã giành được chỗ đứng ở phía đông của khu rừng lớn và bắt đầu xâm nhập theo từng nhóm nhỏ về phía tây đến quận Hora thông qua các khu nhà nghỉ ven bờ. Các mũi xung kích khác củng cố vị trí trong những công sự hào bổ sung ở phía bắc Predechtyne, trong khi giao tranh tiếp tục diễn ra ở phía tây ngôi làng.

Ở phía đông bắc, RFAF tiếp tục các hoạt động tấn công ở Chasov Yar và tiến từ các mỏ đá đến đường Pivdenna, nơi họ chiếm được 3 tòa nhà cao tầng và các ngôi nhà xung quanh. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở những khu phố cuối cùng của thành phố. Những cuộc xâm nhập cũng được tăng cường ở phía tây Chasov Yar, với một số nhóm binh sĩ Nga đã tiến đến tận vùng ngoại ô phía bắc Chervone.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 8/2. Moscow đột phá thần tốc, hình thành thế bao vây thành phố. Lực lượng Kiev phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine quét sạch trinh sát - đặc nhiệm Nga gần Dobropillya

Theo hướng Dobropillya, lực lượng Moscow đẩy mạnh tấn công và đã đột phá ở 2 khu vực khác nhau. Ở phía đông bắc, họ tiếp tục tiến về phía tây bắc Pokrovsk và chiếm giữ các vị trí rừng còn lại phía đông Grishino, từ đó họ xâm nhập vào khu vực trung tâm khu định cư. Các nhóm xung kích khác tiếp tục tiến về phía đông nam Grishino và tái chiếm vị trí cuối cùng đã mất trước đó.

Ở phía tây nam, RFAF đẩy lùi các nhóm binh sĩ Ukraine khỏi các hàng rào chắn gió đường sắt phía tây Udachne, và tái chiếm các vị trí rừng phía tây bắc thị trấn. Từ đây, họ tiếp tục tiến về phía tây bắc, cố gắng củng cố các vị trí mới dọc theo các khe núi có rừng.

Trong khi đó, các mũi nhọn khác tiếp tục xâm nhập phía bắc mỏ than Pokrovsk, di chuyển lên các đường rừng phía đông và phía tây của các bãi thải, và tiếp tục về phía tây bắc vào các đường rừng theo hướng Serhiivka. Có 6,41km² nghiêng về phía Nga.

Ở phía nam, lực lượng Moscow tái chiếm thêm một số khu vực thuộc khu vực tư nhân phía bắc Rodinske, đảm bảo tuyến đường cho binh lính đột phá mỏ Zaporozhskaya cũ ở phía tây thành phố. Nhờ đó, họ chiếm được phần còn lại của các hàng rào chắn gió đường sắt phía bắc mỏ.

Ngoài ra, quân đội Nga bắt đầu tiến sâu hơn về phía bắc từ Rodinske, di chuyển qua các khu rừng và đến nghĩa trang ở ngoại ô phía tây nam Bilytske. Từ đó, họ đang cố gắng chiếm giữ nhiều vị trí phía sau thành phố.

Ở phía đông bắc, lực lượng Moscow cuối cùng đã đánh bật đội hình Ukraine khỏi các khu nhà nghỉ ở phía tây Zatyshok, và tái chiếm các vị trí trong các khu rừng ở phía bắc và phía nam, đồng thời đang tiến hành nỗ lực tái chiếm làng Sukhetske lân cận.

Về phía bắc, binh sĩ Nga tiếp tục củng cố vị trí dọc theo các tuyến chắn gió đường sắt phía nam Dorzhnje, trong khi những nhóm khác tập trung tại một số khu vực chắn gió đường sắt phía tây bắc ngôi làng.

Trong khi đó, trinh sát - đặc nhiệm Nga tăng cường hoạt động tại các khu rừng phía đông bắc Bilytske, phối hợp với những cuộc tấn công ở phía tây nam thành phố, dẫn đến việc mở rộng vùng xám.

Tuy nhiên, lực lượng Kiev đã quét sạch phần phía tây Novyi Donbas và các khu rừng phía tây nam ngôi làng, cũng như một số khu rừng phía bắc Bilytske khỏi tay các binh sĩ đặc nhiệm Nga, giành lại 3,13km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya ngày 8/2. Lực lượng Kiev phản kích theo mũi tên xanh, giành lại một số vị trí. Ngược lại, Moscow tiếp tục tiến công, mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine tập kích nhà máy quốc phòng quan trọng của Nga

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) quen thuộc với chiến dịch này nói với Kyiv Independent ngày 7/2 rằng UAV Ukraine đã tập kích một nhà máy của Nga sản xuất các thành phần nhiên liệu cho tên lửa hành trình Kh-55 và Kh-101 ở tỉnh Tver.

Mục tiêu của đợt đánh phá là Nhà máy Thí nghiệm Redkino, nơi sản xuất các thành phần của nhiên liệu tên lửa Decilin-M, cũng như các chất phụ gia nhiên liệu cho dầu diesel và dầu hỏa hàng không, nguồn tin cho biết.

UAV do đơn vị đặc nhiệm Alpha của SBU điều khiển đã tập kích cơ sở này, gây ra một đám cháy lớn.

"Sau các cuộc tập kích thành công của SBU, một đám cháy lớn đã bùng phát trong khuôn viên nhà máy, với một cột khói đen bốc lên trên cơ sở này", nguồn tin cho biết.

Chính quyền địa phương tại tỉnh Tver xác nhận vụ tấn công, cho biết một đám cháy đã bùng phát sau khi một UAV rơi xuống khu vực này. Thống đốc Vitaly Korolev cho biết không có thương vong và khẳng định hoạt động sản xuất của nhà máy không bị ảnh hưởng, bất chấp những hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy ngọn lửa.