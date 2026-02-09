Ukraine đang rất cần thêm tiêm kích F-16 để thay đổi cuộc chơi (Ảnh: Sky News).

Kỳ tích "vô tiền khoáng hậu"

Kể từ khi nhận được các máy bay F-16 Fighting Falcon (Chim ưng chiến), Không quân Ukraine đã sử dụng khá hiệu quả dòng tiêm kích thế hệ 4 do Mỹ sản xuất này.

Cụ thể, F-16 Ukraine liên tiếp bắn hạ tên lửa hành trình Kh-101 cũng như máy bay không người lái (UAV) Geran của Nga.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong lịch sử của "Chim ưng chiến", một tiêm kích loại này do phi công Ukraine vận hành đã bắn hạ 6 tên lửa hành trình của Nga hôm 13/12/2024, lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu.

Trong một cuộc phỏng vấn viên phi công trực tiếp điều khiển F-16 thực hiện sứ mệnh bắn hạ 6 tên lửa Nga, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat nói: "Ngay cả người Mỹ cũng không thể tin chúng ta đã làm được điều đó".

F-16 được cho là đã bắn hạ 2 tên lửa Nga bằng tên lửa tầm trung và 2 tên lửa khác bằng vũ khí tầm ngắn. Tất nhiên, Moscow không bình luận về tuyên bố của đối phương.

Cách đây ít hôm, phía Ukraine công bố video được cho là ghi lại hình ảnh tiêm kích F-16 đuổi theo tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. Mặc dù không thể hiện pha cuối khi nó hạ mục tiêu, nhưng xét theo đường bay cực kỳ ổn định của tên lửa và việc máy bay Ukraine bám sát phía sau, xác suất trúng đích sẽ rất cao nếu F-16 khai hỏa.

Điều này gián tiếp chứng minh khả năng bắn hạ tên lửa hành trình Nga bằng tiêm kích F-16 của Ukraine là hoàn toàn có thật và không phải bàn cãi.

Tiêm kích F-16 Ukraine đuổi theo đánh chặn tên lửa hành trình Kh-101 Nga ở độ cao cực thấp (Video: Telegram).

F-16 Ukraine dễ dàng hạ UAV Geran Nga

So với tên lửa hành trình Kh-101 (tốc độ nằm trong khoảng từ 700-1.100km/h) thì UAV Geran của Nga còn dễ bị bắn hạ hơn bởi kích thước chiều ngang của chúng khá lớn (sải cánh tới 2,5m) và bay chậm (tối đa 185km/h).

Thế nên, các video ghi lại hình ảnh F-16 Ukraine bắn hạ UAV Geran ngày một nhiều.

Hôm 8/2, kênh Euromaidan Press đã công bố một video mới, cho thấy tiêm kích F-16 bắn hạ chiếc UAV Geran của Nga ở độ cao cực thấp trên bầu trời một khu vực không xác định ở Ukraine.

Đáng chú ý, F-16 bay bám địa hình, ở độ cao còn thấp hơn cả mục tiêu. Sau khi khai hỏa, chiếc tiêm kích này như từ "dưới đất chui lên" cho thấy kỹ thuật lái điêu luyện của phi công Ukraine.

Sở dĩ họ phải bay thấp như vậy để tránh bị tên lửa phòng không tầm xa S-400 và tiêm kích Su-35 của Nga trang bị tên lửa không đối không R-37M công kích.

Tiêm kích F-16 Ukraine bắn hạ UAV Geran Nga một cách ngoạn mục ở độ cao cực thấp (Video: Telegram).

Trước đó, hồi tháng 8/2025, một chiếc F-16 khác tiếp cận UAV Geran Nga từ phía sau, tới cự ly chỉ vài trăm mét, đã khai hỏa duy nhất 1 quả tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9., trúng đích trong tích tắc và xé nát mục tiêu.

Qua đó, chúng ta có thể thấy Không quân Ukraine phát huy khá tốt tính năng kỹ - chiến thuật của F-16 và tên lửa hành trình là mục tiêu chính, bởi bắn hạ UAV Geran rất dễ nhưng chi phí cao, khi mỗi quả tên lửa có giá hàng trăm nghìn USD, trong khi mục tiêu lại rẻ hơn hàng chục lần. Nếu không tiết kiệm, ưu tiên cho nhiệm vụ chính thì Ukraine sẽ thất bại trong cuộc chiến tiêu hao với quân đội Nga có tiềm lực vượt trội hơn nhiều.

Tuy nhiên, việc đánh chặn những mục tiêu như vậy không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho hay, phi công Ukraine đã có kinh nghiệm trong các hoạt động chiến đấu chống lại tên lửa hành trình. Chắc chắn trong tương lai, công chúng sẽ còn được chứng kiến thêm nhiều video nữa ghi lại hình ảnh F-16 bắn hạ tên lửa và UAV Nga.