Ukraine tiết lộ tiêm kích có khả năng đánh chặn mục tiêu gần 100%

Phi công Ukraine giấu tên điều khiển tiêm kích Mirage 2000 (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Lực lượng Không quân Ukraine đã công bố một video trong đó các phi công và kỹ thuật viên trình bày chi tiết về hoạt động của tiêm kích Mirage 2000 của Pháp sản xuất. Theo họ, tên lửa Magic 2 trên máy bay này đã chứng minh hiệu quả cực kỳ cao, với tỷ lệ thành công gần 100%.

Đoạn video ghi lại hình ảnh chiếc tiêm kích trong một nhiệm vụ chiến đấu thực tế. Các phi công Ukraine và các phi đội tiền phương liên tục phải thay đổi căn cứ không quân, vì quân đội Nga liên tục tập kích vào những cơ sở này. Mirage 2000 hiện có nhiệm vụ chính là bắn hạ tên lửa và UAV của Nga.

Theo các quan chức Ukraine, hiệu quả của dòng máy bay đối với UAV và tên lửa Nga đạt tới 98%.

Các phi công Ukraine đã được huấn luyện tại Pháp về cách vận hành các tiêm kích tiên tiến này. “Trong khoảng 6 tháng, chúng tôi được huấn luyện bay và sử dụng vũ khí trên Mirage 2000 hai chỗ. Sau đó chúng tôi chuyển sang phiên bản một chỗ, chiếc mà tôi đang lái hiện nay”, một phi công nói.

Anh gọi tỷ lệ hiệu quả 98% đối với UAV và tên lửa Nga là “con số ấn tượng", đồng thời nhấn mạnh Ukraine cần vũ khí vừa hiệu quả vừa tiết kiệm chi phí "để có thể xử lý khối lượng mối đe dọa trên không mà chúng tôi đang phải đối mặt".

Theo phi công này, máy bay vượt trội hơn Mirage là Rafale của Pháp.

“Nếu có thể chuyển sang một máy bay tốt hơn, tôi có lẽ sẽ chọn Rafale. Vì nó cũng của Pháp, việc chuyển đổi sẽ nhanh hơn so với các máy bay từ nước khác. Rafale còn có thể mang tên lửa tầm xa Meteor”, phi công cho biết.

Anh khẳng định các phi công Ukraine sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào, nhưng cần sự hỗ trợ từ các đối tác trong việc cung cấp vũ khí và trang thiết bị cần thiết.

Hồi tháng 2, Pháp tuyên bố sẽ chuyển giao một số tiêm kích Mirage 2000 cho Ukraine, song không nêu rõ số lượng cụ thể. Các nguồn tin cho rằng số máy bay được bàn giao không vượt quá 6 chiếc.

Ra mắt cách đây hơn 30 năm, Mirage 2000-5 là máy bay chiến đấu có tuổi thọ lớn nhất của Pháp còn được sử dụng với 26 chiếc vẫn còn hoạt động vào năm 2024.

Trong đó, Mirage 2000-5F là biến thể đời chót, được nâng cấp sâu nhất với nhiều ưu điểm vượt trội như hệ thống điện tử hàng không hiện đại, radar mạnh và khả năng mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau.

Global Defense cho biết, những vũ khí mà Mirage 2000-5F có thể sử dụng bao gồm tên lửa hành trình SCALP-EG/Storm Shadow và bom dẫn đường AASM Hammer của Pháp. Đây đều là những loại vũ khí mà các phi công Ukraine đã có kinh nghiệm sử dụng khi chúng được tích hợp vào những chiếc chiến đấu cơ từ thời Liên Xô của họ.

Tuần trước, Ukraine đã ký một thỏa thuận với Pháp để mua 100 máy bay chiến đấu Rafale trong thập niên tới. Thỏa thuận này là một phần trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng 10 năm rộng hơn, nhằm tăng cường đáng kể lực lượng không quân của Ukraine.