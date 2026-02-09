Ukraine nêu lý do khó "ăn miếng, trả miếng" lưới năng lượng Nga

Hiện trường một vụ tập kích (Ảnh: Kyiv Independent).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng ngành năng lượng của Nga là mục tiêu hợp pháp, nhưng Kiev hiện chưa đủ khả năng đáp trả các cuộc tấn công của Nga với quy mô tương đương. Ông cho rằng, năng lực quân sự áp đảo của Nga có được một phần lớn là do thừa hưởng từ thời Liên Xô.

“Chúng tôi không phải lựa chọn giữa đánh vào mục tiêu quân sự hay cơ sở năng lượng. Đối thủ bán nguồn năng lượng này. Nga xuất khẩu dầu. Vậy đó là cơ sở năng lượng hay mục tiêu quân sự? Thành thật mà nói, đó là một. Họ bán dầu, lấy tiền, đầu tư vào vũ khí", ông nói.

"Nguồn gốc nằm ở ngành năng lượng của họ. Đó chính là vấn đề ở đây. Bạn không thể tách bạch nó thành mục tiêu quân sự hay phi quân sự. Đối với chúng tôi, tất cả những mục tiêu này đều là mục tiêu hợp pháp, là thứ nhất và thứ hai", ông khẳng định.

"Người Ukraine phải làm gì? Có hai con đường. Hoặc chúng tôi phát triển vũ khí để đánh vào vũ khí của họ, hoặc chúng tôi đánh vào nguồn tạo ra và tạo ra tiền của họ. Và nguồn đó là ngành năng lượng của họ. Đó là những gì đang diễn ra. Tất cả những điều này đều là mục tiêu hợp pháp đối với Ukraine. Và trước chúng tôi, ai khác có thể làm điều này với người Nga? Không ai cả", ông nhấn mạnh.

Ông Zelensky cáo buộc rằng lực lượng Nga tấn công ngành năng lượng Ukraine nhằm làm suy yếu hệ thống xã hội.

“Đây là nhiệm vụ của tác chiến hỗn hợp, chia rẽ xã hội và làm nó suy yếu, bẻ gãy nó", ông nói, cảnh báo việc Nga tác động tới dân thường có thể làm ảnh hưởng tới quân đội.

"Đó là điều đối thủ đang làm. Vậy Ukraine làm gì? Khi họ tấn công hệ thống năng lượng của chúng tôi, chúng tôi đánh vào hệ thống của họ. Họ không thể sống với điện, trong tiện nghi và bình yên, trong khi chúng tôi phải chịu lạnh và, nói thẳng ra, chỉ có thua thiệt. Họ sẽ nhận lại phản ứng. Chúng tôi có đáp trả ở cùng quy mô không? Không, vì chúng tôi không có nguồn lực như họ", ông thừa nhận Ukraine không thể "ăn miếng trả miếng" Nga trong các cuộc tập kích.

Ông Zelensky nói rằng công nghệ và năng lực sản xuất mà Nga tích lũy được một phần là di sản của toàn bộ Liên Xô. Ông cũng nhắc lại quyết định của Ukraine khi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Trước đó, ông từng nhiều lần cho rằng, quyết định này là không sáng suốt khi Ukraine vừa không có an ninh, vừa không có vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi có phải đáp trả tương xứng không? Có. Nhưng chúng tôi có cùng quy mô với Nga không? Không, họ thừa hưởng mọi thứ từ thời Liên Xô. Chúng tôi không có điều đó, nhưng chúng tôi đang lớn mạnh. Và chúng tôi đang lớn mạnh theo cấp số nhân”, ông Zelensky nói thêm.

Hệ thống năng lượng của Ukraine vẫn đang chịu áp lực nghiêm trọng, và các nhà máy điện hạt nhân vẫn bị ngắt kết nối một phần khỏi lưới điện tính đến ngày 8/2, sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine trong đêm 7/2.

Một trong những tình hình tồi tệ nhất là tại Kiev, nơi người dân chỉ được cấp điện từ 1,5 đến 2 giờ mỗi ngày trong nhiều ngày liền.

“Tình hình trong hệ thống năng lượng vẫn rất khó khăn. Mức độ thâm hụt điện năng và thiệt hại gây ra đối với lưới truyền tải và phân phối điện hiện không cho phép dỡ bỏ tình trạng cắt điện khẩn cấp ở hầu hết các khu vực,” Ukrenergo, công ty vận hành lưới điện quốc gia, cho biết.