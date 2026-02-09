Tổ hợp pháo phản lực Sarma của Nga bắt đầu được sản xuất loạt và đang thử nghiệm thực chiến ở Ukraine (Ảnh: Telegram).

Giám đốc công nghiệp Tập đoàn quốc doanh Rostec của Nga, ông Bekhan Ozdoev, xác nhận trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS hôm 8/2 rằng một lô hệ thống pháo phản lực đa nòng Sarma hiện đại nhất đã được bàn giao cho Lực lượng vũ trang Nga. Chúng đang được thử nghiệm tại khu vực tác chiến đặc biệt.

"Bắn và chạy": Đối trọng với HIMARS của Mỹ

Hệ thống Sarma, với 6 ống phóng tương tự tổ hợp HIMARS do Mỹ chế tạo, được thiết kế cho chiến thuật "bắn và chạy", vốn ngày càng quan trọng trong bối cảnh chiến trường đầy rẫy máy bay không người lái.

Nga tuyên bố Sarma có khả năng tập kích mục tiêu ở khoảng cách lên đến 120km, xa hơn đáng kể so với tầm bắn 80km của đạn GMLRS 227mm tiêu chuẩn trên HIMARS. Tuy nhiên, Mỹ đã đưa vào sử dụng phiên bản ER-GMLRS với tầm bắn 150km, vượt trội hơn khả năng hiện tại của Sarma.

Việc Nga xuất xưởng Sarma diễn ra trong bối cảnh hệ thống HIMARS đã chứng tỏ hiệu quả vượt trội trong khả năng tấn công tầm xa của Ukraine kể từ năm 2022. Hệ thống do Mỹ chế tạo đã cho phép lực lượng Kiev thực hiện các cuộc tập kích hỏa lực chính xác, cơ động vào những mục tiêu giá trị cao, điều mà quân đội Nga gặp khó khăn trong việc đối phó.

Defense Express nhận định, câu chuyện về Sarma mang ý nghĩa biểu tượng cũng như quân sự, khẳng định hệ thống này như một phản ứng trước lợi thế công nghệ của phương Tây.

Nhờ các tính năng ưu việt và nếu được chỉ thị mục tiêu trong thời gian thực, Sarma có thể tung đòn "đánh nhanh, diệt gọn" nhằm vào các tổ hợp HIMARS của Ukraine trên chiến trường, vì vậy, chúng được coi là "sát thủ" đối với hệ thống vũ khí Mỹ.

Tổ hợp pháo phản lực Sarma của Nga được đặt trên khung gầm xe vận tải quân sự KamAZ 4 cầu chủ động (Ảnh: Telegram).

Sarma 300mm: Phiên bản nâng cấp trên xe KamAZ

Trước đó, vào tháng 9/2025, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã giới thiệu phiên bản mới của hệ thống Sarma, gắn trên xe tải KamAZ-63501, tại một triển lãm ở Perm.

Biến thể nâng cấp này mang 6 ống phóng 300mm trên khung gầm KamAZ 4 cầu chủ động (8x8) với cabin bọc thép và hệ thống điều khiển hỏa lực tự động tích hợp với hệ thống trinh sát và xác định mục tiêu.

Các nhà phát triển nhấn mạnh tính cơ động, khả năng bố trí ống phóng theo mô-đun và tên lửa dẫn đường. Nguyên mẫu sử dụng xe tải KamAZ-63501 với cabin bọc thép, có khả năng bảo vệ kíp pháo thủ trước các loại vũ khí nhẹ và mảnh văng của bom, pháo.

Hệ thống có chiều dài khoảng 11,2m, trọng lượng chiến đấu khoảng 24 tấn, khoảng sáng gầm xe 390mm và tầm hoạt động gần 1.000km, được trang bị động cơ diesel V8 công suất khoảng 360 mã lực.

Mặc dù số ống phóng chỉ bằng một nửa so với 12 ống của các hệ thống pháo phản lực bánh xích nặng hơn, Sarma ưu tiên tính cơ động chiến thuật, triển khai và thu hồi nhanh hơn, giảm thiểu nguy cơ bị phản pháo. Việc duy trì khả năng tác chiến liên tục dựa vào các xe vận tải kiêm nạp đạn chuyên dụng mang theo đầy đủ nhiều cơ số để tái nạp nhanh chóng.

Sarma được thiết kế để bắn cả rocket 300mm cũ và hiện đại của Nga, bao gồm các loại 9M55 cũ với tầm bắn lên đến 70km, các loại tầm trung như 9M528 hay 9M531 đạt 90km, và các loại tên lửa dẫn đường Tornado-S mới hơn như 9M542, 9M544 và 9M549, được báo cáo là có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 120-130km.