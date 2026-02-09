Vũ khí "đáng sợ nhất" của Nga ngày càng nguy hiểm hơn

Quả bom UMPB-5R (Ảnh: Defence Blog).

Nga đã công bố phiên bản cập nhật của bom lượn có cánh dành cho máy bay chiến đấu, cho thấy sự nâng cấp của bộ dẫn đường UMPK-500 thành một biến thể mới được định danh là UMPB-5, Defence Blog đưa tin.

Vũ khí này là bước phát triển tiếp theo của dòng bom dẫn đường có cánh UMPK mà Nga đã sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến ở Ukraine. Thiết kế mới có những thay đổi đối với thân bom và cấu hình cánh nhằm kéo dài tầm đánh, trong khi vẫn giữ nguyên kiến trúc dẫn đường hiện có.

Theo các nguồn tin Ukraine, UMPB-5 sử dụng cùng hệ thống dẫn đường và điều hướng như các biến thể bom lượn trước đây của Nga, kết hợp định vị vệ tinh và hiệu chỉnh quán tính thường được gọi là SMART và Kometa-M12.

Những hệ thống này cho phép bom được thả từ máy bay ngoài tầm tác chiến của nhiều hệ thống phòng không, trong khi vẫn duy trì độ chính xác chấp nhận được đối với mục tiêu cố định.

Một biến thể khác, được xác định là UMPB-5R, cũng đã được báo cáo. Các nguồn tin Ukraine cho biết phiên bản này tích hợp một động cơ phản lực turbo cỡ nhỏ do SWIWIN sản xuất, giúp vũ khí đạt tầm bay tối đa lên tới 200km theo công bố. Biến thể có động cơ này nhằm mở rộng thêm khả năng tấn công tầm xa, nhờ duy trì lực đẩy trong suốt hành trình thay vì chỉ dựa vào lực từ việc bom lượn theo khí động học.

Ngay cả khi không có hệ thống đẩy, việc cải thiện hiệu suất khí động học và tăng diện tích cánh đã giúp kéo dài tầm lượn thêm khoảng 40-50 km. Theo đó, UMPB-5 không động cơ có thể đạt tới khoảng 160km khi được thả từ độ cao và tốc độ phù hợp.

Các loại bom cập nhật này được thiết kế để mang trên các máy bay chiến thuật Nga, bao gồm tiêm kích ném bom Su-34 Fullback. Tầm bắn mở rộng cho phép máy bay phóng vũ khí ở xa hơn tuyến phòng không tiền tuyến mà vẫn có thể đánh trúng mục tiêu sâu trong khu vực do Ukraine kiểm soát.

Thay vì phải lao vào thả bom từ trên đầu mục tiêu, chúng có thể thả bom từ khoảng cách 40-65km.

Không có gì ngạc nhiên khi từ năm 2023, khi hàng trăm chiến đấu cơ ném bom Sukhoi Su-30 và Su-34 chuyển sang sử dụng bom lượn, tỷ lệ thiệt hại của các phi cơ này đã giảm xuống rõ rệt.

Khả năng công phá rất mạnh mẽ, thách thức phòng không của đối thủ, biến bom lượn của Nga trở thành "vũ khí đáng sợ nhất" trong quan điểm của nhiều binh sĩ Ukraine.

Nga ngày càng dựa vào bom lượn có cánh như một phương thức hiệu quả về chi phí để phóng đầu đạn thông thường cỡ lớn mà không phải đặt máy bay vào tầm đe dọa của hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung của Ukraine.

Cách tiếp cận mô-đun cho phép chuyển đổi các quả bom không dẫn đường cũ thành vũ khí dẫn đường thông qua các bộ phận gắn thêm, giúp đơn giản hóa sản xuất và hậu cần.

Để đối phó với bom lượn, Ukraine đã tìm cách gây nhiễu vũ khí này bằng hệ thống tác chiến điện tử hoặc tìm cách bắn hạ các máy bay Sukhoi của Nga.

Nhưng gây nhiễu đòi hỏi liên tục thích ứng, trong khi Nga liên tục bổ sung thêm các bộ thu tín hiệu vệ tinh mới cho những thế hệ bom lượn tiếp theo. Còn phòng không tầm xa thì thiếu hụt, vì không quân Ukraine phải ưu tiên bảo vệ các thành phố lớn và nhà máy điện trước tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga.