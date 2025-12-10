Ukraine sẵn sàng ngừng bắn một phần, Nga nêu thời điểm chấm dứt xung đột

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn ngày 9/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky nêu rõ, Ukraine sẽ sẵn sàng thiết lập một lệnh ngừng bắn nhằm vào hạ tầng năng lượng với Nga nếu Moscow đồng ý với sáng kiến như vậy.

“Nếu Nga sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn về năng lượng, chúng tôi cũng sẵn sàng. Điều này rất quan trọng đối với người dân”, ông nói thêm.

Ông cho biết, lực lượng Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Do một số lượng lớn cơ sở năng lượng bị hư hại trong những cuộc tấn công này, việc cắt điện luân phiên theo giờ được áp dụng trên toàn quốc mỗi ngày.

Hồi tháng 3, Ukraine và Nga đã đồng ý về một lệnh đình chiến liên quan đến năng lượng. Tuy nhiên, 2 bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.

Theo ông Zelensky, một trong những vấn đề then chốt của hình thức ngừng bắn này là không có bên thứ ba nào giám sát việc tuân thủ thỏa thuận.

Vào tháng 10, ông Vadym Skibitskyi, một quan chức tình báo quốc phòng Ukraine, nói rằng vấn đề về một lệnh ngừng bắn năng lượng với Nga chỉ nên được thảo luận như một phần của một lệnh ngừng bắn rộng hơn.

Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố, Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đề ra trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

“Chúng tôi, tất nhiên, sẽ đi đến kết thúc hợp lý của việc này, cho đến khi các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt được hoàn thành”, ông Putin nói qua cuộc họp video.

Ông Putin cho biết thêm, Nga đã cố gắng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao trong 8 năm và đã ký các thỏa thuận Minsk, hy vọng rằng nó có thể được giải quyết bằng biện pháp hòa bình.

Tuy nhiên, ông cáo buộc các lãnh đạo phương Tây sau đó công khai thừa nhận rằng họ chưa bao giờ có ý định tuân thủ các thỏa thuận đó, mà chỉ ký để “câu giờ” cho Ukraine tái vũ trang.

Nga hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Ukraine dựa trên kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm.

Mặc dù vậy, đến nay, cả Nga và Ukraine đều chưa chấp nhận hoàn toàn kế hoạch này. Tổng thống Putin cho biết, Moscow chỉ chấp nhận một phần kế hoạch, trong khi một số điểm của đề xuất hòa bình do Washington soạn thảo là “không thể chấp nhận được”.

Moscow nhiều lần khẳng định muốn một giải pháp ngoại giao, nhưng nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy đạt được các mục tiêu bằng biện pháp quân sự nếu Ukraine từ chối đàm phán.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya nói, Moscow muốn đạt mọi mục tiêu ở Ukraine bằng con đường ngoại giao hơn là quân sự.

“Câu hỏi đặt ra là liệu điều này được thực hiện bằng biện pháp quân sự hay bằng con đường ngoại giao. Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh chúng tôi ưu tiên lựa chọn thứ hai. Tuy nhiên, chúng tôi hiện không thấy có điều kiện nghiêm túc nào cho điều đó", ông nói.