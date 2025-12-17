Ukraine phản kích: Tuyến hậu cần, lực lượng tinh nhuệ Nga vào tầm ngắm

Chênh lệch về nguồn lực là một trong những nguyên nhân khiến Ukraine không giữ vững được Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Dù Nga khẳng định đã giành được Pokrovsk ở mặt trận Donetsk, phía Ukraine nhấn mạnh họ chưa thất thủ ở thành trì này. Giờ đây, Ukraine đang nhằm mục tiêu vào các tuyến hậu cần quan trọng, cũng như đơn vị tinh nhuệ mà Moscow triển khai ở tiền tuyến.

Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết họ đã ngăn các nỗ lực của Nga nhằm củng cố lực lượng dọc theo các tuyến đường sắt ở Pokrovsk, qua đó ngăn chặn việc thiết lập các vị trí mới phục vụ một cuộc tiến công trong tương lai.

Theo phía Ukraine, lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 80% Pokrovsk và đang bao vây Myrnohrad, thành phố lân cận. Moscow đã triển khai khoảng 170.000 binh sĩ tại khu vực này. Việc giành được Pokrovsk có thể giúp củng cố vị thế của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình và phát đi thông điệp tới Mỹ rằng Kiev khó có thể lấy lại được lãnh thổ. Vì vậy, Ukraine đang tìm cách phản kích ở khu vực này.

Trong chiến dịch, một cụm quân Nga đã tìm cách kiểm soát các vị trí dọc theo tuyến đường sắt ở Pokrovsk để tạo điều kiện cho bước tiến tiếp theo. Ukraine đã coi đây là mục tiêu chiến lược vì Pokrovsk trước đó là một điểm nút hậu cần quan trọng ở mặt trận miền Đông. Vì vậy, Ukraine đã gia tăng các đợt tập kích nhằm vào Nga dọc theo tuyến đường sắt quan trọng này để ngăn Moscow tạo đột phá.

Theo Victor Trehubov của Nhóm Lực lượng Liên hợp, lực lượng Ukraine đã nhận được tăng viện tại khu vực Pokrovsk và đang gây ra thiệt hại cho Nga, cũng như khiến Moscow kéo căng lực lượng để đối phó.

Ukraine cho biết, Nga đã điều quân tăng viện để tìm cách đột phá tuyến phòng thủ của Ukraine cả ở hai bên sườn lẫn theo các hướng chính. Kiev tuyên bố vẫn giữ vững phòng thủ ở khu vực phía bắc Pokrovsk, trong khi chặn các bước tiến của Nga ở khu vực trung tâm thành phố.

Ukraine vẫn đang tìm cách phản kích Nga ở Pokrovsk (Ảnh: ISW).

Theo phía Ukraine, Cụm Lực lượng Trung tâm của Nga đã gọi lực lượng dự bị, Sư đoàn Đổ bộ Đường không Cận vệ số 76, tới Pokrovsk.

Đây là lực lượng tinh nhuệ giúp Nga áp đảo Ukraine về hỏa lực và quân số. Dù vậy, Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 của Ukraine đang tìm cách gây tổn thất cho sư đoàn 76 của Nga. Robert Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, cho biết các UAV của Ukraine đang gây ra thiệt hại cho Nga.

Trong giai đoạn giao tranh ác liệt nhất tại Pokrovsk hồi tháng trước, Sư đoàn 76 vẫn ở trạng thái dự bị tại tỉnh Zaporizhia. Chỉ sau khi Cụm Lực lượng Trung tâm của Nga tiến vào trung tâm thị trấn, Sư đoàn 76 mới chính thức được triển khai.

Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 mô tả việc triển khai này như một tin tích cực, cho rằng sư đoàn 76 rời miền Nam sang miền Đông vì Cụm Lực lượng Trung tâm cần bổ sung thêm lực lượng để bù đắp lại tổn thất sau khi chiến đấu dữ dội ở Pokrovsk.

Tuy nhiên, việc Nga còn lực lượng dự bị để tung vào Pokrovsk không hẳn là dấu hiệu của sự suy yếu. Ngược lại, Ukraine có rất ít lực lượng dự bị, sau khi đã điều động những đơn vị cơ động tốt nhất cho cuộc phản công tại Kupiansk, cách Pokrovsk 160km về phía bắc.

Đây là cuộc chiến tiêu hao và bên nào có nguồn lực mạnh mẽ hơn sẽ là bên chiếm ưu thế. Bản thân Ukraine đã đối mặt với sự thiếu hụt lực lượng và đây là một trong những lý do chính khiến quân đội Ukraine cuối cùng không thể giữ vững được Pokrovsk và Myrnohrad.

Điều này đặt ra một thách thức cho Ukraine, nhất là khi họ muốn phản công với lực lượng và trang bị ít hơn hẳn so với Nga. Để tiến công thành công, phía chủ động cần đảm bảo tỷ lệ binh sĩ 3/1 so với phía phòng thủ nếu muốn tạo đột phá. Tuy nhiên, với tình trạng thiếu quân số, các lựa chọn của Ukraine sẽ trở nên tương đối hạn chế khi lực lượng Nga tại đây được mô tả là gấp 5 lần đối thủ.