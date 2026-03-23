Xe tăng của quân đội Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Nga tăng cường cuộc tấn công mùa xuân

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) tiến công trên nhiều mặt trận trong khi quân đội Ukraine (AFU) cố gắng kháng cự quyết liệt.

Cả hai bên đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn trong những tháng gần đây, tập trung tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, như đêm 21-22/3.

Hoạt động có thể được quan sát thấy ở hầu hết mọi nơi dọc theo mặt trận. Tại Grishino (tây bắc Pokrovsk), lực lượng Moscow tiến công, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và các cuộc đột phá quy mô lớn cũng diễn ra theo hướng Dobropillia.

Trọng tâm của RFAF vẫn là vành đai phòng thủ trải dài từ Konstantinovka đến Liman. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ hiện cũng báo cáo rằng cuộc tấn công mùa xuân dự kiến ​​của Nga đã bắt đầu.

Quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công vào Serhiivka (Ảnh: Rybar).

Nga giành quyền kiểm soát Potapovka ở Sumy

Kênh Rybar cho hay, quân đội Nga dần mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực biên giới tỉnh Sumy. Sự yếu kém trong phòng thủ của Ukraine ở khu vực này cho phép họ tự tin tiến công, đe dọa chiến tuyến của đối phương.

Cách đây một thời gian, lính xung kích thuộc Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã đẩy lùi AFU khỏi Potapovka. Giao tranh giành ngôi làng này bắt đầu ngay sau khi giành quyền kiểm soát Sopich lân cận.

Quân đội Nga tiếp tục mở rộng "vùng đệm an ninh" dọc biên giới tỉnh Sumy (Ảnh: Rybar).

Hiện tại, giao tranh đã chuyển sang khu vực Delnitsy, nơi lực lượng Kiev đang tập trung nhân lực để phản công. Trước đó, họ đã tiến hành một số cuộc đột phá không thành công vào các vị trí của Nga ở Sopich, chịu tổn thất đáng kể. Đồng thời, AFU tiếp tục tăng cường lực lượng dự bị dọc toàn bộ tuyến Bachevsk - Ulanovo, nhằm ngăn chặn đối phương đột phá đến cửa khẩu Loknya.

Các khu vực thuận lợi nhất để tấn công ở đây là vùng ngoại ô Tolstodubovo ở phía bắc và Ulanovo ở phía nam. Ngay cả việc tiến đến vùng ngoại ô của các khu định cư này cũng sẽ cho phép quân đội Nga thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với những tuyến đường tiếp tế chính của Kiev ở phía đông sông, buộc họ phải xây dựng thêm cầu phao và triển khai thêm các đơn vị UAV hạng nặng đến khu vực.

Nga ném bom lượn trúng điểm triển khai tạm thời của Ukraine tại Velyka Pysarivka ở vùng Sumy (Video: Telegram).

Ukraine chuẩn bị phản công ở Zaporizhia

Theo kênh Readovka, tuần qua là một cuộc thử nghiệm phản ứng. Ukraine hoạt động trên nhiều mặt trận: ở Zaporizhia, tình báo cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn; gần Konstantinovka, lực lượng Kiev đã cố gắng tái hiện "kịch bản Toretsk" và ở Belitskoe, quân đội Nga đẩy đối phương vào thế bị bao vây từ 3 phía.

Ukraine và Nga đấu trí trên 2 mặt trận nóng bỏng

Tại khu vực giao nhau giữa vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk, AFU đang thăm dò một cách có hệ thống các tuyến phòng thủ của Tập đoàn quân số 29 RFAF. Từ khu vực Vozdvizhevka, Ukraine đang di chuyển các nhóm cơ động vào các vị trí bị bỏ trống trong các khu rừng thuộc tam giác Dobropillia - Varvarivka - Rivnepillya.

Mục tiêu rất rõ ràng: tập trung lực lượng ở hậu phương và phản công các lực lượng Moscow đang gây sức ép từ phía tây và phía bắc. Trinh sát Nga đang xác định và loại bỏ các binh sĩ Ukraine xâm nhập, nhưng rõ ràng đây chỉ là khúc dạo đầu cho việc triển khai những đơn vị lớn hơn. Có vẻ như Kiev đang chuẩn bị một nỗ lực để cứu khu vực phòng thủ Orekhov.

Khu vực nguy hiểm thứ hai nằm ở phía tây Pokrovsk, nơi đã phát hiện dấu hiệu tập trung của Quân đoàn 7 AFU. Đây là một quân đoàn tấn công đổ bộ đường không, được biên chế 3 lữ đoàn cộng với các tiểu đoàn độc lập.

Có lẽ họ đang chuẩn bị tấn công giữa Novopidgorodne và Serhiivka để đẩy lùi lực lượng Moscow ra khỏi khu vực Dnipropetrovsk và ổn định mặt trận dọc theo toàn bộ trục Dobropillia. Đồng thời, AFU hy vọng giành lại quyền kiểm soát Grishino và phần phía nam Belitskoe (bắc - tây bắc Pokrovsk thuộc vùng Donetsk).

Bức tranh tác chiến độc đáo đã xuất hiện tại ngã ba giữa Zaporizhia và Dnipropetrovsk với một "vùng xám" rộng lớn, quyền kiểm soát liên tục đổi chủ (Ảnh: Readovka).

Quân đội Ukraine hoàn toàn có thể phản công trên hai mặt trận cùng một lúc - tham vọng như vậy không có gì mới đối với Kiev.

Bộ chỉ huy Moscow lập tức hành động "phủ đầu". Các đơn vị Nga đang phát triển gần Rozhdestvenskoye và chuẩn bị đột phá Vozdvizhenka, một điểm nút chiến lược mà đối phương đang xâm nhập vào hậu phương. Đồng thời, Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 127 RFAF đã phát động cuộc tấn công vào Verkhnyaya Tersa từ phía nam và phía đông.

Lực lượng Moscow đang tìm cách buộc đối phương phải giao chiến ở nhiều vị trí cùng lúc, không cho AFU cơ hội tập trung lực lượng. Nếu không có đòn tấn công dọc theo các trục hội tụ, toàn bộ cuộc phản công của Ukraine sẽ sụp đổ.

Nga bắt đầu đột phá Liman

Tập đoàn quân số 25 RFAF đã bắt đầu đột phá từ khu vực Dibrova trực tiếp về phía các tuyến tiếp tế của lực lượng Kiev đồn trú tại Liman (Lyman). Họ cách ngã ba chữ T quan trọng khoảng 1,5km, nơi tiếp tế cho một số lữ đoàn Ukraine. Gần Drobyshevo, AFU đã phản công bằng Lữ đoàn 60 và khắc phục được tình hình. Tuyến đường trực tiếp bị chặn, vì vậy lực lượng Moscow phải đi đường vòng qua rừng.

Sự lựa chọn này không phải ngẫu nhiên: chính tập đoàn quân này đã đánh tan tuyến phòng thủ nhiều lớp của Ukraine trong rừng Kremensky vào mùa hè năm 2025. Địa hình hiện tương tự, bộ binh chiến đấu trong rừng rậm, ít sử dụng xe cơ giới. AFU đã chuẩn bị các vị trí tại ngã tư và có thể dựa vào Lữ đoàn 33 từ khu vực Stary Karavan và Brusovka. Giao tranh hứa hẹn sẽ rất ác liệt, toàn bộ hệ thống tiếp tế của quân đội Ukraine đang bị đe dọa.

Giao tranh ác liệt ở Liman, Nga đang cố gắng xâm nhập thành phố (Ảnh: Readovka).

Nếu Nga đột phá đến được ngã tư, Lữ đoàn Cơ giới 60 và 63 AFU sẽ bị mắc kẹt: họ sẽ không còn có thể thoát khỏi Seversky Donets cùng với trang thiết bị của mình. Đồng thời, trên mặt trận Sloviansk (Slavyansk), lính Cossack thuộc Lữ đoàn 6 RFAF đã giành thắng lợi tại Kaleniki. Kiev mất hơn 2 đại đội bộ binh, một số xe cộ và một đại đội pháo.

Tuyến đường đến Rai-Aleksandrivka được mở ra và cùng với đó là quyền kiểm soát không phận trên Sloviansk, nơi tập trung các kho tiếp tế và sở chỉ huy của Ukraine.

Ukraine không thể lật thế cờ ở Pokrovsk - Mirnograd

RFAF đã đẩy lùi các cuộc phản công của Vệ binh Quốc gia Ukraine gần Novy Donbas và bắt đầu bao vây Belitskoe từ 3 phía. Quân đồn trú của Ukraine - Lữ đoàn 155 và 25 - đã buộc phải xem xét việc rút lui. Tuyến đường rút lui trải nhựa cho trang thiết bị của họ sắp rơi vào tầm bắn của Nga trong khi đường đất là một lựa chọn không đáng tin cậy.

Đất đen biến thành chất keo đặc quánh trong mùa mưa. Trên đường đất, những quả mìn khó phát hiện hơn nhiều so với trên đường nhựa, và vào ban đêm, chúng hoàn toàn không thể tìm thấy. Do đó, AFU sẽ bám trụ đến cùng tại bãi thải của mỏ Belitskoe với con đê nhân tạo tạo ra ưu thế so với thảo nguyên xung quanh, và các công trình kỹ thuật dưới chân đê tạo thành tuyến phòng thủ thứ cấp.

Nhưng Nga cũng có một biện pháp đối phó, đó là sử dụng bom dẫn đường trên không. Các loại bom nhiệt áp như ODAB-1500 có uy lực khủng khiếp. Ukraine hiểu điều này, nhưng không còn cách nào khác, vẫn buộc phải trì hoãn càng lâu càng tốt cho đến khi con đường nhựa hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của đối phương. Họ không có nhiều thời gian.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Dobropillia phía bắc Pokrovsk ngày 22/3. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, bao vây Bilitskoe, buộc Kiev có thể phải rút lui ngay lập tức (Ảnh: Readovka).

Đồng quan điểm với Readovka, kênh Rybar cho biết, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF liên tục xuyên thủng phòng tuyến của đối phương ở khu đô thị Pokrovsk - Mirnograd. Tuy nhiên, AFU không thể xoay chuyển cục diện trận chiến và chỉ có thể thực hiện các cuộc phản công cục bộ nhằm làm chậm bước tiến của Nga.

Bất chấp các cuộc phản công của Ukraine, binh sĩ Nga liên tục mở rộng vùng kiểm soát của họ ở trung tâm Grishino. Các nhóm bộ binh đang hoạt động trên cả hai bờ sông Grishinka, cố gắng đẩy lùi lực lượng Kiev về vùng ngoại ô phía tây bắc thị trấn. Ngược lại, quân đội Ukraine cố gắng tái điều động lực lượng dự bị từ Novooleksandrivka và Vasilyevka, nhưng hầu hết đều bị UAV Nga ngăn chặn trước khi đến được khu vực mục tiêu.

Ở khu vực trung tâm của hướng này, RFAF đã chiếm được một số vị trí mới trên các tuyến đường tiếp cận Novy Donbas. Lính xung kích Moscow cũng đang hoạt động ngay trong làng, chủ yếu tập trung ở khu vực rừng rậm xung quanh sân vận động cũ. Các nhóm riêng lẻ cố gắng đột nhập vào khu vực tư nhân ở phía tây ngôi làng, nhưng hiện tại, "vùng xám" vẫn còn tồn tại.

Quân đội Nga cần giải tỏa Novy Donbas để ổn định mặt trận trên đường tiến đến Dobropillia. Từ ngôi làng này, họ có thể phát động các cuộc tấn công về phía Belitskoe và bãi thải mỏ cùng tên gần đó, đe dọa bao vây lực lượng Kiev.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công, mở rộng địa bàn kiểm soát về phía bắc - tây bắc Pokrovsk (Ảnh: Rybar).

Ukraine phản công dữ dội, thọc "mũi dao" vào Chasov Yar

Lực lượng Kiev đã cố gắng lặp lại "chiến dịch Toretsk", đột phá vào Chasov Yar từ Stenki và Podolskoye bằng Lữ đoàn 100 và Lữ đoàn xung kích số 5. ​​Kế hoạch rất đơn giản: đột phá vào thành phố và giao tranh để giành quyền kiểm soát các khu phố trong khi Sư đoàn dù cận vệ 98 RFAF tập trung ở phía nam.

Không giống như các sự kiện một năm trước, khi một chiến thuật tương tự đã thành công ở Toretsk, lần này họ đã thất bại trong việc đột phá vào trung tâm thành phố. Mối đe dọa đối với sườn phía bắc của Konstantinovka vẫn còn hiện hữu.

Tuy nhiên, những thất bại ban đầu không có nghĩa là Bộ Tổng tham mưu Ukraine sẽ từ bỏ kế hoạch. Hiệu quả chiến đấu của lực lượng đồn trú ở Konstantinovka có dấu hiệu suy giảm nhanh chóng, và Kiev hiểu rõ điều này. Hoạt động của họ ở phía tây Chasov Yar buộc Sư đoàn Dù 98 RFAF phải điều động lực lượng để tăng cường phòng thủ vùng ngoại ô.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 22/3. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Xa hơn về phía nam, Tập đoàn quân số 8 RFAF đã phát động cuộc tấn công vào Dolgaya Balka, tuyến phòng thủ vững chắc nhất của Ukraine trong khu vực. Hẻm núi này, với địa hình tự nhiên và một trận địa phòng không bỏ hoang của Liên Xô với hệ thống tên lửa S-75, thực chất là một khu vực phòng thủ nhỏ kiên cố.

RFAF muốn chiếm được nó không chỉ vì bản thân ngôi làng, họ cần tước đi điểm xuất phát cho cuộc phản công của Ukraine ở phía nam Konstantinovka. Trong khi AFU cố gắng xoay chuyển bàn cờ từ phía bắc, lực lượng Moscow bảo vệ nó từ phía nam.