Ukraine nói 710.000 binh sĩ Nga xung trận, cường độ chiến đấu phá kỷ lục

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (Ảnh: Telegram).

Theo ông Syrskyi, vào một vài ngày, số vụ giao tranh lên tới 300, cường độ chiến đấu cao nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ. Dù vậy, ông tuyên bố quân đội Ukraine vẫn ghìm giữ được áp lực, “phá vỡ các kế hoạch của Nga, không từ bỏ chiến thuật phòng ngự chủ động và áp dụng chúng một cách hiệu quả".

Ông Syrskyi cho biết quy mô lực lượng Nga tham chiến đã duy trì ở mức khoảng 710.000 binh sĩ trong thời gian dài. Đồng thời, ông cho rằng Nga không thể tăng thêm con số này vì Ukraine vẫn đang gây ra tổn thất cho đối phương. Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine.

Tổng tư lệnh Syrskyi cũng thừa nhận rằng trong tháng 11, Nga đã kiểm soát được một số khu vực lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng trên một số hướng then chốt, Lực lượng Ukraine đang tiến hành các hoạt động chủ động của riêng mình, đẩy đối phương khỏi các khu dân cư.

Đặc biệt, các hoạt động tích cực vẫn tiếp diễn tại khu vực cụm đô thị Pokrovsk - Myrnograd ở Donetsk. Riêng tại Pokrovsk, trong những tuần gần đây, Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 16km² ở phía bắc thành phố. Trước đó, Nga khẳng định đã kiểm soát hoàn toàn khu vực chiến lược này.

Ông Syrskyi cũng báo cáo rằng Nga đang điều thêm lực lượng dự bị tới hướng Pokrovsk.

“Chúng tôi đang giữ vững phòng tuyến tại cụm Pokrovsk - Myrnograd. Tôi một lần nữa đã tới các cơ quan chỉ huy đang tiếp tục chiến dịch theo hướng này trong một chuyến công tác. Tình hình vẫn khó khăn. Đối phương tìm cách gia tăng áp lực lên các vị trí phòng thủ của chúng tôi, chuyển thêm lực lượng dự bị tới đây”, ông viết.

Sau khi nghe báo cáo từ các chỉ huy, ông Syrskyi cho biết ông đã “làm rõ nhiệm vụ” cho các tư lệnh quân đoàn và các đơn vị phòng vệ tại khu vực này. Những biện pháp được xác định nhằm tăng cường phòng thủ, bao gồm bảo đảm hoạt động của các tuyến hậu cần quan trọng, nâng cao hiệu quả hỏa lực, cải thiện phối hợp giữa các đơn vị, và bảo đảm đầy đủ trang bị, vật tư cho lực lượng phòng thủ.

“Chúng tôi vẫn kiên định với chiến thuật phòng ngự chủ động. Điều này bao gồm cải thiện thế trận tác chiến, tiến hành các chiến dịch cục bộ để đẩy đối phương khỏi một số khu vực, và tạo điều kiện cho các đòn cơ động tiếp theo của lực lượng phòng thủ", ông nhấn mạnh.

Dự án tình báo chiến trường của Ukraine Deepstate cho rằng phía bắc Pokrovsk đang nằm trong vùng xám, và Myrnograd cũng bị bao quanh từ hướng tây bắc. Điều này cho thấy giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra, và chưa thể xác định rõ bên nào kiểm soát hoàn toàn khu vực.

Ngày 4/12, các nguồn tin của LIGA.net trong Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến độc lập số 38 cho biết Myrnograd hiện gần như bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn. Nga sử dụng nhiều bom lượn, và tình hình theo hướng này cực kỳ khó khăn.

Ngày 8/12, Quân đoàn số 7 của Lực lượng Đổ bộ Đường không xác nhận quân đội Ukraine đã rút về các tuyến có lợi hơn gần Pokrovsk và Myrnograd. Bộ chỉ huy cho biết bước cơ động này nhằm bảo toàn sinh mạng binh sĩ, cải thiện bảo đảm hậu cần cho cụm lực lượng, và nắn thẳng tuyến mặt trận.