Quân số áp đảo gấp 5 lần Ukraine, Nga dồn dập vây bọc mặt trận chiến lược

Các binh sĩ Ukraine bảo vệ Huliaipole (Ảnh: EP).

Euromaidan Press cảnh báo, nếu không có thêm làn sóng quân tiếp viện mới, lực lượng Ukraine có thể sẽ tiếp tục rút lui, cuối cùng làm lộ các thành phố lớn ở phía đông (Kramatorsk và Sloviansk) và phía nam (Zaporizhia) trước hỏa lực Nga, và trong kịch bản xấu nhất là trước các cuộc tấn công trên bộ.

Huliaipole là điểm tựa then chốt của hệ thống phòng thủ Ukraine ở mặt trận Đông Nam tại tỉnh Zaporizhia. Thị trấn này vẫn an toàn cho đến khi một lực lượng Nga hùng hậu do Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 127 dẫn đầu khai thác các khoảng trống trong phòng tuyến Ukraine, tiến nhanh qua địa hình trống trải và áp sát toàn bộ vùng ngoại vi Huliaipole vào đầu tháng này.

Lực lượng đồn trú trong thị trấn là Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 102 của Ukraine đã bị tổn thất nặng nề. Ukraine sau đó đã điều động Trung đoàn Xung kích tinh nhuệ số 225 tới hỗ trợ, đơn vị đã khẩn trương cơ động tới đây từ tháng trước.

Phòng tuyến Ukraine được củng cố ngay trong nội thị Huliaipole. Tuy nhiên, các đơn vị Ukraine đang thiếu bộ binh không còn đủ khả năng phòng thủ hiệu quả các khu đô thị trước những trung đoàn Nga giàu bộ binh, có ưu thế quân số gấp 5 lần đối phương.

Lực lượng Ukraine triển khai UAV để bù đắp thiếu hụt bộ binh, nhưng các khu xây dựng dày đặc với nhiều công trình bỏ hoang và tầng hầm sâu lại che chắn cho Nga trước UAV. Khi chỉ cần một vài binh sĩ Nga lọt được vào một thị trấn hay thành phố, sẽ có thêm nhiều binh sĩ Nga tiếp theo. Các đợt phản kích bộ binh của Ukraine có thể đánh bật họ, nhưng Kiev đang thiếu lực lượng nghiêm trọng. Việc tập kích bằng UAV thì không thể làm điều đó.

Ukraine chịu áp lực ngày càng lớn ở mặt trận Đông Nam (Ảnh: EP).

Trong những ngày gần đây, Nga đã thọc sâu vào các quận phía đông của Huliaipole. Con sông Haichur, chảy theo trục bắc - nam qua thị trấn, là rào cản chính ngăn đà tiến nhanh hơn của Nga vào Huliaipole, nhưng ngay cả nó cũng không phải là tuyến phòng thủ tuyệt đối.

Theo nhà quan sát Thorkill, các nhóm xung kích Nga đã vượt sông tại 2 vị trí khác nhau kể từ tuần trước. Sau đó, họ bắt đầu tiến công hướng về khu phức hợp bệnh viện thành phố ở bờ tây con sông.

“Tôi không loại trừ khả năng các nhóm xung kích Nga đã tiếp cận được khu vực này", chuyên gia Thorkill nhận định.

Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ 102 không được trang bị phù hợp cho cuộc chiến này. Họ đối mặt với tình trạng thiếu hụt tiếp tế rất lớn cho các đơn vị chiến đấu tại đây, việc vận hành tác chiến rất có vấn đề khi thiếu đi sự tin cậy giữa các đơn vị dẫn đến những khoảng đứt gẫy trong tuyến phòng thủ.

Tình hình tại Huliaipole đang xấu đi nhanh chóng đối với Ukraine. “Khả năng các lực lượng Nga vượt sông Haichur sẽ là yếu tố quyết định để chuyển hóa thành công chiến thuật của họ thành thành công chiến dịch”, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cảnh báo.

Theo trung tâm này, thậm chí còn tồn tại nguy cơ các binh sĩ Ukraine trong và xung quanh thị trấn có thể bị chia cắt một phần nếu quân đội Nga tiến về Ostapivske, cách Huliaipole 25km về phía bắc. Lực lượng Ukraine tập trung đông đảo trong và quanh Pokrovske ở tỉnh Dnipropetrovsk lân cận hiện phụ thuộc vào các tuyến đường đi qua và gần Ostapivske để nhanh chóng tiếp cận Huliaipole.