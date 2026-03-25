Binh sĩ Ukraine đang nỗ lực đẩy lùi các đợt tấn công của Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine phá hủy bệ phóng tên lửa siêu thanh Zircon của Nga ở Crimea

Lực lượng Kiev đã phá hủy một bệ phóng tên lửa siêu thanh Zircon ở Crimea trong một cuộc tấn công đêm 24/3, theo thông báo của Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR).

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các đơn vị thuộc GUR đã xác định vị trí và tấn công một đoàn xe thuộc hệ thống phòng thủ bờ biển của Nga trên bán đảo.

"Vào đêm 24/3, các chuyên gia của Cục Hệ thống Không người lái thuộc GUR của Bộ Quốc phòng Ukraine đã theo dõi một đoàn xe bệ phóng Bastion-M ở Crimea, đang di chuyển về phía các vị trí", cơ quan này cho biết.

Theo tuyên bố, một bệ phóng Bastion-M đã bị phá hủy cùng với 2 tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, trong khi một bệ phóng khác bị hư hại. Quân đội Ukraine cho biết thêm rằng 7 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tấn công.

GUR đã công bố video về cuộc tấn công trên mạng xã hội.

Zircon là một tên lửa hành trình siêu thanh của Nga, nó có khả năng di chuyển với tốc độ cao, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn. Các quan chức Ukraine cho biết lực lượng Moscow đã sử dụng tên lửa này trong các cuộc tấn công trên khắp Ukraine.

Ukraine tập kích phá hủy bệ phóng tên lửa Bastion-M của Nga ở Crimea. Tổ hợp này có khả năng bắn tên lửa diệt hạm siêu âm P-800 Onyx hoặc siêu vượt âm Zirrcon (Video: GUR).

Gần 1.000 UAV Nga tham chiến, kỷ lục chưa từng có

Kênh Military Summary đưa tin, Moscow đã phóng một chòm sao vệ tinh, tương tự như hệ thống Starlink của Mỹ. Các vệ tinh này ngay lập tức đi vào quỹ đạo ở chế độ bình thường cho thấy con đường hướng tới việc khôi phục liên lạc chất lượng cao cho quân đội Nga (RFAF) hoạt động thuận lợi trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine đã bắt đầu.

Lực lượng Moscow phát động 2 đợt tập kích đường không quy mô cực lớn vào lãnh thổ Ukraine bằng hàng trăm UAV và hàng chục tên lửa. Sau làn sóng đầu tiên vào lúc rạng sáng, Nga bắt đầu thực hiện làn sóng tiếp theo vào chiều 24/3.

Tổng cộng, gần 1.000 UAV và tên lửa đã được phóng đi, bao gồm 392 UAV và 34 tên lửa hành trình chỉ riêng trong đợt 1. Có 11 khu vực ở Ukraine bị ảnh hưởng, bao gồm Kharkov, Poltava và Dnipro.

Bản đồ mô tả đường bay của tên lửa và UAV Nga trong trận tập kích kỷ lục vào Ukraine ngày 23-24/3 (Ảnh: Military Summary).

Kênh RVvoenkor khẳng định đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất từ ​​trước tới nay. Ukraine bị tấn công bởi gần 1.000 UAV Nga, một kỷ lục chưa từng có.

Cuộc không kích đã diễn ra từ đêm 23-24/3. Các khu vực bị tấn công chính là Lvov, Kiev, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Vinnytsia, Dnipro, tỉnh Odessa và các khu vực tiền tuyến.

Đường bay của UAV Nga bao phủ gần như toàn bộ đất nước Ukraine.

Tiếp đó, trong ngày 24/3, Ukraine bị tấn công bởi thêm 556 UAV (+392 vào ban đêm). Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga, theo phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuri Ignat.

Tại Vinnytsia, một UAV Geran đã rơi xuống trụ sở khu vực của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Bên cạnh cuộc tập kích đường không, quân đội Nga vẫn đang tập trung các cuộc tấn công chủ yếu xung quanh Dobropillia, Konstantinovka, Sloviansk và tỉnh Zaporizhia.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã chiếm được thêm một thị trấn nữa ở biên giới vùng Kharkov.

Sơ đồ đường bay của tên lửa và UAV Nga trong cuộc tập kích trả đũa vào lãnh thổ Ukraine ngày 23-24/3 (Ảnh: AirGuardUA).

Nga bất ngờ chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Konstantinovka

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow bắt đầu xuyên thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine (AFU) tại Konstantinovka.

Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 8 RFAF đã đạt được những kết quả đáng kể bằng cách hành động tích cực tại Konstantinovka. Các đơn vị xung kích đã chọc thủng khu vực phòng thủ trung tâm của lực lượng Kiev đồn trú và tiến vào khu công nghiệp. Mũi tiên phong của Nga chiếm giữ nhà máy gạch Krasny Oktyabr bị bỏ hoang, cũng như một phần nhà ga và các tòa nhà kỹ thuật của nhà máy luyện kim Konstantinovka.

Cụ thể, quân đội Nga phát động đột kích thọc sâu khiến AFU bất ngờ. Ukraine dự đoán một cuộc tấn công từ khu dân cư nông thôn phía nam thành phố và một cuộc đột phá của Sư đoàn Dù Cận vệ số 98 RFAF từ Novodmitrovka. Tuy nhiên, những giả định này đã sai lầm bởi cuộc đột phá bắt đầu theo một hướng khác.

Kế hoạch của Bộ chỉ huy Moscow là chiếm giữ khu vực nhà máy luyện kim trước khi đối phương củng cố vị trí của mình ở đó và biến nó thành một điểm phòng thủ trọng yếu. Kinh nghiệm từ những trận chiến giành các khu công nghiệp Krasnogorovka, Volchansk và Chasov Yar cho thấy khả năng phòng thủ của lực lượng Kiev đồn trú phụ thuộc trực tiếp vào sự hiện diện của các cơ sở như vậy.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 24/3. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Các công trình kiến ​​trúc chủ lực và hệ thống thông tin liên lạc ngầm cho phép Ukraine phòng thủ lâu dài, ngay cả trong những tình huống bị cô lập. Do đó, quân đội Nga đang nhắm mục tiêu chiếm giữ khu công nghiệp trước đối phương.

Kế hoạch này không chỉ đơn thuần là chiếm giữ một tuyến phòng thủ thuận lợi cho các hoạt động tấn công tiếp theo. Một cuộc đột phá của Tập đoàn quân số 8 RFAF có thể dẫn đến việc lực lượng đồn trú của Ukraine bị chia cắt làm hai. Do đó, AFU đứng trước nguy cơ mất đi sự toàn vẹn của hệ thống phòng thủ thành phố, điều này dễ gây ra sự suy giảm nhanh chóng sức kháng cự.

Các đơn vị xung kích Moscow ít bị cản trở do lực lượng Kiev không thể điều động quân đồn trú và nhanh chóng tái bố trí để bảo vệ khu công nghiệp. Mối đe dọa về một cuộc đột phá của Nga vào Konstantinovka từ sườn phía bắc và phía nam vẫn còn đó: hệ thống phòng thủ ngoại vi suy yếu có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Do đó, lực lượng Kiev đang ở trong tình thế nguy kịch, một tình thế mà họ không có đủ nguồn lực để vượt qua. Họ có thể điều quân tiếp viện từ Druzhkovka, nhưng sự cô lập về hậu cần của thành phố làm suy giảm sức mạnh của lực lượng tăng cường bởi họ có thể bị chặn đánh trên đường hành quân và thiệt hại nặng.

Máy bay Nga ném bom hạng nặng FAB-1500 phá hủy vị trí Ukraine ở Konstantinovka (Video: Telegram).

Một số diễn biến đáng chú ý khác

Lực lượng Kiev đã giảm phần nào cường độ phóng UAV. Chỉ có hơn 100 UAV của Ukraine bị đánh chặn trong 24 giờ qua. Theo truyền thống, phần lớn các vụ đánh chặn xảy ra ở các vùng biên giới Kursk, Bryansk và Belgorod, kênh Rybar cho hay.

Lãnh thổ do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhia cũng thường xuyên bị tập kích. Các đòn đánh phá bằng UAV của Ukraine vào phương tiện dân sự và cơ sở hạ tầng gần đây đã trở nên thường xuyên hơn trong khu vực này.

Tại khu vực Burluk, quân đội Nga đã giải tỏa làng Peschane ở khu vực biên giới của vùng Kharkov. Ngôi làng này nằm gần Nesternoye, nơi giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Quân đội Nga tiếp tục mở rộng "vùng đệm an ninh" dọc biên giới tỉnh Kharkov, chiếm giữ thành công thêm 1 ngôi làng (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Konstantinovka, ngoài trận chiến giành thành phố cùng tên, lính xung kích Nga đang tiến hành tấn công cục bộ xa hơn về phía tây, nơi các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn trên đường tiến vào Ilyinovka.