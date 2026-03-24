Binh sĩ Ukraine trên đường ra mặt trận (Ảnh minh họa: New York Times).

Ông Zelensky: "Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn"

Ngày 23/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình báo Ukraine tin rằng quân đội Nga (RFAF) có thể đang chuẩn bị một cuộc tập kích đường không quy mô lớn mới, và kêu gọi người dân đặc biệt chú ý các cảnh báo không kích.

Trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelensky cho rằng cuộc tấn công tiềm tàng có thể diễn ra sớm nhưng không cung cấp thêm chi tiết về thời gian hoặc mục tiêu có thể.

"Hãy chú ý đến các cảnh báo không kích hôm nay", ông Zelensky kêu gọi và tiết lộ, "có thông tin từ tình báo của chúng tôi rằng Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc tập kích đường không quy mô lớn".

Ông nói thêm rằng các đơn vị phòng không đã nhận được các mệnh lệnh cần thiết.

"Hãy tự bảo vệ mình và Ukraine", ông cảnh báo.

Nga thọc sâu vào Konstantinovka

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) phát động một cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn khác vào sâu lãnh thổ Nga. Lần này, mục tiêu là tỉnh Leningrad. Một kho chứa dầu lớn gần thành phố Primorsk đã bị hư hại.

Quân đội Nga (RFAF) tiến hành đòn trả đũa dữ dội vào hệ thống hậu cần của Ukraine. Các vụ nổ đã được ghi nhận gần các thành phố Kryvyi Rih và Odessa.

Đoạn phim định vị địa lý cho thấy binh sĩ Nga hiện diện gần như ngay trung tâm thành phố Konstantinovka (Kostiantynivka). Đồng thời, các nguồn tin ủng hộ Moscow cũng báo cáo về những thắng lợi lãnh thổ tiếp theo được cho là đã diễn ra ở phía nam thành phố.

Tình hình rất căng thẳng, vì việc hạ gục Konstantinovka sẽ đưa quân Nga đến gần hơn đáng kể mục tiêu chiếm giữ cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, thành trì lớn và kiên cố cuối cùng của Ukraine ở Donbass.

Trong khi đó, tại Kupyansk, lực lượng Kiev đang chiếm ưu thế ở phía tây thành phố và tiếp tục đột phá. Các khu vực do Moscow kiểm soát đang dần bị thu hẹp. Trong khi đó, trọng tâm của RFAF đã chuyển sang các khu vực phía đông sông Oskil.

Quân đội Ukraine gần như đánh bật lực lượng Nga khỏi trung tâm thành phố Kupyansk, Moscow chuyển hướng sang phía đông sông Oskil (Ảnh: Military Summary).

Tương tự Military Summary, kênh Rybar xác nhận, giao tranh dữ dội đang diễn ra trong thành phố và trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm. Trong khi AFU đang cố gắng củng cố vị trí ở Krasnoye và ngoại ô Chasov Yar, các nhóm nhỏ của Nga tiếp tục tiến sâu vào Konstantinovka.

Việc lực lượng Moscow tiến đến tuyến này không có nghĩa là họ đã kiểm soát ổn định khu vực phía đông nam, và ví dụ này cho thấy rõ điều gì đang xảy ra khi AFU phát hiện ra một nhóm xâm nhập và cố gắng loại bỏ.

Tại Staraya Santurinovka và Ukrainsky Khutor, các huyện phía nam Konstantinovka, sự hiện diện của lính xung kích Nga đang dần tăng lên. Tuy nhiên, binh sĩ Ukraine vẫn đang hoạt động tích cực ở đó. Nếu chưa giải tỏa các quận phía nam, không thể nói đến việc RFAF đã thiết lập được chỗ đứng vững chắc ở khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là khu công nghiệp gần bờ sông.

UAV Nga tiếp tục hoạt động ở Druzhkovka, Kramatorsk, và thậm chí cả Konstantinovka. Các cuộc tấn công bằng UAV FPV đang vươn tới mục tiêu ở khoảng cách đáng kể từ tiền tuyến và khái niệm "hậu phương" đang dần trở thành dĩ vãng.

Quân đội Nga tiếp tục xâm nhập thành phố Konstantinovka trên nhiều hướng, lực lượng Ukraine ra sức cản phá (Ảnh: Rybar).

Nga thiết lập một đầu cầu chung ở phía đông bắc Sumy

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã hội tụ tất cả các vị trí của họ tại huyện Glukhiv thuộc tỉnh Sumy thành một mặt trận duy nhất.

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đạt được thành công đáng kể tại Sumy, các đơn vị của họ kết nối tất cả các đầu cầu nhỏ ở phía đông Glukhiv đã được nối liền thành một dải, bắt đầu từ Kharkivka và kết thúc tại trạm kiểm soát đường bộ quốc tế Bachevsk. Như vậy, lực lượng Kiev phải căng mình trên một tiền tuyến trải dài hơn 30km, mà họ phải thiết lập một tuyến phòng thủ hoàn chỉnh.

Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ có Lữ đoàn độc lập 101 AFU, cũng như 2 Tiểu đoàn 94 và 5 của Lực lượng Biên phòng Ukraine, tiếp tục đối đầu với quân đội Nga ở đây. Điều đó có nghĩa là họ không thể kháng cự toàn diện nếu Bộ chỉ huy Moscow quyết định tăng cường áp lực ở khu vực. Khả năng này đã tăng lên đáng kể kể từ khi RFAF củng cố các đầu cầu đã được thiết lập trước đó.

Ukraine không thể tiếp tục phớt lờ mối đe dọa. Một số nguồn tin thân cận trong quân đội Nga đã xác nhận rằng Bộ chỉ huy Kiev đã bắt đầu điều động lực lượng từ khu vực Chernihiv đến Glukhiv. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các đơn vị được điều động sẽ ngay lập tức được lệnh tham chiến. Họ có thể sẽ tiếp tục chờ đợi, đánh giá hành động của đối phương để xác định hướng tấn công chính.

Các mũi đột kích của Nga đã hội tụ thành một đầu cầu duy nhất, "vùng đệm an ninh" ở Sumy được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Mục tiêu chính của Nga đã hoàn thành: các đơn vị Kiev mới tái bố trí đến khu vực Glukhiv sẽ không được sử dụng ở các khu vực khác của mặt trận. Lực lượng dự bị Ukraine hiện chưa bị ràng buộc vào giao tranh, nhưng việc điều động họ đến các khu vực khác dự kiến ​​sẽ không diễn ra sớm.

Cả hai bên đều đang chờ đợi thời tiết khô ráo và cây cối đâm chồi nảy lộc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường các hoạt động chiến đấu. Do đó, AFU không thể phớt lờ tình hình đang diễn biến.

Cần lưu ý thêm rằng có 2 trung tâm huấn luyện đang hoạt động tại vùng Chernihiv, đào tạo nhân sự cho quân đội Ukraine: Trung tâm Huấn luyện số 169 Desna và chi nhánh của nó gần làng Goncharovskoye. Việc huấn luyện nhân sự vẫn đang tiếp diễn.

Các trung tâm này cung cấp cho AFU những nhân sự được huấn luyện tối thiểu, tương tự như những người đã được sử dụng làm lực lượng tăng viện cho nhóm hoạt động ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga. Có thể giả định rằng hoạt động của RFAF ở huyện Glukhiv nhằm mục đích buộc đối phương phân bổ lại nguồn lực này.

Trận chiến khốc liệt giành Stepnogorsk

Tình hình ở cánh tây Zaporizhia dường như đang xấu đi đối với quân đội Nga trong bối cảnh các cuộc phản công liên tục của lực lượng Kiev dọc bờ hồ Kakhovka cũ, kênh Rybar cho hay.

AFU đang đột phá gần Primorskoye và cũng tăng cường hiện diện ở Stepnogorsk, nơi các đơn vị Moscow đang giữ vững các tàn tích ở khu vực nhà cao tầng phía nam dưới các cuộc tập kích bằng UAV. Phần còn lại của thành phố dường như đã hoàn toàn rơi vào tay Kiev hoặc vẫn là vùng xám.

Bộ chỉ huy Kiev rõ ràng chưa từ bỏ kế hoạch tiến xa hơn về phía nam, hướng tới Plavni. Một số xe bọc thép trước đó đã cố gắng đột phá ở đó, nhưng đã bị thiêu rụi bởi các cuộc tập kích bằng UAV.

Quân đội Nga chặn đứng đợt phản công quy mô lớn của Ukraine ở Zaporizhia, phá hủy nhiều xe tăng thiết giáp (Video: Telegram).

Tình hình ở cánh đông cũng không kém phần phức tạp, khi hậu cần của lực lượng Moscow dọc theo tuyến Pavlivka - Stepovoye - Malye Shcherbaki bị cản trở nghiêm trọng bởi các khoảng trống và hoạt động mạnh mẽ của UAV Ukraine.

Tuyến Orekhov cũng vẫn là nơi diễn ra các cuộc đụng độ ác liệt. Giao tranh cục bộ giữa các nhóm nhỏ vẫn tiếp diễn ở Malaya Tokmachka và các khu vực tiếp cận Novodanilovka. Tình hình tương tự cũng đang diễn ra gần Novoandriivka.

Quân đội Ukraine đang phản công ác liệt trên cánh tây Zaporizhia, lực lượng Nga gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Rybar).

Sau các cuộc phản công quy mô lớn ở hướng đông Zaporizhia lân cận, nơi AFU đã có thể trì hoãn bước tiến của Cụm tác chiến phía Đông RFAF và đạt được thành công "trên truyền thông", rất có thể Ukraine sẽ tiếp tục gia tăng hơn nữa áp lực lên Cụm tác chiến Dnipro RFAF.

Nếu lực lượng Kiev đẩy lùi pháo binh Nga ra khỏi Zaporizhia ở khoảng cách 20km, ít nhất là vượt qua Kamenskoye, AFU sẽ có lý do để tuyên bố thành công. Và sau đó, một cuộc tấn công lớn hơn nhiều có thể bắt đầu, điều mà quân đội Ukraine rõ ràng đang chuẩn bị.