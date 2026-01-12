Chiến sự Ukraine đang đứng trước bước ngoặt lớn (Ảnh minh họa: Skynews).

Anh phát triển tên lửa đạn đạo cho Ukraine

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Anh cung cấp cho Kyiv Independent ngày 11/1, Vương quốc Anh đã khởi động Dự án Nightfall, nhằm nhanh chóng phát triển các tên lửa đạn đạo tầm xa mới cho Ukraine có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Thông báo này được đưa ra sau chuyến thăm Ukraine gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, trùng với cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV quy mô lớn của Nga nhằm vào Kiev cũng như các thành phố khác hôm 8-9/1.

Trong đợt tập kích này, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik vào tỉnh Lvov, miền Tây Ukraine, chỉ cách biên giới Ba Lan - một thành viên NATO - 60km.

Vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik xảy ra khi ông Healey đang di chuyển qua khu vực này trên đường đến Kiev.

"Chúng tôi đã ở đủ gần để nghe thấy còi báo động không kích quanh Lvov trên đường đến Kiev, đó là một khoảnh khắc nghiêm trọng", ông Healey nói.

“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều này, đó là lý do tại sao chúng tôi quyết tâm cung cấp vũ khí hiện đại nhất cho Ukraine khi họ phản công”, Bộ trưởng Anh nói.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, tên lửa Nightfall, có tầm bắn hơn 500km, sẽ mang đầu đạn nặng 200kg. Các tên lửa phóng từ mặt đất này được thiết kế để phóng loạt chớp nhoáng, sau đó rút lui nhanh chóng, tạo cơ hội cho Ukraine đánh phá các mục tiêu quan trọng trước khi lực lượng Moscow có thể phản ứng. Tốc độ sản xuất là 10 tên lửa mỗi tháng, với giá tối đa là 1,07 triệu USD.

"Một châu Âu an toàn cần một Ukraine mạnh mẽ. Những tên lửa tầm xa mới của Anh sẽ giúp Ukraine tiếp tục tham chiến và khiến (Tổng thống Nga Vladimir) Putin phải lo lắng thêm một điều nữa", Bộ trưởng Mua sắm Quốc phòng Anh Luke Pollard cho biết.

Nga sắp phóng tên lửa siêu vượt âm mới vào Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tập kích đường không quy mô lớn tiếp theo. Các báo cáo cho thấy họ sẽ thử nghiệm một dòng tên lửa siêu vượt âm mới. Nếu được xác nhận, đây có thể trở thành cuộc đánh phá mạnh nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine kể từ khi bắt đầu "Chiến dịch quân sự đặc biệt".

Hoạt động giao tranh có thể được quan sát dọc theo hầu hết toàn bộ chiến tuyến. Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các cuộc tấn công của RFAF vẫn tiếp tục.

RFAF đang tập trung vào Konstantinovka và Liman (Lyman). Các nguồn tin báo cáo về việc họ giành được lãnh thổ ở Konstantinovka với các đoạn video từ phía bắc Donetsk, nơi binh sĩ Nga được phát hiện ở Yarove.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 11/1. Moscow đang gia tăng sức ép, liên tục gây sức ép trên thế gọng kìm khiến Kiev gồng mình chống đỡ (Ảnh: Military Summary).

Các đơn vị Moscow liên tục tăng cường áp lực lên Konstantinovka và Izyum. Quân đội Ukraine (AFU) tại thành phố Konstantinovka đang trên bờ vực cạn kiệt hậu cần, trong khi trên trục Izyum, dường như hệ thống phòng thủ của họ sắp sụp đổ.

Tại Zaporizhia, RFAF được cho là đã vượt sông ở phía đông một lần nữa, chiếm thêm một ngôi làng. Đồng thời, hình ảnh khác cũng cho thấy binh sĩ Nga có mặt dọc theo chuỗi chiến hào phía tây sông.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 11/1. Moscow đang gia tăng tốc độ, liên tục gây sức ép. Kiev dựa vào các tuyến phòng ngự kiên cố để chống đỡ (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tấn công các giàn khoan dầu của Nga ở Biển Caspi

Lực lượng Kiev đã tấn công 3 giàn khoan dầu thuộc sở hữu của Lukoil, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga, ở Biển Caspi, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo ngày 11/1, Kyiv Independent đưa tin.

Ukraine cũng đã phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga ở Lugansk và các mục tiêu quân sự khác, theo tuyên bố.

Ba giàn khoan của Tập đoàn Lukoil bị Ukraine tấn công được sử dụng để khai thác dầu khí.

"Đã ghi nhận các cuộc tấn công trực diện. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá", tuyên bố cho biết.

Các giàn khoan này cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, theo Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SSO), đơn vị đã thực hiện các cuộc tấn công vào rạng sáng 11/1. SSO cũng công bố đoạn video về các cuộc tấn công.

Ukraine phản công, giành lại vị trí ở Konstantinovka

Tình hình xung quanh Konstantinovka vẫn căng thẳng, một lần nữa, trận chiến giành Pleshcheyevo lại diễn ra, kênh Rybar cho hay.

Tại vùng ngoại ô phía tây Chasov Yar và bờ hồ Kleban-Byk vẫn là chiến trường, nơi các nhóm xung kích từ cả hai phía hoạt động tích cực.

Cách đây một thời gian, các đoạn phim xuất hiện trên mạng cho thấy sự hiện diện của binh sĩ Ukraine tại Pleshcheyevo. Họ đang sử dụng các vành đai rừng phía tây ngôi làng để phát động các cuộc phản công, mặc dù không kiểm soát một cách ổn định. Do đó, rất có thể các nhóm bộ binh riêng lẻ vẫn thỉnh thoảng đột nhập rồi sau đó tập hợp lại trong những hầm trú ẩn.

Tuy nhiên, AFU không thể tiến xa hơn về phía Nelepovka qua Krivoy Torets do sự hiện diện dày đặc của UAV. Vì thiếu tiếp tế cũng như các cuộc tấn công thường xuyên của UAV, binh sĩ Ukraine cũng nhanh chóng mất đi khả năng chiến đấu, phải trú ẩn trong các hầm ngầm suốt nhiều tuần.

Từ lâu, hầu như không có chiến tuyến nào theo hướng này. Mặt trận phía trước bao gồm một chuỗi các cứ điểm thường bị cô lập, với một "vùng xám" nằm giữa chúng. Do đội hình thưa thớt này, cả hai bên thường xuyên sử dụng chiến thuật "xâm nhập", đưa các nhóm bộ binh vào phía sau lực lượng phòng thủ đối phương.

Do đó, quân đội Nga chỉ có thể hoàn toàn bảo vệ Pleshcheyevo khỏi các cuộc phản công của đối phương sau khi chiếm giữ hoàn toàn bờ bắc cao hơn của hồ Kleban-Byk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 11/1. Các khu vực gạch chéo là nơi Moscow mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Trái ngược với Rybar, kênh OSINT Intuit cho biết, lực lượng Kiev phản công theo hướng Kramatorsk, đánh bật quân đội Nga khỏi Virobuvka, giành lại một nửa ngôi làng đồng thời xoay chuyển tình thế trong các trận giao tranh chiến hào ác liệt phía bắc Konstantinovka.

Tuyên bố "kiểm soát" của RFAF nhanh chóng sụp đổ khi lực lượng Kiev phản công mạnh mẽ. Tinh thần chiến đấu được nâng cao cho các chiến binh Ukraine giữa mùa đông khắc nghiệt. "Đây là cách để giữ vững phòng tuyến, tiếp tục gây áp lực", kênh OSINT Intuit kêu gọi.

Ukraine phản công dữ dội trên hướng Kramatorsk, chặn đứng đà tiến của Nga, giành lại một ngôi làng (Ảnh: OSINT Intuit).

Tình hình đối với Ukraine ngày càng xấu đi ở Liman

Theo kênh VoenkorKotenok, Cụm tác chiến phương Tây RFAF tiếp tục đột phá ở ngoại ô Liman và đang giao tranh bên trong thành phố.

Ở phía nam, các đơn vị Moscow, trong khi tiếp tục phát triển về phía tây bắc Dibrova, đã tiến qua vùng rừng về phía cơ sở lâm nghiệp, cắt đứt đường T-05-14, tiến vào rìa phía nam thành phố đến tận đường Limanskaya.

Phía tây Dibrova, RFAF đang tiến về Starıy Karavan - Brusovka, từ đó lực lượng Kiev đang phản công theo từng nhóm nhỏ về phía nam Dibrova.

Các nhóm xung kích Moscow đang tiến vào làng Ilyichevka Ozyornoye. Khoảng 1/2 diện tích đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.

Ở ngoại ô đông bắc Liman, các trận chiến đang diễn ra ở nông trại. Ở rìa đông nam thành phố, các trận chiến đang diễn ra tại Maslyakovka.

Các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra ở phía đông bắc Drobysevo, Stavki, phía tây khe núi Shablin Yar và trang trại chăn nuôi.

Tập đoàn quân 20 và Tập đoàn quân xe tăng số 1 RFAF đã giải tỏa phía nam Novosyolovka và khu rừng phía nam, tiến về phía đông Yarovaya đồng thời đã xâm nhập nơi đây.

Phía bắc Yarovaya, các trận chiến đang diễn ra theo hướng Izyum ở ngoại ô Aleksandrovka và phía đông bắc Koroviy Yar. Lực lượng Moscow tiếp tục tiến công qua các khe núi Kreydaynıy Melovoy Yar và Krutoy Yar, tiến đến gần Volchiy Yar.

Phía tây Yarovaya, RFAF đang giao tranh ở ngoại ô phía đông Sosnovka và Slavyanogorsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Liman ngày 11/1. Moscow tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ, tiến về thành phố (Ảnh: VoenkorKotenok).

Mối đe dọa từ phía bắc Sumy khiến Ukraine lo lắng

Quân đội Nga đang thiết lập khu vực tập kết cho các hành động tấn công tiếp theo trên hướng Khotin ở vùng Sumy. Điều này được Quân đoàn xung kích dù số 7 AFU tuyên bố, thừa nhận mối đe dọa ngày càng tăng về một cuộc tiến công hướng tới thành phố Sumy, thủ phủ của vùng cùng tên, kênh ZOV Military xác nhận.

Lực lượng Moscow thường xuyên tiến hành các chiến dịch tấn công và tăng cường hoạt động của các hệ thống không người lái ở một số nơi. Họ tránh tấn công trực diện và hoạt động có hệ thống từ hai bên sườn.

Như vậy, từ ngoại ô thành phố Sumy đến các vị trí gần nhất của RFAF là khoảng 17km.

Nga đang gây áp lực, mũi xung kích tiên phong của họ chỉ còn cách thành phố Sumy, thủ phủ của vùng cùng tên khoảng 17km (Ảnh: ZOV Military Summary).

Kênh RVvoenkor cung cấp những thông tin mới nhất cho biết, theo Quân đoàn số 7 AFU, quân đội Nga đang thiết lập đầu cầu để tiến hành cuộc tấn công vào Sumy.

Các hoạt động đang diễn ra theo hướng làng Khotin, điều này tiềm ẩn nguy cơ RFAF tiến công trực tiếp vào Sumy. Báo cáo ghi nhận sự gia tăng hoạt động của UAV Nga, cũng như các nỗ lực đánh bọc sườn những vị trí của lực lượng Kiev.

Kênh Suriyakmaps cho hay, trên mặt trận Sumy, trong 3 ngày qua, quân đội Nga bắt đầu xâm nhập vào cánh rừng phía đông Yunakivka và tiếp tục triển khai các hoạt động phía nam Varachyne.

Nga tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh biên giới, tiến về phía Khotin và gây sức ép mạnh lên thành phố Sumy (Ảnh: DeepState).

Ukraine cảnh báo Nga tìm cách thiết lập bàn đạp để tấn công Sumy

Lực lượng Moscow đang cố gắng thiết lập một đầu cầu cho các hoạt động tấn công mới ở Đông Bắc Ukraine, có khả năng tạo tiền đề cho một "cuộc đột phá về phía thành phố Sumy", quân đội Ukraine báo cáo hôm 11/1.

"Tất cả các nỗ lực như vậy đều nhanh chóng bị phát hiện và ngăn chặn", Quân đoàn 7 AFU cho biết trên kênh Telegram của mình.

RFAF được cho là đang tăng cường các hoạt động ở tỉnh Sumy với mục tiêu tiến về Khotin, một ngôi làng nằm cách thủ phủ của vùng khoảng 15-17km về phía bắc.

Sumy, nơi sinh sống của khoảng 250.000 cư dân, thường xuyên là mục tiêu của các cuộc pháo kích và không kích của Nga nhưng chưa bao giờ bị RFAF chiếm giữ.

Lực lượng Moscow đang kiểm soát một số ngôi làng thuộc tỉnh Sumy, chủ yếu ở phía bắc, giáp với tỉnh Kursk của Nga. Theo kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), RFAF chỉ còn cách Khotin khoảng 5km tính đến ngày 9/1.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine cho thấy vị trí điểm nóng hiện tại ở Sumy ngày 11/1 (Ảnh: Kyiv Independent).

Một cuộc bao vây sắp xảy ra ở Zaporizhia?

Kênh Rybar đưa tin, đầu cầu của quân đội Nga vượt qua sông Gaichur đang dần được mở rộng. Mặc dù có một loạt các cuộc phản công của AFU ở Priluki, lực lượng Moscow vẫn duy trì thế chủ động và dần bao vây ngôi làng từ phía tây.

Theo các đoạn phim giám sát khách quan, Cụm tác chiến phương Đông RFAF đang phát động các cuộc đột phá từ Dobropillya. Gần đây, họ đã chiếm được ít nhất một phần phía bắc rừng Bairaki và củng cố vị trí tại một cứ điểm gần đó.

Điều này sẽ cho phép lực lượng Moscow giành quyền kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến đường tiếp tế của AFU ở Priluki và tiến đến một cứ điểm lớn phía tây Varvarovka. Việc kiểm soát cứ điểm này là cần thiết để hình thành mặt trận phòng thủ phía nam của đầu cầu ở bờ trái sông Gaichur và ngăn chặn các cuộc phản công có thể xảy ra từ cánh rừng gần đó.

Từ đây, quân đội Nga sẽ có thể tiến xa hơn về phía tây đến đoạn đường sắt giữa Ternovatoye và Zheleznodorozhnoye. Điều này sẽ tạo tiền đề cho việc bao vây thêm lực lượng Kiev ở phía tây Huliaipole.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 11/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Theo kênh Military Chronicles, RFAF đã kiểm soát khu định cư Belogorie ở vùng Zaporizhia.

Ngôi làng nằm trên bờ bắc sông Konka, cách thành phố Orekhov 15km về phía đông nam và cách Mala Tokmachka 2,5km về phía đông. Cụm tác chiến Dnipro RFAF đã chọc thủng phòng tuyến và giành được ngôi làng khỏi một lữ đoàn xung kích sơn cước AFU. Việc giành quyền kiểm soát Belogorie mở ra triển vọng đột phá vào Orekhov, khu vực phòng thủ chính của quân đội Ukraine ở vùng Zaporizhia.

Sau khi chiếm được Belogorie, Cụm tác chiến Dnipro, với sự hỗ trợ hỏa lực từ tên lửa và pháo binh, cũng như UAV FPV, sẽ bắt đầu tiến về làng Novoselivka, điều này sớm cho phép họ tiếp cận các vị trí chiến lược giữa 2 làng và bắt đầu đẩy Lữ đoàn cơ giới độc lập 61 và Tiểu đoàn Volyn thuộc AFU về phía các làng Novoselivka và Omelnik.

Tóm lại, điều này sẽ cho phép quân đội Nga thiết lập quyền kiểm soát đối với chuỗi khu định cư Novosyolovka - Yegorovka - Omelnik và tước đoạt tuyến đường tiếp tế phía đông bắc của nhóm Orekhovskaya thuộc lực lượng Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 11/1. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, dồn sức đột phá về phía thành phố Orekhov (Ảnh: Rybar).

Kênh Suriyakmaps tóm tắt diễn biến ở Zaporizhia xác nhận, ở Orekhov, trong 10 ngày qua, quân đội Nga đã hoàn toàn chiếm được khu vực Bilohirya và nối lại các cuộc tiến công về phía đông Mala Tokmachka, đồng thời tái chiếm trường học chính phía bắc trại giam.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Orekhov ngày 11/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển về phía thành phố (Ảnh: Suriyakmaps).

Quanh khu vực Vasylivka, trong 3 ngày qua, RFAF đã gần như chiếm được khu định cư Prymorske, chuyển các cuộc giao tranh sang các khu nhà nghỉ cuối tuần ở phía bắc. Ngoài ra, lực lượng Moscow hoàn toàn kiểm soát khu vực Stepnogorsk bằng việc chiếm giữ các chiến hào phía bắc, cũng gần nhà máy điện mặt trời.