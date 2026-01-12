Ông Zelensky: Đồng minh cần chuyển tên lửa phòng không dự trữ tới Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu buổi tối, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine nắm rõ về các tên lửa phòng không đang nằm trong kho dự trữ của đồng minh và số vũ khí này này cần được chuyển tới Ukraine.

Ông Zelensky đã trao đổi với ông Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, chủ yếu về phòng không và nguồn cung từ các đối tác.

Cụ thể, 2 ông đã bàn về những gì đang trên đường chuyển đến, những gì còn thiếu, những yêu cầu nào vẫn chưa được đáp ứng và những nội dung nào cần được đẩy nhanh.

“Ưu tiên số một là tên lửa phòng không. Cụ thể, ngày mai chúng tôi sẽ có một cuộc họp để thảo luận vấn đề này. Cần có thêm các đóng góp mới từ các đối tác cho sáng kiến PURL, cũng như các đợt bàn giao từ kho dự trữ ở châu Âu: Các tên lửa đang có trong kho, chúng tôi biết rõ điều đó, chúng tôi nắm hết thông tin, và chúng cần được đưa vào sử dụng bởi lực lượng phòng không của chúng tôi”, Tổng thống nói.

Ông Zelensky cũng cho biết đã được Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umierov báo cáo về các cuộc họp với Mỹ.

“Chúng tôi đang lên kế hoạch lịch trình các cuộc gặp và các vòng đàm phán tiếp theo, và Ukraine đang hành động một cách xây dựng nhất và nhanh nhất có thể trong tiến trình này", ông nói.

Lời kêu gọi của ông Zelensky đến trong bối cảnh Ukraine đang vật lộn để khôi phục điện cho hàng chục nghìn người bị mất sưởi ấm trong điều kiện giá lạnh khắc nghiệt, sau một tuần Nga tiến hành các đợt không kích dữ dội khiến hạ tầng năng lượng của Ukraine gần như tê liệt.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cáo buộc Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng mỗi ngày trong suốt tuần qua, khi nhiệt độ liên tục giảm sâu.

“Tình hình càng trở nên phức tạp do điều kiện thời tiết khó khăn và nhiệt độ giảm mạnh”, bà nói trong một tuyên bố.

Theo Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước, các điểm trú ẩn di động đã được thiết lập tại thủ đô, cung cấp nơi để người dân sưởi ấm, sạc điện thoại và các thiết bị khác, cũng như uống trà nóng.

Dẫu vậy, người dân cho biết cuộc sống không có điện giữa mùa đông là một thách thức rất lớn.

Nga đã nhiều lần tập kích hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine kể từ năm 2022, sử dụng các đợt tên lửa và UAV nhằm làm tê liệt năng lực vận hành của các cơ sở này.

Trung bình, người dân Kiev không có điện 9,5 giờ mỗi ngày trong tháng 12, khi hệ thống năng lượng phải gồng mình đáp ứng nhu cầu mùa đông.

Các cuộc không kích trong tuần qua diễn ra khi xung đột bước sang mùa đông thứ 4, đẩy các thành phố vào tình trạng mất điện kéo dài trong khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng và được dự báo còn giảm thêm.

Hôm thứ Bảy, Ukrenergo, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia của Ukraine, đã ra lệnh cắt điện khẩn cấp tại Kiev và khu vực xung quanh để sửa chữa hệ thống bị hư hại nặng.

Ông Klitschko cảnh báo rằng hệ thống cung cấp năng lượng của thủ đô vẫn ở tình trạng “rất khó khăn” bất chấp các nỗ lực khôi phục.