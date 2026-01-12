Ukraine mở chiến dịch mới nhằm vào Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

“Phía Nga đã cảm nhận được một số chiến dịch. Một số khác vẫn đang diễn ra. Tôi cũng đã phê duyệt thêm các chiến dịch mới”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu cuối tuần qua.

Ông cho biết các hành động của Ukraine bao gồm những cuộc tập kích tầm sâu và các biện pháp đặc biệt nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục chiến dịch quân sự của Nga.

“Chúng tôi đang tích cực tự vệ, và mỗi tổn thất của Nga đều đưa ngày kết thúc xung đột đến gần hơn”, ông nói.

Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp chi tiết, cho rằng “còn quá sớm” để công khai một số hoạt động, nhưng nhấn mạnh các cơ quan an ninh và lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang hoạt động hiệu quả.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong khuôn khổ nỗ lực làm suy giảm năng lực tấn công của Moscow, quân đội Ukraine đã tấn công kho dầu Zhutovskaya tại tỉnh Volgograd của Nga trong đêm 10/1.

Quân đội Ukraine cũng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 3 giàn khoan ở Biển Caspi thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil. “Những giàn khoan này được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho lực lượng vũ trang của Nga”, thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ.

Các cuộc tập kích này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Kiev, “nhằm làm suy kiệt một cách chiến lược khả năng tiến hành chiến dịch quân sự của Nga nhằm Ukraine”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Ở chiều ngược lại, tuần qua, Nga cũng gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến các khu vực Zaporizhia và Dnipropetrovsk mất điện và sưởi ấm khi nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0°C.

Tại thủ đô Kiev, các cuộc tập kích mới đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Thị trưởng Kiev kêu gọi những cư dân có khả năng hãy rời thành phố, khi khoảng một nửa số khu chung cư ở khu vực bị mất điện hoặc không có sưởi.

Nga cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào khu vực Lviv, miền Tây Ukraine tuần trước, đánh trúng khu vực gần biên giới EU và NATO.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Nga đã cố ý lựa chọn khu vực Lviv làm mục tiêu cho cuộc tập kích bằng Oreshnik để phô trương năng lực quân sự của mình trước phương Tây.

ISW gọi cuộc tấn công này là một phần trong hoạt động “vung gươm hạt nhân” của Nga, nhằm cảnh báo các quốc gia phương Tây đang có kế hoạch triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine hậu xung đột.

Các quốc gia trong “Liên minh sẵn sàng” gồm những nước ủng hộ Ukraine đã nhất trí tại một cuộc họp ở Paris vào ngày 6/1 về việc sẽ triển khai quân đội của họ đến Ukraine như một phần của các bảo đảm an ninh dành cho nước này nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Tuy nhiên, Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố những bảo đảm an ninh như vậy từ phương Tây là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cảnh báo lực lượng nước ngoài sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của quân đội Nga.